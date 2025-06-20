Edit ImageCropSaveSaveEdit Imageartwatercolourwaterpublic domainpaintingsphotovaseantiqueWater Jug (c. 1940) by Giacinto CapelliOriginal public domain image from National Gallery of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 977 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 3335 x 4096 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarEditable vintage glassware set, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/9071050/editable-vintage-glassware-set-remixed-rawpixelView licensePitcher (c. 1939) by Giacinto Capellihttps://www.rawpixel.com/image/10084240/pitcher-c-1939-giacinto-capelliFree Image from public domain licenseEditable watercolor Greek classic vase design element sethttps://www.rawpixel.com/image/16040095/editable-watercolor-greek-classic-vase-design-element-setView licenseJug (c. 1940) by Giacinto Capellihttps://www.rawpixel.com/image/10086200/jug-c-1940-giacinto-capelliFree Image from public domain licenseEditable watercolor Greek classic vase design element sethttps://www.rawpixel.com/image/16040076/editable-watercolor-greek-classic-vase-design-element-setView licenseMolasses Jug (c. 1940) by Giacinto Capellihttps://www.rawpixel.com/image/10086378/molasses-jug-c-1940-giacinto-capelliFree Image from public domain licenseWatercolor fruits, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10892674/watercolor-fruits-editable-remix-designView licenseRing Bottle (c. 1940) by Giacinto Capellihttps://www.rawpixel.com/image/10086618/ring-bottle-c-1940-giacinto-capelliFree Image from public domain licenseVintage glassware, editable design set, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/9059440/vintage-glassware-editable-design-set-remixed-rawpixelView licensePitcher (c. 1940) by Giacinto Capellihttps://www.rawpixel.com/image/10089551/pitcher-c-1940-giacinto-capelliFree Image from public domain licenseVintage glassware set, editable design, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/9057944/vintage-glassware-set-editable-design-remixed-rawpixelView licenseJug (c. 1940) by Giacinto Capellihttps://www.rawpixel.com/image/10086206/jug-c-1940-giacinto-capelliFree Image from public domain licenseEditable watercolor dining table in room, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11458796/editable-watercolor-dining-table-room-desktop-wallpaper-designView licenseCrock (c. 1940) by Giacinto Capellihttps://www.rawpixel.com/image/10089359/crock-c-1940-giacinto-capelliFree Image from public domain licenseFamous flower painting, editable design set, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/9067818/famous-flower-painting-editable-design-set-remixed-rawpixelView licenseVase (c. 1938) by Giacinto Capellihttps://www.rawpixel.com/image/10082136/vase-c-1938-giacinto-capelliFree Image from public domain licensePaper, frame mockup, watercolor oceanhttps://www.rawpixel.com/image/7503063/paper-frame-mockup-watercolor-oceanView licenseJar (c. 1941) by Giacinto Capellihttps://www.rawpixel.com/image/10087876/jar-c-1941-giacinto-capelliFree Image from public domain licenseFamous flower painting, editable design set, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/9058944/famous-flower-painting-editable-design-set-remixed-rawpixelView licenseJar (c. 1940) by Giacinto Capellihttps://www.rawpixel.com/image/10086169/jar-c-1940-giacinto-capelliFree Image from public domain licenseRefreshing water poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/13230851/refreshing-water-poster-templateView licenseJug (1941) by Giacinto Capellihttps://www.rawpixel.com/image/10087883/jug-1941-giacinto-capelliFree Image from public domain licenseHappy birthday Instagram story template, editable design. Famous art, remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/8925248/png-antique-art-artworkView licenseJug (c. 1939) by Giacinto Capellihttps://www.rawpixel.com/image/10083862/jug-c-1939-giacinto-capelliFree Image from public domain licenseHappy birthday blog banner template, editable design. Famous art, remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/8996434/png-antique-art-artworkView licenseJug (c. 1941) by Giacinto Capellihttps://www.rawpixel.com/image/10087886/jug-c-1941-giacinto-capelliFree Image from public domain licenseHappy birthday Instagram post template, editable design. Famous art, remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/8915729/png-antique-art-artworkView licenseJar (c. 1937) by Giacinto Capellihttps://www.rawpixel.com/image/10075413/jar-c-1937-giacinto-capelliFree Image from public domain licenseWatercolor bride at balcony, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10640089/watercolor-bride-balcony-editable-remix-designView licensePa. German Jardiniere (c. 1939) by Giacinto Capellihttps://www.rawpixel.com/image/10084135/pa-german-jardiniere-c-1939-giacinto-capelliFree Image from public domain licenseWatercolor bride at balcony, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10354711/watercolor-bride-balcony-editable-remix-designView licenseJug (c. 1941) by Giacinto Capellihttps://www.rawpixel.com/image/10087877/jug-c-1941-giacinto-capelliFree Image from public domain licenseWatercolor bride at balcony, editable desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11445506/watercolor-bride-balcony-editable-desktop-wallpaper-designView licenseVase (c. 1940) by Giacinto Capellihttps://www.rawpixel.com/image/10087081/vase-c-1940-giacinto-capelliFree Image from public domain licenseRomantic wine dinner Instagram post template, editable design in orange toneshttps://www.rawpixel.com/image/18092495/romantic-wine-dinner-instagram-post-template-editable-design-orange-tonesView licensePitcher (c. 1940) by Giacinto Capellihttps://www.rawpixel.com/image/10086466/pitcher-c-1940-giacinto-capelliFree Image from public domain licenseWatercolor bride at balcony, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10640113/watercolor-bride-balcony-editable-remix-designView licenseButter Churn (c. 1940) by Giacinto Capellihttps://www.rawpixel.com/image/10089048/butter-churn-c-1940-giacinto-capelliFree Image from public domain licenseWatercolor bride at balcony, editable desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11445504/watercolor-bride-balcony-editable-desktop-wallpaper-designView licenseJar (c. 1937) by Giacinto Capellihttps://www.rawpixel.com/image/10075411/jar-c-1937-giacinto-capelliFree Image from public domain license