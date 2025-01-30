Edit ImageCropSaveSaveEdit Imageartwatercolourfurniturepublic domainpaintingschairphotoantiqueCorner Chair (1941) by Rolland LivingstoneOriginal public domain image from National Gallery of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 979 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 3342 x 4096 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarVintage chair collage illustration editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12623131/vintage-chair-collage-illustration-editable-designView licenseSettee (1941) by Rolland Livingstonehttps://www.rawpixel.com/image/10088051/settee-1941-rolland-livingstoneFree Image from public domain licenseVictorian furniture, editable home decor design set, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/9059564/victorian-furniture-editable-home-decor-design-set-remixed-rawpixelView licenseSofa (1940) by Rolland Livingstonehttps://www.rawpixel.com/image/10086781/sofa-1940-rolland-livingstoneFree Image from public domain licenseFlea market Instagram story template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11758528/flea-market-instagram-story-template-editable-textView licenseWriting Armchair (1940) by Rolland Livingstonehttps://www.rawpixel.com/image/10087260/writing-armchair-1940-rolland-livingstoneFree Image from public domain licenseMinimal living room interior mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12670681/minimal-living-room-interior-mockup-editable-designView licenseChair (1935/1942) by Rolland Livingstonehttps://www.rawpixel.com/image/10059535/chair-19351942-rolland-livingstoneFree Image from public domain licenseEditable watercolor dining table in room, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11458796/editable-watercolor-dining-table-room-desktop-wallpaper-designView licenseArmchair (c. 1936) by Rolland Livingstonehttps://www.rawpixel.com/image/10064145/armchair-c-1936-rolland-livingstoneFree Image from public domain licenseGrand opening Instagram post template, editable text and design, including original art illustration from William Morrishttps://www.rawpixel.com/image/22987991/image-border-leaves-treeView licenseArmchair (c. 1936) by Rolland Livingstonehttps://www.rawpixel.com/image/10064148/armchair-c-1936-rolland-livingstoneFree Image from public domain licenseFlea market Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11496071/flea-market-instagram-post-template-editable-textView licenseSide Chair (c. 1936) by Rolland Livingstonehttps://www.rawpixel.com/image/10071003/side-chair-c-1936-rolland-livingstoneFree Image from public domain licenseActivated Summer Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14571793/activated-summer-instagram-post-templateView licenseHanging Shelf (1940) by Rolland Livingstonehttps://www.rawpixel.com/image/10086017/hanging-shelf-1940-rolland-livingstoneFree Image from public domain licenseBaroque armchairhttps://www.rawpixel.com/image/14996509/baroque-armchairView licenseSecretary (c. 1936) by Rolland Livingstonehttps://www.rawpixel.com/image/10070735/secretary-c-1936-rolland-livingstoneFree Image from public domain licenseAntique furniture auction Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12614776/antique-furniture-auction-instagram-post-template-editable-textView licenseSecretary (Cabinet Top Desk) (c. 1936) by Rolland Livingstonehttps://www.rawpixel.com/image/10070741/secretary-cabinet-top-desk-c-1936-rolland-livingstoneFree Image from public domain licenseAntique furniture auction Instagram post template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/18589486/antique-furniture-auction-instagram-post-template-editable-text-and-designView licenseTilt-top Table (c. 1936) by Rolland Livingstonehttps://www.rawpixel.com/image/10072117/tilt-top-table-c-1936-rolland-livingstoneFree Image from public domain licenseRelax Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14571816/relax-instagram-post-templateView licensePitcher (1935/1942) by Rolland Livingstonehttps://www.rawpixel.com/image/10069440/pitcher-19351942-rolland-livingstoneFree Image from public domain licenseVintage leather armchair element, editable design sethttps://www.rawpixel.com/image/14990203/vintage-leather-armchair-element-editable-design-setView licenseSea Chest (1935/1942) by Rolland Livingstonehttps://www.rawpixel.com/image/10069569/sea-chest-19351942-rolland-livingstoneFree Image from public domain licenseWatercolor armchair design element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/16239359/watercolor-armchair-design-element-set-editable-designView licenseTable (Console or Card Table) (c. 1936) by Rolland Livingstonehttps://www.rawpixel.com/image/10072021/table-console-card-table-c-1936-rolland-livingstoneFree Image from public domain licenseBaroque armchair element, editable design sethttps://www.rawpixel.com/image/14990206/baroque-armchair-element-editable-design-setView licenseSugar Bowl (c. 1940) by Rolland Livingstonehttps://www.rawpixel.com/image/10086906/sugar-bowl-c-1940-rolland-livingstoneFree Image from public domain licenseBaroque armchair element, editable design sethttps://www.rawpixel.com/image/14990205/baroque-armchair-element-editable-design-setView licenseArmchair (1935/1942) by Rolland Livingstonehttps://www.rawpixel.com/image/10058877/armchair-19351942-rolland-livingstoneFree Image from public domain licenseBaroque armchair element, editable design sethttps://www.rawpixel.com/image/14994504/baroque-armchair-element-editable-design-setView licenseGlass Bowl (1935/1942) by Rolland Livingstonehttps://www.rawpixel.com/image/10060716/glass-bowl-19351942-rolland-livingstoneFree Image from public domain licenseVintage leather armchair element, editable design sethttps://www.rawpixel.com/image/14989178/vintage-leather-armchair-element-editable-design-setView licensePie Plate (c. 1936) by Rolland Livingstonehttps://www.rawpixel.com/image/10067914/pie-plate-c-1936-rolland-livingstoneFree Image from public domain licenseBaroque armchair element, editable design sethttps://www.rawpixel.com/image/14989181/baroque-armchair-element-editable-design-setView licenseArmchair (1941) by Isadore Goldberghttps://www.rawpixel.com/image/10087311/armchair-1941-isadore-goldbergFree Image from public domain licenseBaroque armchair element, editable design sethttps://www.rawpixel.com/image/14994520/baroque-armchair-element-editable-design-setView licenseHickory Chair (1941) by E J Reynoldshttps://www.rawpixel.com/image/10087817/hickory-chair-1941-reynoldsFree Image from public domain license