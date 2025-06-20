Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagehorseanimalbirdartwatercolorfurniturepublic domainpaintingsRocking Horse (c. 1940) by Mina LowryOriginal public domain image from National Gallery of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1200 x 638 pxHigh Resolution (HD) 4096 x 2179 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarWatercolor wild horse foal, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10485441/watercolor-wild-horse-foal-editable-remix-designView licenseToy Hook and Ladder, with Two Horses (c. 1936) by Mina Lowryhttps://www.rawpixel.com/image/10072162/toy-hook-and-ladder-with-two-horses-c-1936-mina-lowryFree Image from public domain licenseWatercolor wild horse foal, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10252102/watercolor-wild-horse-foal-editable-remix-designView licenseNoah's Ark with Animals (c. 1936) by Mina Lowryhttps://www.rawpixel.com/image/10067257/noahs-ark-with-animals-c-1936-mina-lowryFree Image from public domain licenseWatercolor wild horse foal, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10489204/watercolor-wild-horse-foal-editable-remix-designView licenseToy Horse (c. 1937) by Mina Lowryhttps://www.rawpixel.com/image/10077754/toy-horse-c-1937-mina-lowryFree Image from public domain licenseWatercolor wild horse foal, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10203757/watercolor-wild-horse-foal-editable-remix-designView licenseToy Rocking Horse and Rider (c. 1936) by Mina Lowryhttps://www.rawpixel.com/image/10072180/toy-rocking-horse-and-rider-c-1936-mina-lowryFree Image from public domain licenseEditable watercolor wild horse foal, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11473022/editable-watercolor-wild-horse-foal-desktop-wallpaper-designView licenseSea Gull Figure (c. 1937) by Mina Lowryhttps://www.rawpixel.com/image/10076898/sea-gull-figure-c-1937-mina-lowryFree Image from public domain licenseWatercolor wild horse foal, editable desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11472998/watercolor-wild-horse-foal-editable-desktop-wallpaper-designView licensePa. German Eagle Figure (c. 1936) by Mina Lowryhttps://www.rawpixel.com/image/10067373/pa-german-eagle-figure-c-1936-mina-lowryFree Image from public domain licenseWatercolor horse foal, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10203785/watercolor-horse-foal-editable-remix-designView licenseChalkware Pigeon Figurine (c. 1937) by Mina Lowryhttps://www.rawpixel.com/image/10073595/chalkware-pigeon-figurine-c-1937-mina-lowryFree Image from public domain licenseWatercolor horse foal, editable desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11454570/watercolor-horse-foal-editable-desktop-wallpaper-designView licenseDecoy (c. 1940) by Mina Lowryhttps://www.rawpixel.com/image/10085612/decoy-c-1940-mina-lowryFree Image from public domain licenseWild horse foal mobile wallpaper, editable watercolor designhttps://www.rawpixel.com/image/10489233/wild-horse-foal-mobile-wallpaper-editable-watercolor-designView licensePa. German Chalkware Cat (c. 1936) by Mina Lowryhttps://www.rawpixel.com/image/10067332/pa-german-chalkware-cat-c-1936-mina-lowryFree Image from public domain licenseWatercolor horse foal, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10387113/watercolor-horse-foal-editable-remix-designView licensePa. German Chalkware Deer (c. 1938) by Mina Lowryhttps://www.rawpixel.com/image/10080737/pa-german-chalkware-deer-c-1938-mina-lowryFree Image from public domain licenseWild horse foal mobile wallpaper, editable watercolor designhttps://www.rawpixel.com/image/10485454/wild-horse-foal-mobile-wallpaper-editable-watercolor-designView licensePa. German Robin Figurine (c. 1937) by Mina Lowryhttps://www.rawpixel.com/image/10076160/pa-german-robin-figurine-c-1937-mina-lowryFree Image from public domain licensehorse foal mobile wallpaper, editable watercolor designhttps://www.rawpixel.com/image/10387127/horse-foal-mobile-wallpaper-editable-watercolor-designView licenseSide Chair (c. 1936) by Mina Lowryhttps://www.rawpixel.com/image/10071012/side-chair-c-1936-mina-lowryFree Image from public domain licenseHorse watercolor, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10879630/horse-watercolor-editable-remix-designView licenseChalkware Rooster (c. 1936) by Mina Lowryhttps://www.rawpixel.com/image/10064908/chalkware-rooster-c-1936-mina-lowryFree Image from public domain licenseHorse watercolor, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10203930/horse-watercolor-editable-remix-designView licenseToy Horse (1935/1942) by Mina Lowryhttps://www.rawpixel.com/image/10069795/toy-horse-19351942-mina-lowryFree Image from public domain licenseHorse watercolor, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10802264/horse-watercolor-editable-remix-designView licenseEarthenware Pitcher (c. 1940) by Mina Lowryhttps://www.rawpixel.com/image/10085776/earthenware-pitcher-c-1940-mina-lowryFree Image from public domain licenseHorse watercolor png element, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10801765/horse-watercolor-png-element-editable-remix-designView licensePrince Charles Spaniel (c. 1940) by Mina Lowryhttps://www.rawpixel.com/image/10086535/prince-charles-spaniel-c-1940-mina-lowryFree Image from public domain licenseHorse watercolor mobile wallpaper, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10879669/horse-watercolor-mobile-wallpaper-editable-remix-designView licensePa. German Toy Rooster (c. 1937) by Mina Lowryhttps://www.rawpixel.com/image/10076186/pa-german-toy-rooster-c-1937-mina-lowryFree Image from public domain licenseHorse watercolor mobile wallpaper, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10802064/horse-watercolor-mobile-wallpaper-editable-remix-designView licenseCat Saving Bank (c. 1940) by Mina Lowryhttps://www.rawpixel.com/image/10085537/cat-saving-bank-c-1940-mina-lowryFree Image from public domain licenseAesthetic farm collage, editable agriculture collage. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9349871/aesthetic-farm-collage-editable-agriculture-collage-remixed-rawpixelView licensePa. German Chalkware Lamp and Sheep (c. 1936) by Mina Lowryhttps://www.rawpixel.com/image/10067342/pa-german-chalkware-lamp-and-sheep-c-1936-mina-lowryFree Image from public domain licenseRipped paper png mockup element, rose-breasted cockatoo bird transparent background. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9229331/png-animal-customizable-cut-outView licenseWhirligig (c. 1940) by Mina Lowryhttps://www.rawpixel.com/image/10087173/whirligig-c-1940-mina-lowryFree Image from public domain license