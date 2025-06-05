Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagepersonartpublic domainclothingdrawingsadultwomanspaintingWoman's Dress (c. 1940) by Jessie M BengeOriginal public domain image from National Gallery of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 910 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 3105 x 4096 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarVictorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12520241/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView licenseDress (c. 1936) by Jessie M Bengehttps://www.rawpixel.com/image/10065767/dress-c-1936-jessie-bengeFree Image from public domain licenseVictorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12563645/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView licenseDress (c. 1940) by Jessie M Bengehttps://www.rawpixel.com/image/10085732/dress-c-1940-jessie-bengeFree Image from public domain licenseVictorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12563646/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView licenseDress (c. 1936) by Jessie M Bengehttps://www.rawpixel.com/image/10065773/dress-c-1936-jessie-bengeFree Image from public domain licenseVictorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12560684/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView licenseDress (c. 1936) by Jessie M Bengehttps://www.rawpixel.com/image/10065726/dress-c-1936-jessie-bengeFree Image from public domain licenseVictorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12560688/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView licenseDress (c. 1936) by Jessie M Bengehttps://www.rawpixel.com/image/10065698/dress-c-1936-jessie-bengeFree Image from public domain licenseVictorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12563649/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView licenseDress (c. 1936) by Jessie M Bengehttps://www.rawpixel.com/image/10065709/dress-c-1936-jessie-bengeFree Image from public domain licenseVintage Autumn sticker. Famous art remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9082096/vintage-autumn-sticker-famous-art-remixed-rawpixelView licenseDress (c. 1937) by Jessie M Bengehttps://www.rawpixel.com/image/10074563/dress-c-1937-jessie-bengeFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10479762/watercolor-victorian-woman-editable-remix-designView licenseDress (1935/1942) by Jessie M Bengehttps://www.rawpixel.com/image/10060272/dress-19351942-jessie-bengeFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10256643/watercolor-victorian-woman-editable-remix-designView licenseMan's Dressing Gown (c. 1936) by Jessie M Bengehttps://www.rawpixel.com/image/10067038/mans-dressing-gown-c-1936-jessie-bengeFree Image from public domain licenseEditable watercolor Victorian woman at balcony, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11472468/editable-watercolor-victorian-woman-balcony-desktop-wallpaper-designView licenseDress (c. 1936) by Jessie M Bengehttps://www.rawpixel.com/image/10065761/dress-c-1936-jessie-bengeFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10659626/watercolor-victorian-woman-editable-remix-designView licenseWedding Dress (1940) by Mary E Humeshttps://www.rawpixel.com/image/10087156/wedding-dress-1940-mary-humesFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10198793/watercolor-victorian-woman-editable-remix-designView licenseDress (c. 1936) by Jessie M Bengehttps://www.rawpixel.com/image/10065757/dress-c-1936-jessie-bengeFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman & dog, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10360723/watercolor-victorian-woman-dog-editable-remix-designView licenseDress (c. 1940) by Nancy Crimihttps://www.rawpixel.com/image/10085727/dress-c-1940-nancy-crimiFree Image from public domain licenseEditable watercolor Victorian woman & dog, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11450804/editable-watercolor-victorian-woman-dog-desktop-wallpaper-designView licenseDress (c. 1936) by Jessie M Bengehttps://www.rawpixel.com/image/10065731/dress-c-1936-jessie-bengeFree Image from public domain licenseWatercolor young women png element, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10793268/watercolor-young-women-png-element-editable-remix-designView licenseDress (c. 1936) by Jessie M Bengehttps://www.rawpixel.com/image/10065727/dress-c-1936-jessie-bengeFree Image from public domain licenseWatercolor young women reading books, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10877751/watercolor-young-women-reading-books-editable-remix-designView licenseDress (c. 1939) by Jessie M Bengehttps://www.rawpixel.com/image/10083401/dress-c-1939-jessie-bengeFree Image from public domain licenseWoman sitting with dog, pet animal paper craft editable remixhttps://www.rawpixel.com/image/12613422/woman-sitting-with-dog-pet-animal-paper-craft-editable-remixView licenseWedding Dress (c. 1940) by Bessie Formanhttps://www.rawpixel.com/image/10087159/wedding-dress-c-1940-bessie-formanFree Image from public domain licenseWatercolor young women reading books, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10877850/watercolor-young-women-reading-books-editable-remix-designView licenseMan's Dressing Gown (c. 1939) by Jessie M Bengehttps://www.rawpixel.com/image/10083957/mans-dressing-gown-c-1939-jessie-bengeFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman in Autumn, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10657977/watercolor-victorian-woman-autumn-editable-remix-designView licenseDress (c. 1940) by Henry Moranhttps://www.rawpixel.com/image/10085748/dress-c-1940-henry-moranFree Image from public domain licenseArt gallery canvas sign mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/7713101/art-gallery-canvas-sign-mockup-editable-designView licenseVisiting Costume (c. 1937) by Joseph L Boydhttps://www.rawpixel.com/image/10077884/visiting-costume-c-1937-joseph-boydFree Image from public domain license