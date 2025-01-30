rawpixel
Child's Chair (c. 1941) by Violet Hartenstein
Vintage chair collage illustration editable design
Youth's Chair (c. 1940) by Clarence W Dawson and Violet Hartenstein
Victorian furniture, editable home decor design set, remixed by rawpixel
Cigar Store Indian (c. 1941) by Violet Hartenstein
Flea market Instagram story template, editable text
Rocker (1940) by Violet Hartenstein
Minimal living room interior mockup, editable design
Child's Settee (c. 1941) by David S De Vault
Editable watercolor dining table in room, desktop wallpaper design
Trivet (c. 1942) by Violet Hartenstein
Grand opening Instagram post template, editable text and design, including original art illustration from William Morris
Round Top Table (c. 1940) by Violet Hartenstein
Flea market Instagram post template, editable text
Child's High Chair (c. 1942) by Donald Harding
Activated Summer Instagram post template
Child's Chair (c. 1937) by Samuel W Ford
Baroque armchair
Cigar Store Indian (c. 1941) by Violet Hartenstein
Antique furniture auction Instagram post template, editable text
Child's Chair (c. 1940) by Randolph Atkinson
Antique furniture auction Instagram post template, editable text and design
Chair (handmade) (c. 1941) by Glenn Wilson
Relax Instagram post template
Child's High Chair (c. 1939) by Samuel W Ford
Vintage leather armchair element, editable design set
Side Chair (1941) by Lelah Nelson
Watercolor armchair design element set, editable design
Zoar "Peasant" Chair (c. 1941) by Ralph Russell
Baroque armchair element, editable design set
Bride's Bureau (c. 1941) by Archie Thompson
Baroque armchair element, editable design set
Rocking Horse (c. 1941) by Selma Sandler
Baroque armchair element, editable design set
Zoar Wash Bench (c. 1941) by Angelo Bulone
Vintage leather armchair element, editable design set
Camp Chair (c. 1940) by George C Brown
Baroque armchair element, editable design set
Rocking Chair (c. 1938) by John R Towers
Baroque armchair element, editable design set
Hickory Rocking Chair (c. 1940) by Pearl Davis
