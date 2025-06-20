rawpixel
Edit ImageCrop
Toy Bank (c. 1940) by William O Fletcher
Save
Edit Image
cathorseanimalartwatercolorpublic domainpaintingsbank
Watercolor wild horse foal, editable remix design
Watercolor wild horse foal, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10485441/watercolor-wild-horse-foal-editable-remix-designView license
Cat and Ball Coin Bank (c. 1939) by William O Fletcher
Cat and Ball Coin Bank (c. 1939) by William O Fletcher
https://www.rawpixel.com/image/10082978/cat-and-ball-coin-bank-c-1939-william-fletcherFree Image from public domain license
Watercolor wild horse foal, editable remix design
Watercolor wild horse foal, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10252102/watercolor-wild-horse-foal-editable-remix-designView license
Horse on Barrel Bank (c. 1938) by William O Fletcher
Horse on Barrel Bank (c. 1938) by William O Fletcher
https://www.rawpixel.com/image/10080256/horse-barrel-bank-c-1938-william-fletcherFree Image from public domain license
Watercolor wild horse foal, editable remix design
Watercolor wild horse foal, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10489204/watercolor-wild-horse-foal-editable-remix-designView license
Owl on Log Bank (c. 1937) by William O Fletcher
Owl on Log Bank (c. 1937) by William O Fletcher
https://www.rawpixel.com/image/10076026/owl-log-bank-c-1937-william-fletcherFree Image from public domain license
Watercolor wild horse foal, editable remix design
Watercolor wild horse foal, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10203757/watercolor-wild-horse-foal-editable-remix-designView license
Bandbox or Hat Box (c. 1940) by Jessie M Youngs
Bandbox or Hat Box (c. 1940) by Jessie M Youngs
https://www.rawpixel.com/image/10085379/bandbox-hat-box-c-1940-jessie-youngsFree Image from public domain license
Horse watercolor, editable remix design
Horse watercolor, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10879630/horse-watercolor-editable-remix-designView license
Bank: Statue of Liberty (c. 1940) by William O Fletcher
Bank: Statue of Liberty (c. 1940) by William O Fletcher
https://www.rawpixel.com/image/10085396/bank-statue-liberty-c-1940-william-fletcherFree Image from public domain license
Horse watercolor, editable remix design
Horse watercolor, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10203930/horse-watercolor-editable-remix-designView license
Safe Bank (c. 1940) by William O Fletcher
Safe Bank (c. 1940) by William O Fletcher
https://www.rawpixel.com/image/10086671/safe-bank-c-1940-william-fletcherFree Image from public domain license
Horse watercolor, editable remix design
Horse watercolor, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10802264/horse-watercolor-editable-remix-designView license
Toy Bank: Eagle (c. 1940) by William High
Toy Bank: Eagle (c. 1940) by William High
https://www.rawpixel.com/image/10087008/toy-bank-eagle-c-1940-william-highFree Image from public domain license
Horse watercolor png element, editable remix design
Horse watercolor png element, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10801765/horse-watercolor-png-element-editable-remix-designView license
Toy Bank: Frog (c. 1938) by William O Fletcher
Toy Bank: Frog (c. 1938) by William O Fletcher
https://www.rawpixel.com/image/10082050/toy-bank-frog-c-1938-william-fletcherFree Image from public domain license
Horse watercolor mobile wallpaper, editable remix design
Horse watercolor mobile wallpaper, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10879669/horse-watercolor-mobile-wallpaper-editable-remix-designView license
Cat Saving Bank (c. 1940) by Mina Lowry
Cat Saving Bank (c. 1940) by Mina Lowry
https://www.rawpixel.com/image/10085537/cat-saving-bank-c-1940-mina-lowryFree Image from public domain license
Horse watercolor mobile wallpaper, editable remix design
Horse watercolor mobile wallpaper, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10802064/horse-watercolor-mobile-wallpaper-editable-remix-designView license
Toy Bank: Trick pony (c. 1937) by Florian Rokita
Toy Bank: Trick pony (c. 1937) by Florian Rokita
https://www.rawpixel.com/image/10077732/toy-bank-trick-pony-c-1937-florian-rokitaFree Image from public domain license
Aesthetic farm collage, editable agriculture collage. Remixed by rawpixel.
