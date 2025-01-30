rawpixel
Edit ImageCrop
Armchair (1941) by Robert W R Taylor
Save
Edit Image
artwatercolourfurniturepublic domainpaintingschairphotoantique
Vintage chair collage illustration editable design
Vintage chair collage illustration editable design
https://www.rawpixel.com/image/12623131/vintage-chair-collage-illustration-editable-designView license
Chair (1941) by Robert W R Taylor
Chair (1941) by Robert W R Taylor
https://www.rawpixel.com/image/10087481/chair-1941-robert-taylorFree Image from public domain license
Victorian furniture, editable home decor design set, remixed by rawpixel
Victorian furniture, editable home decor design set, remixed by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/9059564/victorian-furniture-editable-home-decor-design-set-remixed-rawpixelView license
Cowhide Trunk (c. 1941) by Robert W R Taylor
Cowhide Trunk (c. 1941) by Robert W R Taylor
https://www.rawpixel.com/image/10087636/cowhide-trunk-c-1941-robert-taylorFree Image from public domain license
Flea market Instagram story template, editable text
Flea market Instagram story template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11758528/flea-market-instagram-story-template-editable-textView license
Candelabrum (c. 1937) by Robert W R Taylor
Candelabrum (c. 1937) by Robert W R Taylor
https://www.rawpixel.com/image/10073303/candelabrum-c-1937-robert-taylorFree Image from public domain license
Minimal living room interior mockup, editable design
Minimal living room interior mockup, editable design
https://www.rawpixel.com/image/12670681/minimal-living-room-interior-mockup-editable-designView license
Santo de Retablo (1941) by Robert W R Taylor
Santo de Retablo (1941) by Robert W R Taylor
https://www.rawpixel.com/image/10088058/santo-retablo-1941-robert-taylorFree Image from public domain license
Editable watercolor dining table in room, desktop wallpaper design
Editable watercolor dining table in room, desktop wallpaper design
https://www.rawpixel.com/image/11458796/editable-watercolor-dining-table-room-desktop-wallpaper-designView license
Study Chair (c. 1941) by Sydney Roberts
Study Chair (c. 1941) by Sydney Roberts
https://www.rawpixel.com/image/10088208/study-chair-c-1941-sydney-robertsFree Image from public domain license
Grand opening Instagram post template, editable text and design, including original art illustration from William Morris
Grand opening Instagram post template, editable text and design, including original art illustration from William Morris
https://www.rawpixel.com/image/22987991/image-border-leaves-treeView license
Spur (c. 1941) by Robert W R Taylor
Spur (c. 1941) by Robert W R Taylor
https://www.rawpixel.com/image/10088164/spur-c-1941-robert-taylorFree Image from public domain license
Flea market Instagram post template, editable text
Flea market Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11496071/flea-market-instagram-post-template-editable-textView license
Spur (c. 1941) by Robert W R Taylor
Spur (c. 1941) by Robert W R Taylor
https://www.rawpixel.com/image/10088176/spur-c-1941-robert-taylorFree Image from public domain license
Activated Summer Instagram post template
Activated Summer Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14571793/activated-summer-instagram-post-templateView license
Wing Chair (c. 1941) by Isidore Sovensky
Wing Chair (c. 1941) by Isidore Sovensky
https://www.rawpixel.com/image/10088398/wing-chair-c-1941-isidore-sovenskyFree Image from public domain license
Baroque armchair
Baroque armchair
https://www.rawpixel.com/image/14996509/baroque-armchairView license
Chair (Arm) (1941) by Hal Blakeley
Chair (Arm) (1941) by Hal Blakeley
https://www.rawpixel.com/image/10087486/chair-arm-1941-hal-blakeleyFree Image from public domain license
Antique furniture auction Instagram post template, editable text
Antique furniture auction Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12614776/antique-furniture-auction-instagram-post-template-editable-textView license
Arm Chair (1941) by Hal Blakeley
Arm Chair (1941) by Hal Blakeley
https://www.rawpixel.com/image/10087314/arm-chair-1941-hal-blakeleyFree Image from public domain license
