Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagepatternartwatercolorpublic domaincastleplateenvelopepaintingsBandbox - Castle Garden (c. 1941) by Harold MerriamOriginal public domain image from National Gallery of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1200 x 855 pxHigh Resolution (HD) 4096 x 2917 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarWatercolor purple phlox flower frame, editable botanical designhttps://www.rawpixel.com/image/11634183/watercolor-purple-phlox-flower-frame-editable-botanical-designView licenseBandbox - "Castle Garden" (1935/1942) by Harold Merriamhttps://www.rawpixel.com/image/10058964/bandbox-castle-garden-19351942-harold-merriamFree Image from public domain licenseEditable floral frame, watercolor purple phlox designhttps://www.rawpixel.com/image/11634181/editable-floral-frame-watercolor-purple-phlox-designView licenseBandbox (c. 1937) by Harold Merriamhttps://www.rawpixel.com/image/10072939/bandbox-c-1937-harold-merriamFree Image from public domain licenseWatercolor xx oval frame, editable flower designhttps://www.rawpixel.com/image/11634186/watercolor-oval-frame-editable-flower-designView licenseWallpaper from Bandbox Covering (1936) by Harold Merriamhttps://www.rawpixel.com/image/10072427/wallpaper-from-bandbox-covering-1936-harold-merriamFree Image from public domain licenseEditable floral frame, watercolor purple phlox designhttps://www.rawpixel.com/image/11547542/editable-floral-frame-watercolor-purple-phlox-designView licenseBandbox (1940) by Harold Merriamhttps://www.rawpixel.com/image/10085380/bandbox-1940-harold-merriamFree Image from public domain licenseEditable oval floral frame, watercolor purple phlox designhttps://www.rawpixel.com/image/11634184/editable-oval-floral-frame-watercolor-purple-phlox-designView licenseBandbox Design (Grouse) (1937) by Harold Merriamhttps://www.rawpixel.com/image/10072956/bandbox-design-grouse-1937-harold-merriamFree Image from public domain licenseEditable floral frame, watercolor pink peony designhttps://www.rawpixel.com/image/11683995/editable-floral-frame-watercolor-pink-peony-designView licenseWallpaper (1935/1942) by Mina Lowryhttps://www.rawpixel.com/image/10063666/wallpaper-19351942-mina-lowryFree Image from public domain licenseWatercolor pink peony flower frame, editable botanical designhttps://www.rawpixel.com/image/11683997/watercolor-pink-peony-flower-frame-editable-botanical-designView licenseBandbox Design (c. 1936) by Harold Merriamhttps://www.rawpixel.com/image/10064208/bandbox-design-c-1936-harold-merriamFree Image from public domain licenseEditable floral frame, watercolor pink peony designhttps://www.rawpixel.com/image/11683994/editable-floral-frame-watercolor-pink-peony-designView licenseBandbox (c. 1939) by Gilbert Sackermanhttps://www.rawpixel.com/image/10082550/bandbox-c-1939-gilbert-sackermanFree Image from public domain licenseEditable oval floral frame, watercolor pink peony designhttps://www.rawpixel.com/image/11684001/editable-oval-floral-frame-watercolor-pink-peony-designView licenseWall Paper (c. 1936) by George Robinhttps://www.rawpixel.com/image/10072393/wall-paper-c-1936-george-robinFree Image from public domain licenseEditable floral round frame, watercolor purple phlox designhttps://www.rawpixel.com/image/11547593/editable-floral-round-frame-watercolor-purple-phlox-designView licenseTextile Samples (c. 1938) by Edmond Lortshttps://www.rawpixel.com/image/10081943/textile-samples-c-1938-edmond-lortsFree Image from public domain licenseEditable floral round frame, watercolor pink peony designhttps://www.rawpixel.com/image/11683999/editable-floral-round-frame-watercolor-pink-peony-designView licenseWall Paper (c. 1937) by Nicholas Acamporahttps://www.rawpixel.com/image/10077939/wall-paper-c-1937-nicholas-acamporaFree Image from public domain licenseWatercolor xx oval frame, editable flower designhttps://www.rawpixel.com/image/11683998/watercolor-oval-frame-editable-flower-designView licenseShaker Textile Sample (c. 1940) by Harold Weisenbornhttps://www.rawpixel.com/image/10086694/shaker-textile-sample-c-1940-harold-weisenbornFree Image from public domain licensePink peony round frame, editable watercolor flower designhttps://www.rawpixel.com/image/11551818/pink-peony-round-frame-editable-watercolor-flower-designView licenseBandbox Cover (c. 1936) by Stewart Wheelerhttps://www.rawpixel.com/image/10064209/bandbox-cover-c-1936-stewart-wheelerFree Image from public domain licenseWatercolor xx oval frame, editable flower designhttps://www.rawpixel.com/image/11634216/watercolor-oval-frame-editable-flower-designView licenseBandbox (section) (c. 1939) by David Dorfmanhttps://www.rawpixel.com/image/10082588/bandbox-section-c-1939-david-dorfmanFree Image from public domain licenseEditable floral frame, watercolor pink peony designhttps://www.rawpixel.com/image/11634217/editable-floral-frame-watercolor-pink-peony-designView licensePa. German Bandbox (c. 1937) by Elmer G Andersonhttps://www.rawpixel.com/image/10076029/pa-german-bandbox-c-1937-elmer-andersonFree Image from public domain licenseWatercolor pink peony flower frame, editable botanical designhttps://www.rawpixel.com/image/11551813/watercolor-pink-peony-flower-frame-editable-botanical-designView licenseBandbox (c. 1953) by Paul Farkashttps://www.rawpixel.com/image/10088813/bandbox-c-1953-paul-farkasFree Image from public domain licenseEditable oval floral frame, watercolor pink peony designhttps://www.rawpixel.com/image/11683474/editable-oval-floral-frame-watercolor-pink-peony-designView licenseBandbox (c. 1953) by Joseph Rothenberghttps://www.rawpixel.com/image/10088818/bandbox-c-1953-joseph-rothenbergFree Image from public domain licenseWatercolor pink peony flower frame, editable botanical designhttps://www.rawpixel.com/image/11683463/watercolor-pink-peony-flower-frame-editable-botanical-designView licenseWallpaper (1935/1942) by Nicholas Acamporahttps://www.rawpixel.com/image/10063701/wallpaper-19351942-nicholas-acamporaFree Image from public domain licenseWatercolor rose flower frame, editable botanical designhttps://www.rawpixel.com/image/11683697/watercolor-rose-flower-frame-editable-botanical-designView licenseMaterials from Patchwork Bedspread (c. 1936) by Frances Lichtenhttps://www.rawpixel.com/image/10067073/materials-from-patchwork-bedspread-c-1936-frances-lichtenFree Image from public domain licenseWatercolor rose flower frame, editable botanical designhttps://www.rawpixel.com/image/11683693/watercolor-rose-flower-frame-editable-botanical-designView licenseWall Paper (c. 1937) by John Garayhttps://www.rawpixel.com/image/10077961/wall-paper-c-1937-john-garayFree Image from public domain license