Side Chair (c. 1940) by Frank Wenger
Vintage chair collage illustration editable design
https://www.rawpixel.com/image/12623131/vintage-chair-collage-illustration-editable-designView license
Low Boy (c. 1940) by Frank Wenger
https://www.rawpixel.com/image/10086294/low-boy-c-1940-frank-wengerFree Image from public domain license
Victorian furniture, editable home decor design set, remixed by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/9059564/victorian-furniture-editable-home-decor-design-set-remixed-rawpixelView license
Sofa (1936) by Frank Wenger
https://www.rawpixel.com/image/10071723/sofa-1936-frank-wengerFree Image from public domain license
Flea market Instagram story template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11758528/flea-market-instagram-story-template-editable-textView license
Side Chair (c. 1940) by Francisco Alvarez
https://www.rawpixel.com/image/10086722/side-chair-c-1940-francisco-alvarezFree Image from public domain license
Minimal living room interior mockup, editable design
https://www.rawpixel.com/image/12670681/minimal-living-room-interior-mockup-editable-designView license
Side Chair (1936) by Frank Wenger
https://www.rawpixel.com/image/10071013/side-chair-1936-frank-wengerFree Image from public domain license
Editable watercolor dining table in room, desktop wallpaper design
https://www.rawpixel.com/image/11458796/editable-watercolor-dining-table-room-desktop-wallpaper-designView license
Sofa (c. 1936) by Frank Wenger
https://www.rawpixel.com/image/10071698/sofa-c-1936-frank-wengerFree Image from public domain license
Grand opening Instagram post template, editable text and design, including original art illustration from William Morris
https://www.rawpixel.com/image/22987991/image-border-leaves-treeView license
Side Chair (c. 1936) by Frank Wenger
https://www.rawpixel.com/image/10070988/side-chair-c-1936-frank-wengerFree Image from public domain license
Flea market Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11496071/flea-market-instagram-post-template-editable-textView license
Chest of Drawers (c. 1939) by Frank Wenger
https://www.rawpixel.com/image/10083018/chest-drawers-c-1939-frank-wengerFree Image from public domain license
Activated Summer Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14571793/activated-summer-instagram-post-templateView license
Armchair (c. 1937) by Frank Wenger
https://www.rawpixel.com/image/10072867/armchair-c-1937-frank-wengerFree Image from public domain license
Baroque armchair
https://www.rawpixel.com/image/14996509/baroque-armchairView license
Arm Chair (c. 1940) by Florence Choate
https://www.rawpixel.com/image/10085348/arm-chair-c-1940-florence-choateFree Image from public domain license
Antique furniture auction Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12614776/antique-furniture-auction-instagram-post-template-editable-textView license
Sofa (1935/1942) by Frank Wenger
https://www.rawpixel.com/image/10063265/sofa-19351942-frank-wengerFree Image from public domain license
Antique furniture auction Instagram post template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/18589486/antique-furniture-auction-instagram-post-template-editable-text-and-designView license
Armchair (1936) by Frank Wenger
https://www.rawpixel.com/image/10064159/armchair-1936-frank-wengerFree Image from public domain license
Relax Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14571816/relax-instagram-post-templateView license
Spice Box (c. 1940) by Frank Budash
https://www.rawpixel.com/image/10086794/spice-box-c-1940-frank-budashFree Image from public domain license
Vintage leather armchair element, editable design set
https://www.rawpixel.com/image/14990203/vintage-leather-armchair-element-editable-design-setView license
Drop Leaf Table (1936) by Frank Wenger
https://www.rawpixel.com/image/10065828/drop-leaf-table-1936-frank-wengerFree Image from public domain license
Watercolor armchair design element set, editable design
https://www.rawpixel.com/image/16239359/watercolor-armchair-design-element-set-editable-designView license
Dressing Mirror (c. 1938) by Frank Wenger
https://www.rawpixel.com/image/10079734/dressing-mirror-c-1938-frank-wengerFree Image from public domain license
Baroque armchair element, editable design set
https://www.rawpixel.com/image/14990206/baroque-armchair-element-editable-design-setView license
Braided Rawhide Bottom Chair (c. 1940) by Dorothy Johnson
https://www.rawpixel.com/image/10089019/braided-rawhide-bottom-chair-c-1940-dorothy-johnsonFree Image from public domain license
Baroque armchair element, editable design set
https://www.rawpixel.com/image/14990205/baroque-armchair-element-editable-design-setView license
Pa. German Rocking Chair (c. 1940) by LeRoy Griffith
https://www.rawpixel.com/image/10089478/pa-german-rocking-chair-c-1940-leroy-griffithFree Image from public domain license
Baroque armchair element, editable design set
https://www.rawpixel.com/image/14994504/baroque-armchair-element-editable-design-setView license
Side Chair (c. 1937) by Francisco Alvarez
https://www.rawpixel.com/image/10077112/side-chair-c-1937-francisco-alvarezFree Image from public domain license
Vintage leather armchair element, editable design set
https://www.rawpixel.com/image/14989178/vintage-leather-armchair-element-editable-design-setView license
Gothic Chair (c. 1940) by Rosa Rivero
https://www.rawpixel.com/image/10085967/gothic-chair-c-1940-rosa-riveroFree Image from public domain license
Baroque armchair element, editable design set
https://www.rawpixel.com/image/14989181/baroque-armchair-element-editable-design-setView license
Stool (c. 1937) by Frank Wenger
https://www.rawpixel.com/image/10077480/stool-c-1937-frank-wengerFree Image from public domain license
Baroque armchair element, editable design set
https://www.rawpixel.com/image/14994520/baroque-armchair-element-editable-design-setView license
Child's Chair (c. 1940) by Randolph Atkinson
https://www.rawpixel.com/image/10085580/childs-chair-c-1940-randolph-atkinsonFree Image from public domain license