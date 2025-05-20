Edit ImageCrop1SaveSaveEdit Imageanimalfacepatternpersonartwatercolordeerpublic domainCoverlet Detail (Red Riding Hood) (c. 1941) by Adolph OpstadOriginal public domain image from National Gallery of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 953 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 3235 x 4075 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarWildlife day poster template, editable watercolor designhttps://www.rawpixel.com/image/18278462/wildlife-day-poster-template-editable-watercolor-designView licenseApplique Coverlet (Detail) (c. 1941) by Adolph Opstadhttps://www.rawpixel.com/image/10087291/applique-coverlet-detail-c-1941-adolph-opstadFree Image from public domain licenseBird documentary poster template, editable watercolor designhttps://www.rawpixel.com/image/18274228/bird-documentary-poster-template-editable-watercolor-designView licenseApplique Coverlet (Detail) (1941) by Adolph Opstadhttps://www.rawpixel.com/image/10087297/applique-coverlet-detail-1941-adolph-opstadFree Image from public domain licenseWatercolor woman at field, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10198891/watercolor-woman-field-editable-remix-designView licenseApplique Coverlet (Detail) (1941) by Adolph Opstadhttps://www.rawpixel.com/image/10087298/applique-coverlet-detail-1941-adolph-opstadFree Image from public domain licenseWatercolor woman at field, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10414704/watercolor-woman-field-editable-remix-designView licenseApplique Coverlet (Detail) (c. 1941) by Adolph Opstadhttps://www.rawpixel.com/image/10087294/applique-coverlet-detail-c-1941-adolph-opstadFree Image from public domain licenseWatercolor woman at field, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10247767/watercolor-woman-field-editable-remix-designView licenseCoverlet (Detail of Bluebird) (c. 1941) by Adolph Opstadhttps://www.rawpixel.com/image/10087611/coverlet-detail-bluebird-c-1941-adolph-opstadFree Image from public domain licenseWatercolor woman at field, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10416314/watercolor-woman-field-editable-remix-designView licenseApplique Coverlet (Detail) (1941) by Adolph Opstadhttps://www.rawpixel.com/image/10087304/applique-coverlet-detail-1941-adolph-opstadFree Image from public domain licenseNature & simple life poster template, editable watercolor designhttps://www.rawpixel.com/image/18263783/nature-simple-life-poster-template-editable-watercolor-designView licensePowder Flask (c. 1941) by Adolph Opstadhttps://www.rawpixel.com/image/10087946/powder-flask-c-1941-adolph-opstadFree Image from public domain licenseEditable watercolor woman at field, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11461202/editable-watercolor-woman-field-desktop-wallpaper-designView licenseCuspidor (c. 1941) by Adolph Opstadhttps://www.rawpixel.com/image/10087653/cuspidor-c-1941-adolph-opstadFree Image from public domain licenseWildlife conservation poster template, editable watercolor designhttps://www.rawpixel.com/image/18272423/wildlife-conservation-poster-template-editable-watercolor-designView licenseGatepost Finial (c. 1941) by Adolph Opstadhttps://www.rawpixel.com/image/10087779/gatepost-finial-c-1941-adolph-opstadFree Image from public domain licenseEditable watercolor woman at field, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11461235/editable-watercolor-woman-field-desktop-wallpaper-designView licenseCarved Picture Frame (1940/1941) by Adolph Opstadhttps://www.rawpixel.com/image/10085526/carved-picture-frame-19401941-adolph-opstadFree Image from public domain licenseHappy earth day poster template, editable watercolor designhttps://www.rawpixel.com/image/18265013/happy-earth-day-poster-template-editable-watercolor-designView licenseSampler (c. 1942) by Adolph Opstadhttps://www.rawpixel.com/image/10088688/sampler-c-1942-adolph-opstadFree Image from public domain licenseAnalog film club poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12598175/analog-film-club-poster-template-editable-text-and-designView licenseJacquard Coverlet (Detail) (c. 1941) by Ralph N Morganhttps://www.rawpixel.com/image/10087858/jacquard-coverlet-detail-c-1941-ralph-morganFree Image from public domain licenseWildlife conservation poster template, editable watercolor designhttps://www.rawpixel.com/image/18277027/wildlife-conservation-poster-template-editable-watercolor-designView licenseCoverlet (c. 1936) by Cornelius Frazierhttps://www.rawpixel.com/image/10070114/coverlet-c-1936-cornelius-frazierFree Image from public domain licenseSave Arctic poster template, editable watercolor designhttps://www.rawpixel.com/image/18272352/save-arctic-poster-template-editable-watercolor-designView licenseCoverlet (c. 1941) by Byron Dingmanhttps://www.rawpixel.com/image/10087617/coverlet-c-1941-byron-dingmanFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10198793/watercolor-victorian-woman-editable-remix-designView licenseCoverlet (Section) (c. 1941) by Cornelius Christoffelshttps://www.rawpixel.com/image/10087632/coverlet-section-c-1941-cornelius-christoffelsFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman & dog, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10360723/watercolor-victorian-woman-dog-editable-remix-designView licenseCoverlet (c. 1936) by Cornelius Christoffelshttps://www.rawpixel.com/image/10070084/coverlet-c-1936-cornelius-christoffelsFree Image from public domain licenseProtect wildlife poster template, editable watercolor designhttps://www.rawpixel.com/image/18274136/protect-wildlife-poster-template-editable-watercolor-designView licenseCarved Bird and Nest (c. 1941) by Adolph Beilinhttps://www.rawpixel.com/image/10087457/carved-bird-and-nest-c-1941-adolph-beilinFree Image from public domain licenseEditable watercolor Victorian woman & dog, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11450804/editable-watercolor-victorian-woman-dog-desktop-wallpaper-designView licenseBandbox (c. 1937) by Harold Merriamhttps://www.rawpixel.com/image/10072939/bandbox-c-1937-harold-merriamFree Image from public domain licenseWoman at field mobile wallpaper, editable watercolor designhttps://www.rawpixel.com/image/10414716/woman-field-mobile-wallpaper-editable-watercolor-designView licenseCoverlet (c. 1941) by Betty Jacobhttps://www.rawpixel.com/image/10087608/coverlet-c-1941-betty-jacobFree Image from public domain licenseWoman at field mobile wallpaper, editable watercolor designhttps://www.rawpixel.com/image/10416330/woman-field-mobile-wallpaper-editable-watercolor-designView licenseCoverlet (c. 1936) by Ruth M Barneshttps://www.rawpixel.com/image/10070115/coverlet-c-1936-ruth-barnesFree Image from public domain license