Aesthetic farm collage, editable agriculture collage. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9349871/aesthetic-farm-collage-editable-agriculture-collage-remixed-rawpixelView license
Pa. German Chalkware Deer (c. 1938) by Mina Lowry
Pa. German Chalkware Deer (c. 1938) by Mina Lowry
https://www.rawpixel.com/image/10080737/pa-german-chalkware-deer-c-1938-mina-lowryFree Image from public domain license
Editable watercolor wild horse foal, desktop wallpaper design
Editable watercolor wild horse foal, desktop wallpaper design
https://www.rawpixel.com/image/11473022/editable-watercolor-wild-horse-foal-desktop-wallpaper-designView license
Toy Bank: Figure with Mule (c. 1937) by Chris Makrenos
Toy Bank: Figure with Mule (c. 1937) by Chris Makrenos
https://www.rawpixel.com/image/10077720/toy-bank-figure-with-mule-c-1937-chris-makrenosFree Image from public domain license
Horse watercolor, editable remix design
Horse watercolor, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10879722/horse-watercolor-editable-remix-designView license
Bandbox Sections (c. 1940) by Lazar Rubinstein
Bandbox Sections (c. 1940) by Lazar Rubinstein
https://www.rawpixel.com/image/10085378/bandbox-sections-c-1940-lazar-rubinsteinFree Image from public domain license
Watercolor wild horse foal, editable desktop wallpaper design
Watercolor wild horse foal, editable desktop wallpaper design
https://www.rawpixel.com/image/11472998/watercolor-wild-horse-foal-editable-desktop-wallpaper-designView license
Cast Iron Hitching Post (c. 1941) by V L Vance
Cast Iron Hitching Post (c. 1941) by V L Vance
https://www.rawpixel.com/image/10087448/cast-iron-hitching-post-c-1941-vanceFree Image from public domain license
Watercolor horse foal, editable remix design
Watercolor horse foal, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10203886/watercolor-horse-foal-editable-remix-designView license
Toy Bank: Paddy and the Pig (c. 1937) by Chris Makrenos
Toy Bank: Paddy and the Pig (c. 1937) by Chris Makrenos
https://www.rawpixel.com/image/10077742/toy-bank-paddy-and-the-pig-c-1937-chris-makrenosFree Image from public domain license
Wild horse foal mobile wallpaper, editable watercolor design
Wild horse foal mobile wallpaper, editable watercolor design
https://www.rawpixel.com/image/10489233/wild-horse-foal-mobile-wallpaper-editable-watercolor-designView license
Toy Bank (c. 1941) by Edward D Williams
Toy Bank (c. 1941) by Edward D Williams
https://www.rawpixel.com/image/10088291/toy-bank-c-1941-edward-williamsFree Image from public domain license
Watercolor horse foal, editable remix design
Watercolor horse foal, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10203785/watercolor-horse-foal-editable-remix-designView license
Whirligig (c. 1940) by Mina Lowry
Whirligig (c. 1940) by Mina Lowry
https://www.rawpixel.com/image/10087173/whirligig-c-1940-mina-lowryFree Image from public domain license
Watercolor horse foal, editable remix design
Watercolor horse foal, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10385332/watercolor-horse-foal-editable-remix-designView license
Whale Oil Lamp (c. 1940) by William O Fletcher
Whale Oil Lamp (c. 1940) by William O Fletcher
https://www.rawpixel.com/image/10087176/whale-oil-lamp-c-1940-william-fletcherFree Image from public domain license
Watercolor horse foal, editable desktop wallpaper design
Watercolor horse foal, editable desktop wallpaper design
https://www.rawpixel.com/image/11454570/watercolor-horse-foal-editable-desktop-wallpaper-designView license
Rocking Horse (c. 1940) by Mina Lowry
Rocking Horse (c. 1940) by Mina Lowry
https://www.rawpixel.com/image/10086628/rocking-horse-c-1940-mina-lowryFree Image from public domain license
Wild horse foal mobile wallpaper, editable watercolor design
Wild horse foal mobile wallpaper, editable watercolor design
https://www.rawpixel.com/image/10485454/wild-horse-foal-mobile-wallpaper-editable-watercolor-designView license
Prince Charles Spaniel (c. 1940) by Mina Lowry
Prince Charles Spaniel (c. 1940) by Mina Lowry
https://www.rawpixel.com/image/10086535/prince-charles-spaniel-c-1940-mina-lowryFree Image from public domain license