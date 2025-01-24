rawpixel
Edit ImageCrop
Rocker (1940) by Violet Hartenstein
Save
Edit Image
artwatercolourfurniturepublic domainpaintingschairphotorocking chair
Watercolor armchair design element set, editable design
Watercolor armchair design element set, editable design
https://www.rawpixel.com/image/16239359/watercolor-armchair-design-element-set-editable-designView license
Youth's Chair (c. 1940) by Clarence W Dawson and Violet Hartenstein
Youth's Chair (c. 1940) by Clarence W Dawson and Violet Hartenstein
https://www.rawpixel.com/image/10087265/youths-chair-c-1940-clarence-dawson-and-violet-hartensteinFree Image from public domain license
Watercolor armchair design element set, editable design
Watercolor armchair design element set, editable design
https://www.rawpixel.com/image/16239362/watercolor-armchair-design-element-set-editable-designView license
Round Top Table (c. 1940) by Violet Hartenstein
Round Top Table (c. 1940) by Violet Hartenstein
https://www.rawpixel.com/image/10086650/round-top-table-c-1940-violet-hartensteinFree Image from public domain license
Watercolor sofa and armchair design element set, editable design
Watercolor sofa and armchair design element set, editable design
https://www.rawpixel.com/image/16239352/watercolor-sofa-and-armchair-design-element-set-editable-designView license
Rocker (c. 1940) by Grace Thomas
Rocker (c. 1940) by Grace Thomas
https://www.rawpixel.com/image/10086612/rocker-c-1940-grace-thomasFree Image from public domain license
Watercolor sofa and armchair design element set, editable design
Watercolor sofa and armchair design element set, editable design
https://www.rawpixel.com/image/16239350/watercolor-sofa-and-armchair-design-element-set-editable-designView license
Brace (Wooden) (c. 1940) by Violet Hartenstein
Brace (Wooden) (c. 1940) by Violet Hartenstein
https://www.rawpixel.com/image/10089025/brace-wooden-c-1940-violet-hartensteinFree Image from public domain license
Aesthetic living room interior remix
Aesthetic living room interior remix
https://www.rawpixel.com/image/12803267/aesthetic-living-room-interior-remixView license
Child's Chair (c. 1941) by Violet Hartenstein
Child's Chair (c. 1941) by Violet Hartenstein
https://www.rawpixel.com/image/10087502/childs-chair-c-1941-violet-hartensteinFree Image from public domain license
Minimal living room interior mockup, editable design
Minimal living room interior mockup, editable design
https://www.rawpixel.com/image/12670681/minimal-living-room-interior-mockup-editable-designView license
Rocking Chair (1940) by Harry Eisman and Henry Granet
Rocking Chair (1940) by Harry Eisman and Henry Granet
https://www.rawpixel.com/image/10086631/rocking-chair-1940-harry-eisman-and-henry-granetFree Image from public domain license
Vintage chair collage illustration editable design
Vintage chair collage illustration editable design
https://www.rawpixel.com/image/12623131/vintage-chair-collage-illustration-editable-designView license
Boston Rocker (1940) by Genevieve Sherlock
Boston Rocker (1940) by Genevieve Sherlock
https://www.rawpixel.com/image/10088985/boston-rocker-1940-genevieve-sherlockFree Image from public domain license
Activated Summer Instagram post template
Activated Summer Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14571793/activated-summer-instagram-post-templateView license
Trivet (c. 1942) by Violet Hartenstein
Trivet (c. 1942) by Violet Hartenstein
https://www.rawpixel.com/image/10088722/trivet-c-1942-violet-hartensteinFree Image from public domain license
Relax Instagram post template
Relax Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14571816/relax-instagram-post-templateView license
Metal Trivet (c. 1942) by Violet Hartenstein
Metal Trivet (c. 1942) by Violet Hartenstein
https://www.rawpixel.com/image/10088630/metal-trivet-c-1942-violet-hartensteinFree Image from public domain license
Vacation package Instagram post template
