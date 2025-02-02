Edit ImageCropSaveSaveEdit Imageartwatercolourpublic domainfoodpaintingssugarphotobottleSugar Bowl (probably 1940/1941) by Robert StewartOriginal public domain image from National Gallery of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 847 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 2892 x 4096 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarEditable baking ingredient design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15166668/editable-baking-ingredient-design-element-setView licenseFlower Crock (probably 1940/1941) by Robert Stewarthttps://www.rawpixel.com/image/10085891/flower-crock-probably-19401941-robert-stewartFree Image from public domain licenseEditable baking ingredient design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15166700/editable-baking-ingredient-design-element-setView licenseSugar Bowl (c. 1940) by John Tarantinohttps://www.rawpixel.com/image/10086895/sugar-bowl-c-1940-john-tarantinoFree Image from public domain licenseEditable baking ingredient design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15166589/editable-baking-ingredient-design-element-setView licenseCrock with Cover (c. 1940) by Isadore Goldberghttps://www.rawpixel.com/image/10089374/crock-with-cover-c-1940-isadore-goldbergFree Image from public domain licenseBirthday cake sticker, editable food collage element remixhttps://www.rawpixel.com/image/8218611/birthday-cake-sticker-editable-food-collage-element-remixView licenseJar (probably 1940) by Aaron Fastovskyhttps://www.rawpixel.com/image/10086168/jar-probably-1940-aaron-fastovskyFree Image from public domain licenseEditable baking ingredient design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15166905/editable-baking-ingredient-design-element-setView licenseSugar Bowl (c. 1938) by Richard Barnetthttps://www.rawpixel.com/image/10081833/sugar-bowl-c-1938-richard-barnettFree Image from public domain licenseJar png mockup element, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/14673014/jar-png-mockup-element-editable-designView licenseSugar Bowl (1935/1942) by Nicholas Amanteahttps://www.rawpixel.com/image/10069777/sugar-bowl-19351942-nicholas-amanteaFree Image from public domain licensePink wedding cake png, watercolor illustration, editable remixhttps://www.rawpixel.com/image/12512923/pink-wedding-cake-png-watercolor-illustration-editable-remixView licenseCrock (c. 1940) by John Tarantinohttps://www.rawpixel.com/image/10089339/crock-c-1940-john-tarantinoFree Image from public domain licensePink wedding cake, watercolor illustration, editable remixhttps://www.rawpixel.com/image/12512619/pink-wedding-cake-watercolor-illustration-editable-remixView licenseSugar Bowl (c. 1936) by Edward Whitehttps://www.rawpixel.com/image/10071941/sugar-bowl-c-1936-edward-whiteFree Image from public domain licenseFirst birthday poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/12873998/first-birthday-poster-templateView licenseSugar Bowl (c. 1937) by Robert Stewarthttps://www.rawpixel.com/image/10077517/sugar-bowl-c-1937-robert-stewartFree Image from public domain licenseSip and Paint poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14714270/sip-and-paint-poster-templateView licenseJar (c. 1941) by Giacinto Capellihttps://www.rawpixel.com/image/10087876/jar-c-1941-giacinto-capelliFree Image from public domain licenseCake recipe Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12471031/cake-recipe-instagram-post-template-editable-textView licenseWater Cooler (1941) by John Tarantinohttps://www.rawpixel.com/image/10088387/water-cooler-1941-john-tarantinoFree Image from public domain licenseSpecial cake Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12470986/special-cake-instagram-post-template-editable-textView licenseSugar Bowl (1938) by Charles Mosshttps://www.rawpixel.com/image/10081843/sugar-bowl-1938-charles-mossFree Image from public domain licenseCake ingredient element set remixhttps://www.rawpixel.com/image/14986679/cake-ingredient-element-set-remixView licenseStoneware Jar (c. 1937) by Richard Barnetthttps://www.rawpixel.com/image/10077473/stoneware-jar-c-1937-richard-barnettFree Image from public domain licenseCake ingredient element set remixhttps://www.rawpixel.com/image/14986677/cake-ingredient-element-set-remixView licenseSmall Sugar Bowl (c. 1936) by Thomas Hollowayhttps://www.rawpixel.com/image/10071653/small-sugar-bowl-c-1936-thomas-hollowayFree Image from public domain licenseCake ingredient element set remixhttps://www.rawpixel.com/image/14982261/cake-ingredient-element-set-remixView licenseSugar Bowl (1935/1942) by John Fiskhttps://www.rawpixel.com/image/10069768/sugar-bowl-19351942-john-fiskFree Image from public domain licenseCake ingredient element set remixhttps://www.rawpixel.com/image/14982597/cake-ingredient-element-set-remixView licenseCrock (c. 1938) by Paul Wardhttps://www.rawpixel.com/image/10079501/crock-c-1938-paul-wardFree Image from public domain licenseSweet desserts Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/12693912/sweet-desserts-instagram-post-templateView licenseCrock (c. 1939) by Nicholas Amanteahttps://www.rawpixel.com/image/10083243/crock-c-1939-nicholas-amanteaFree Image from public domain licenseCake ingredient element set remixhttps://www.rawpixel.com/image/14985276/cake-ingredient-element-set-remixView licenseJar (c. 1940) by Carl Buergernisshttps://www.rawpixel.com/image/10086148/jar-c-1940-carl-buergernissFree Image from public domain licenseCake ingredient element set remixhttps://www.rawpixel.com/image/14982598/cake-ingredient-element-set-remixView licenseStone Jar (c. 1940) by Marin J Brighthttps://www.rawpixel.com/image/10086867/stone-jar-c-1940-marin-brightFree Image from public domain licenseCake ingredient element set remixhttps://www.rawpixel.com/image/14982333/cake-ingredient-element-set-remixView licenseJar (c. 1953) by Yolande Delasserhttps://www.rawpixel.com/image/10088863/jar-c-1953-yolande-delasserFree Image from public domain license