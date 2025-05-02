Edit ImageCropSaveSaveEdit Imageartpublic domainpaintingsmugphotocupantiquepotteryWide Top Jug or Pitcher (c. 1940) by Carl BuergernissOriginal public domain image from National Gallery of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 952 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 3249 x 4096 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarCeramic mug mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/13211995/ceramic-mug-mockup-editable-designView licensePitcher (c. 1940) by Carl Buergernisshttps://www.rawpixel.com/image/10089554/pitcher-c-1940-carl-buergernissFree Image from public domain licenseEditable watercolor dining table in room, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11458796/editable-watercolor-dining-table-room-desktop-wallpaper-designView licensePitcher (1940) by Carl Buergernisshttps://www.rawpixel.com/image/10089534/pitcher-1940-carl-buergernissFree Image from public domain licenseHomemade coffee, brown aesthetic background, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11494641/homemade-coffee-brown-aesthetic-background-editable-designView licenseWater Pitcher (c. 1940) by Carl Buergernisshttps://www.rawpixel.com/image/10087128/water-pitcher-c-1940-carl-buergernissFree Image from public domain licenseHomemade coffee, blue aesthetic background, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11513661/homemade-coffee-blue-aesthetic-background-editable-designView licenseJar (c. 1940) by Carl Buergernisshttps://www.rawpixel.com/image/10086148/jar-c-1940-carl-buergernissFree Image from public domain licenseHomemade coffee, brown aesthetic background, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11057998/homemade-coffee-brown-aesthetic-background-editable-designView licensePitcher (c. 1938) by Alfred Walbeckhttps://www.rawpixel.com/image/10081033/pitcher-c-1938-alfred-walbeckFree Image from public domain licenseCoffee mug editable mockuphttps://www.rawpixel.com/image/11494451/coffee-mug-editable-mockupView licenseCream Pitcher (c. 1940) by George Yanosko and May Hayshttps://www.rawpixel.com/image/10089330/cream-pitcher-c-1940-george-yanosko-and-may-haysFree Image from public domain licenseCoffee mug editable mockuphttps://www.rawpixel.com/image/11408796/coffee-mug-editable-mockupView licensePitcher (c. 1936) by John Tarantinohttps://www.rawpixel.com/image/10070257/pitcher-c-1936-john-tarantinoFree Image from public domain licenseCoffee frame aesthetic illustration background, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11535510/coffee-frame-aesthetic-illustration-background-editable-designView licenseCrockery Pitcher (c. 1940) by Lucille Mansonhttps://www.rawpixel.com/image/10089372/crockery-pitcher-c-1940-lucille-mansonFree Image from public domain licenseCoffee frame png element, aesthetic illustration, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11535599/coffee-frame-png-element-aesthetic-illustration-editable-designView licensePa. German Pitcher (c. 1939) by Carl Strehlauhttps://www.rawpixel.com/image/10084159/pa-german-pitcher-c-1939-carl-strehlauFree Image from public domain licenseCoffee mug mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/10415876/coffee-mug-mockup-editable-designView licenseToleware Syrup Pitcher (c. 1937) by Grace Halpinhttps://www.rawpixel.com/image/10077693/toleware-syrup-pitcher-c-1937-grace-halpinFree Image from public domain licenseHomemade coffee, beige aesthetic background, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/10779005/homemade-coffee-beige-aesthetic-background-editable-designView licensePitcher (c. 1936) by John Tarantinohttps://www.rawpixel.com/image/10070251/pitcher-c-1936-john-tarantinoFree Image from public domain licenseHomemade coffee, blue aesthetic background, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11514028/homemade-coffee-blue-aesthetic-background-editable-designView licenseRedware Pitcher (probably 1939/1940) by Betty Jacobhttps://www.rawpixel.com/image/10084404/redware-pitcher-probably-19391940-betty-jacobFree Image from public domain licenseEditable coffee mug mockup, minimal designhttps://www.rawpixel.com/image/10896765/editable-coffee-mug-mockup-minimal-designView licensePitcher (1935/1942) by Isidore Steinberghttps://www.rawpixel.com/image/10069458/pitcher-19351942-isidore-steinbergFree Image from public domain licenseCoffee mug editable mockup elementhttps://www.rawpixel.com/image/11494489/coffee-mug-editable-mockup-elementView licensePewter Cream Pitcher (c. 1939) by Fritz Boehmerhttps://www.rawpixel.com/image/10084215/pewter-cream-pitcher-c-1939-fritz-boehmerFree Image from public domain licenseCoffee mug editable mockuphttps://www.rawpixel.com/image/12472711/coffee-mug-editable-mockupView licenseMug for Table Use (c. 1940) by Carl Buergernisshttps://www.rawpixel.com/image/10086409/mug-for-table-use-c-1940-carl-buergernissFree Image from public domain licenseEditable coffee mug mockup, floral designhttps://www.rawpixel.com/image/11015698/editable-coffee-mug-mockup-floral-designView licenseToleware Tin Teapot (c. 1940) by Franklyn Syreshttps://www.rawpixel.com/image/10086999/toleware-tin-teapot-c-1940-franklyn-syresFree Image from public domain licenseCoffee mug, editable product mockuphttps://www.rawpixel.com/image/12722012/coffee-mug-editable-product-mockupView licensePitcher (c. 1940) by Van Silvayhttps://www.rawpixel.com/image/10086457/pitcher-c-1940-van-silvayFree Image from public domain licenseMoka coffee png element, aesthetic illustration, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/10713867/moka-coffee-png-element-aesthetic-illustration-editable-designView licenseCream Pitcher (c. 1940) by Janet Rizahttps://www.rawpixel.com/image/10089336/cream-pitcher-c-1940-janet-rizaFree Image from public domain licenseCoffee mug editable mockuphttps://www.rawpixel.com/image/12816255/coffee-mug-editable-mockupView licensePitcher (c. 1940) by Van Silvayhttps://www.rawpixel.com/image/10086458/pitcher-c-1940-van-silvayFree Image from public domain licenseTea label template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/14488838/tea-label-template-editable-designView licensePitcher (c. 1940) by Van Silvayhttps://www.rawpixel.com/image/10086461/pitcher-c-1940-van-silvayFree Image from public domain license