Vacation package Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/12703471/vacation-package-instagram-post-templateView license
Trivet (c. 1942) by Violet Hartenstein
Trivet (c. 1942) by Violet Hartenstein
https://www.rawpixel.com/image/10088742/trivet-c-1942-violet-hartensteinFree Image from public domain license
House party Instagram post template, editable text
House party Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12598104/house-party-instagram-post-template-editable-textView license
Trivet (c. 1942) by Violet Hartenstein
Trivet (c. 1942) by Violet Hartenstein
https://www.rawpixel.com/image/10088723/trivet-c-1942-violet-hartensteinFree Image from public domain license
Cartoon beach vacation watercolor animal character illustration, editable design
Cartoon beach vacation watercolor animal character illustration, editable design
https://www.rawpixel.com/image/12613666/image-alligator-animal-representation-apparelView license
Roundabout Chair (c. 1940) by Harry Eisman
Roundabout Chair (c. 1940) by Harry Eisman
https://www.rawpixel.com/image/10086637/roundabout-chair-c-1940-harry-eismanFree Image from public domain license
3D female teacher in class editable remixed by rawpixel
3D female teacher in class editable remixed by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/13087986/female-teacher-class-editable-remixed-rawpixelView license
Armchair (1940) by Harry Eisman
Armchair (1940) by Harry Eisman
https://www.rawpixel.com/image/10085357/armchair-1940-harry-eismanFree Image from public domain license
Public garden Instagram post template, editable text
Public garden Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12458265/public-garden-instagram-post-template-editable-textView license
Chair (frame) (c. 1940) by George C Brown
Chair (frame) (c. 1940) by George C Brown
https://www.rawpixel.com/image/10085549/chair-frame-c-1940-george-brownFree Image from public domain license
Beach party Instagram post template
Beach party Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/12703478/beach-party-instagram-post-templateView license
Infant's High Chair (1940) by Isidore Sovensky
Infant's High Chair (1940) by Isidore Sovensky
https://www.rawpixel.com/image/10086113/infants-high-chair-1940-isidore-sovenskyFree Image from public domain license
Beach holiday Instagram post template, editable text
Beach holiday Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12597191/beach-holiday-instagram-post-template-editable-textView license
Sofa (c. 1940) by Harry Eisman
Sofa (c. 1940) by Harry Eisman
https://www.rawpixel.com/image/10086777/sofa-c-1940-harry-eismanFree Image from public domain license
Visit Greece Instagram post template, editable text
Visit Greece Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12467021/visit-greece-instagram-post-template-editable-textView license
Cigar Store Indian (c. 1941) by Violet Hartenstein
Cigar Store Indian (c. 1941) by Violet Hartenstein
https://www.rawpixel.com/image/10087557/cigar-store-indian-c-1941-violet-hartensteinFree Image from public domain license
Winter getaway Instagram story template
Winter getaway Instagram story template
https://www.rawpixel.com/image/12723725/winter-getaway-instagram-story-templateView license
Trivet (c. 1942) by Violet Hartenstein
Trivet (c. 1942) by Violet Hartenstein
https://www.rawpixel.com/image/10088747/trivet-c-1942-violet-hartensteinFree Image from public domain license
Travel package Instagram post template
Travel package Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14568378/travel-package-instagram-post-templateView license
Sofa (1940) by Rolland Livingstone
Sofa (1940) by Rolland Livingstone
https://www.rawpixel.com/image/10086781/sofa-1940-rolland-livingstoneFree Image from public domain license
Beach party Instagram post template
Beach party Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14571591/beach-party-instagram-post-templateView license
Desk (1940) by Ferdinand Cartier
Desk (1940) by Ferdinand Cartier
https://www.rawpixel.com/image/10085610/desk-1940-ferdinand-cartierFree Image from public domain license