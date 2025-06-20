Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagefacepersonartwatercolorpublic domainadultwomanpaintingsCloth with Numeration Table (1941) by Marie LutrellOriginal public domain image from National Gallery of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1200 x 935 pxHigh Resolution (HD) 4096 x 3191 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarEditable watercolor Victorian woman & dog, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11450804/editable-watercolor-victorian-woman-dog-desktop-wallpaper-designView licenseOld American Wooden Doll (1940) by Marie Lutrellhttps://www.rawpixel.com/image/10086423/old-american-wooden-doll-1940-marie-lutrellFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman in Autumn, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10657977/watercolor-victorian-woman-autumn-editable-remix-designView licenseSampler (c. 1941) by Charles Bowmanhttps://www.rawpixel.com/image/10088036/sampler-c-1941-charles-bowmanFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10659626/watercolor-victorian-woman-editable-remix-designView licenseStatue of Santo (probably St. Dominic) (1941) by Juanita Donahoohttps://www.rawpixel.com/image/10088195/statue-santo-probably-st-dominic-1941-juanita-donahooFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10198793/watercolor-victorian-woman-editable-remix-designView licenseChalkware Dog (c. 1941) by Sadie Bermanhttps://www.rawpixel.com/image/10087492/chalkware-dog-c-1941-sadie-bermanFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman & dog, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10360723/watercolor-victorian-woman-dog-editable-remix-designView licensePa. German Bride's Box (c. 1936) by Frances Lichtenhttps://www.rawpixel.com/image/10067325/pa-german-brides-box-c-1936-frances-lichtenFree Image from public domain licenseEditable watercolor woman& dog in park, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11462383/editable-watercolor-womanand-dog-park-desktop-wallpaper-designView licenseMale Tea Shop Figure (1937/1941) by David Ramagehttps://www.rawpixel.com/image/10075750/male-tea-shop-figure-19371941-david-ramageFree Image from public domain licenseAesthetic woman line art backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/8513085/aesthetic-woman-line-art-backgroundView licenseCircus wagon figure: medieval lady (1940) by John Matulishttps://www.rawpixel.com/image/10089132/circus-wagon-figure-medieval-lady-1940-john-matulisFree Image from public domain licenseEditable watercolor Victorian woman in Autumn, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11450788/editable-watercolor-victorian-woman-autumn-desktop-wallpaper-designView licenseQuilt (1940) by Marie Lutrellhttps://www.rawpixel.com/image/10086568/quilt-1940-marie-lutrellFree Image from public domain licenseWatercolor woman in park, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10199067/watercolor-woman-park-editable-remix-designView licenseDoll - "Mabel Ellis" (c. 1941) by Stanley Mazurhttps://www.rawpixel.com/image/10087691/doll-mabel-ellis-c-1941-stanley-mazurFree Image from public domain licenseWatercolor woman, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10465708/watercolor-woman-editable-remix-designView licenseSampler (c. 1940) by Charles Bowmanhttps://www.rawpixel.com/image/10086661/sampler-c-1940-charles-bowmanFree Image from public domain licenseWatercolor young women reading books, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10202259/watercolor-young-women-reading-books-editable-remix-designView licenseCoverlet (c. 1936) by Katherine Hastingshttps://www.rawpixel.com/image/10070093/coverlet-c-1936-katherine-hastingsFree Image from public domain licenseWatercolor young women reading books, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10798185/watercolor-young-women-reading-books-editable-remix-designView licensePa. German Bandbox (c. 1937) by Elmer G Andersonhttps://www.rawpixel.com/image/10076029/pa-german-bandbox-c-1937-elmer-andersonFree Image from public domain licenseWatercolor young women reading books, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10877850/watercolor-young-women-reading-books-editable-remix-designView licenseBulto (Virgin) (c. 1939) by Majel G Claflinhttps://www.rawpixel.com/image/10082834/bulto-virgin-c-1939-majel-claflinFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10479762/watercolor-victorian-woman-editable-remix-designView licenseBrussels Carpet (c. 1937) by Charlotte Winterhttps://www.rawpixel.com/image/10073219/brussels-carpet-c-1937-charlotte-winterFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10256643/watercolor-victorian-woman-editable-remix-designView licenseSanto (1936) by Maude Vallehttps://www.rawpixel.com/image/10070677/santo-1936-maude-valleFree Image from public domain licenseWatercolor paper mockup, editable product designhttps://www.rawpixel.com/image/14336702/watercolor-paper-mockup-editable-product-designView licenseSampler (c. 1936) by Eva Wilsonhttps://www.rawpixel.com/image/10070663/sampler-c-1936-eva-wilsonFree Image from public domain licenseWatercolor young women reading books, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10877751/watercolor-young-women-reading-books-editable-remix-designView licensePrinted Textile (Historical) (c. 1941) by Arlene Perkinshttps://www.rawpixel.com/image/10087970/printed-textile-historical-c-1941-arlene-perkinsFree Image from public domain licenseWatercolor young women png element, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10793268/watercolor-young-women-png-element-editable-remix-designView licenseWooden Doll (1940) by Marie Lutrellhttps://www.rawpixel.com/image/10087226/wooden-doll-1940-marie-lutrellFree Image from public domain licenseWatercolor woman, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10889924/watercolor-woman-editable-remix-designView licenseDress (c. 1936) by Jessie M Bengehttps://www.rawpixel.com/image/10065773/dress-c-1936-jessie-bengeFree Image from public domain licenseEditable watercolor Victorian woman at balcony, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11472468/editable-watercolor-victorian-woman-balcony-desktop-wallpaper-designView licenseWall Paper and Border (c. 1937) by Nicholas Acamporahttps://www.rawpixel.com/image/10077981/wall-paper-and-border-c-1937-nicholas-acamporaFree Image from public domain license