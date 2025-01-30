Edit ImageCropSaveSaveEdit Imageartwatercolourfurniturepublic domainpaintingschairphotoantiqueChair (handmade) (c. 1941) by Glenn WilsonOriginal public domain image from National Gallery of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 931 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 3177 x 4096 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarVintage chair collage illustration editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12623131/vintage-chair-collage-illustration-editable-designView licenseChild's Settee (c. 1941) by David S De Vaulthttps://www.rawpixel.com/image/10087522/childs-settee-c-1941-david-vaultFree Image from public domain licenseVictorian furniture, editable home decor design set, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/9059564/victorian-furniture-editable-home-decor-design-set-remixed-rawpixelView licenseZoar "Peasant" Chair (c. 1941) by Ralph Russellhttps://www.rawpixel.com/image/10088432/zoar-peasant-chair-c-1941-ralph-russellFree Image from public domain licenseFlea market Instagram story template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11758528/flea-market-instagram-story-template-editable-textView licenseRocking Horse (c. 1941) by Selma Sandlerhttps://www.rawpixel.com/image/10088006/rocking-horse-c-1941-selma-sandlerFree Image from public domain licenseMinimal living room interior mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12670681/minimal-living-room-interior-mockup-editable-designView licenseChild's Chair (c. 1941) by Violet Hartensteinhttps://www.rawpixel.com/image/10087502/childs-chair-c-1941-violet-hartensteinFree Image from public domain licenseEditable watercolor dining table in room, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11458796/editable-watercolor-dining-table-room-desktop-wallpaper-designView licenseZoar Wash Bench (c. 1941) by Angelo Bulonehttps://www.rawpixel.com/image/10088453/zoar-wash-bench-c-1941-angelo-buloneFree Image from public domain licenseGrand opening Instagram post template, editable text and design, including original art illustration from William Morrishttps://www.rawpixel.com/image/22987991/image-border-leaves-treeView licenseDrop-leaf Table (c. 1941) by David S De Vaulthttps://www.rawpixel.com/image/10087728/drop-leaf-table-c-1941-david-vaultFree Image from public domain licenseFlea market Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11496071/flea-market-instagram-post-template-editable-textView licenseBraided Rawhide Bottom Chair (c. 1940) by Dorothy Johnsonhttps://www.rawpixel.com/image/10089019/braided-rawhide-bottom-chair-c-1940-dorothy-johnsonFree Image from public domain licenseActivated Summer Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14571793/activated-summer-instagram-post-templateView licenseChair (c. 1937) by Francis Law Durandhttps://www.rawpixel.com/image/10073511/chair-c-1937-francis-law-durandFree Image from public domain licenseBaroque armchairhttps://www.rawpixel.com/image/14996509/baroque-armchairView licenseGothic Chair (c. 1940) by Rosa Riverohttps://www.rawpixel.com/image/10085967/gothic-chair-c-1940-rosa-riveroFree Image from public domain licenseAntique furniture auction Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12614776/antique-furniture-auction-instagram-post-template-editable-textView licenseArmchair (c. 1936) by Charles Squireshttps://www.rawpixel.com/image/10064142/armchair-c-1936-charles-squiresFree Image from public domain licenseAntique furniture auction Instagram post template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/18589486/antique-furniture-auction-instagram-post-template-editable-text-and-designView licenseCard Table (c. 1937) by Henry Meyershttps://www.rawpixel.com/image/10073399/card-table-c-1937-henry-meyersFree Image from public domain licenseRelax Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14571816/relax-instagram-post-templateView licenseSide Chair (c. 1937) by Francisco Alvarezhttps://www.rawpixel.com/image/10077112/side-chair-c-1937-francisco-alvarezFree Image from public domain licenseVintage leather armchair element, editable design sethttps://www.rawpixel.com/image/14990203/vintage-leather-armchair-element-editable-design-setView licenseFiddle-back Chair (c. 1937) by Edith Magnettehttps://www.rawpixel.com/image/10074736/fiddle-back-chair-c-1937-edith-magnetteFree Image from public domain licenseWatercolor armchair design element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/16239359/watercolor-armchair-design-element-set-editable-designView licenseHanging Corner Cupboard (1941) by Harry Eisman and Isidore Sovenskyhttps://www.rawpixel.com/image/10087804/hanging-corner-cupboard-1941-harry-eisman-and-isidore-sovenskyFree Image from public domain licenseBaroque armchair element, editable design sethttps://www.rawpixel.com/image/14990206/baroque-armchair-element-editable-design-setView licenseHitchcock Chair (c. 1941) by David S De Vaulthttps://www.rawpixel.com/image/10087819/hitchcock-chair-c-1941-david-vaultFree Image from public domain licenseBaroque armchair element, editable design sethttps://www.rawpixel.com/image/14990205/baroque-armchair-element-editable-design-setView licenseDrop Leaf Table (c. 1941) by Dorothea A Farringtonhttps://www.rawpixel.com/image/10087731/drop-leaf-table-c-1941-dorothea-farringtonFree Image from public domain licenseBaroque armchair element, editable design sethttps://www.rawpixel.com/image/14994504/baroque-armchair-element-editable-design-setView licenseLaced Chair (c. 1940) by Pearl Davishttps://www.rawpixel.com/image/10086223/laced-chair-c-1940-pearl-davisFree Image from public domain licenseVintage leather armchair element, editable design sethttps://www.rawpixel.com/image/14989178/vintage-leather-armchair-element-editable-design-setView licenseDesk (c. 1937) by Paul Wardhttps://www.rawpixel.com/image/10074302/desk-c-1937-paul-wardFree Image from public domain licenseBaroque armchair element, editable design sethttps://www.rawpixel.com/image/14989181/baroque-armchair-element-editable-design-setView licenseSettee (c. 1936) by B Holst Grubbehttps://www.rawpixel.com/image/10070762/settee-c-1936-holst-grubbeFree Image from public domain licenseBaroque armchair element, editable design sethttps://www.rawpixel.com/image/14994520/baroque-armchair-element-editable-design-setView licenseCard Table (c. 1937) by Henry Meyershttps://www.rawpixel.com/image/10073411/card-table-c-1937-henry-meyersFree Image from public domain license