Antique furniture auction Instagram post template, editable text and design
Antique furniture auction Instagram post template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/18589486/antique-furniture-auction-instagram-post-template-editable-text-and-designView license
Sanctuary Chair (1941) by William Kieckhofel
Sanctuary Chair (1941) by William Kieckhofel
https://www.rawpixel.com/image/10088033/sanctuary-chair-1941-william-kieckhofelFree Image from public domain license
Relax Instagram post template
Relax Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14571816/relax-instagram-post-templateView license
Side Chair (c. 1941) by Herbert S Frere
Side Chair (c. 1941) by Herbert S Frere
https://www.rawpixel.com/image/10088127/side-chair-c-1941-herbert-frereFree Image from public domain license
Vintage leather armchair element, editable design set
Vintage leather armchair element, editable design set
https://www.rawpixel.com/image/14990203/vintage-leather-armchair-element-editable-design-setView license
Sant de Retablo (1939/1940) by Robert W R Taylor and William Kieckhofel
Sant de Retablo (1939/1940) by Robert W R Taylor and William Kieckhofel
https://www.rawpixel.com/image/10084493/sant-retablo-19391940-robert-taylor-and-william-kieckhofelFree Image from public domain license
Watercolor armchair design element set, editable design
Watercolor armchair design element set, editable design
https://www.rawpixel.com/image/16239359/watercolor-armchair-design-element-set-editable-designView license
Cigar Store Indian (c. 1940) by Robert W R Taylor
Cigar Store Indian (c. 1940) by Robert W R Taylor
https://www.rawpixel.com/image/10089120/cigar-store-indian-c-1940-robert-taylorFree Image from public domain license
Baroque armchair element, editable design set
Baroque armchair element, editable design set
https://www.rawpixel.com/image/14990206/baroque-armchair-element-editable-design-setView license
Armchair (1941) by Isadore Goldberg
Armchair (1941) by Isadore Goldberg
https://www.rawpixel.com/image/10087311/armchair-1941-isadore-goldbergFree Image from public domain license
Baroque armchair element, editable design set
Baroque armchair element, editable design set
https://www.rawpixel.com/image/14990205/baroque-armchair-element-editable-design-setView license
Spur (c. 1940) by Robert W R Taylor
Spur (c. 1940) by Robert W R Taylor
https://www.rawpixel.com/image/10086818/spur-c-1940-robert-taylorFree Image from public domain license
Baroque armchair element, editable design set
Baroque armchair element, editable design set
https://www.rawpixel.com/image/14994504/baroque-armchair-element-editable-design-setView license
Cigar Store Indian (c. 1939) by Robert W R Taylor
Cigar Store Indian (c. 1939) by Robert W R Taylor
https://www.rawpixel.com/image/10083096/cigar-store-indian-c-1939-robert-taylorFree Image from public domain license
Vintage leather armchair element, editable design set
Vintage leather armchair element, editable design set
https://www.rawpixel.com/image/14989178/vintage-leather-armchair-element-editable-design-setView license
Settee (1941) by Rolland Livingstone
Settee (1941) by Rolland Livingstone
https://www.rawpixel.com/image/10088051/settee-1941-rolland-livingstoneFree Image from public domain license
Baroque armchair element, editable design set
Baroque armchair element, editable design set
https://www.rawpixel.com/image/14989181/baroque-armchair-element-editable-design-setView license
Cigar Store Indian (c. 1940) by Robert W R Taylor
Cigar Store Indian (c. 1940) by Robert W R Taylor
https://www.rawpixel.com/image/10089116/cigar-store-indian-c-1940-robert-taylorFree Image from public domain license
Baroque armchair element, editable design set
Baroque armchair element, editable design set
https://www.rawpixel.com/image/14994520/baroque-armchair-element-editable-design-setView license
Restoration Drawing: Wall Decoration over Doorway, Facade of Mission House (1936) by Robert W R Taylor
Restoration Drawing: Wall Decoration over Doorway, Facade of Mission House (1936) by Robert W R Taylor
https://www.rawpixel.com/image/10070562/image-wood-art-watercolourFree Image from public domain license