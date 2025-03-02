rawpixel
Edit ImageCrop
Dress (c. 1941) by Virginia Berge
Save
Edit Image
public domain patterns antiquepatternvintagefloral patternpublic domainillustrationfloralclothing
Vintage chair collage illustration editable design
Vintage chair collage illustration editable design
https://www.rawpixel.com/image/12623131/vintage-chair-collage-illustration-editable-designView license
Christening Dress (c. 1939) by Virginia Berge
Christening Dress (c. 1939) by Virginia Berge
https://www.rawpixel.com/image/10083082/christening-dress-c-1939-virginia-bergeFree Image from public domain license
New collection Instagram post template, editable text and design, including original art illustration from William Morris
New collection Instagram post template, editable text and design, including original art illustration from William Morris
https://www.rawpixel.com/image/22979480/image-texture-flower-leavesView license
Boy's Dress (c. 1937) by Nancy Crimi
Boy's Dress (c. 1937) by Nancy Crimi
https://www.rawpixel.com/image/10073147/boys-dress-c-1937-nancy-crimiFree Image from public domain license
Love is love Facebook post template, editable text and design, including original art illustration from William Morris
Love is love Facebook post template, editable text and design, including original art illustration from William Morris
https://www.rawpixel.com/image/23055192/image-heart-flower-leavesView license
Girl's Dress (c. 1941) by Virginia Berge
Girl's Dress (c. 1941) by Virginia Berge
https://www.rawpixel.com/image/10087805/girls-dress-c-1941-virginia-bergeFree Image from public domain license
Elegant hotel branding Facebook post template, editable text and design, including original art illustration from William…
Elegant hotel branding Facebook post template, editable text and design, including original art illustration from William…
https://www.rawpixel.com/image/22990783/image-texture-paper-flowerView license
Child's Coat (c. 1937) by Margaret Concha
Child's Coat (c. 1937) by Margaret Concha
https://www.rawpixel.com/image/10073645/childs-coat-c-1937-margaret-conchaFree Image from public domain license
Elegant hotel branding Instagram post template, editable text and design, including original art illustration from William…
Elegant hotel branding Instagram post template, editable text and design, including original art illustration from William…
https://www.rawpixel.com/image/22979566/image-flower-animal-plantView license
Woman's Night Cap (c. 1939) by Virginia Berge
Woman's Night Cap (c. 1939) by Virginia Berge
https://www.rawpixel.com/image/10085267/womans-night-cap-c-1939-virginia-bergeFree Image from public domain license
Grand opening Instagram post template, editable text and design, including original art illustration from William Morris
Grand opening Instagram post template, editable text and design, including original art illustration from William Morris
https://www.rawpixel.com/image/22987991/image-border-leaves-treeView license
Dress (c. 1940) by Virginia Berge
Dress (c. 1940) by Virginia Berge
https://www.rawpixel.com/image/10085737/dress-c-1940-virginia-bergeFree Image from public domain license
Summer collection Instagram post template, editable text and design, including original art illustration from William Morris
Summer collection Instagram post template, editable text and design, including original art illustration from William Morris
https://www.rawpixel.com/image/22978125/image-texture-flower-sunglassesView license
Child's Coat & Bonnet (c. 1941) by Nancy Crimi
Child's Coat & Bonnet (c. 1941) by Nancy Crimi
https://www.rawpixel.com/image/10087499/childs-coat-bonnet-c-1941-nancy-crimiFree Image from public domain license
Life reminder quote facebook post template, editable text design
Life reminder quote facebook post template, editable text design
https://www.rawpixel.com/image/22151197/life-reminder-quote-facebook-post-template-editable-text-designView license
Child's Dress (1941) by Marie Lutrell
Child's Dress (1941) by Marie Lutrell
https://www.rawpixel.com/image/10087528/childs-dress-1941-marie-lutrellFree Image from public domain license
White tea label template
White tea label template
https://www.rawpixel.com/image/14783853/white-tea-label-templateView license
Shirt (c. 1937) by Virginia Berge
Shirt (c. 1937) by Virginia Berge
https://www.rawpixel.com/image/10077045/shirt-c-1937-virginia-bergeFree Image from public domain license
William Morris poster template, editable text and design, including original art illustration from William Morris
William Morris poster template, editable text and design, including original art illustration from William Morris
https://www.rawpixel.com/image/23070790/image-texture-flower-leavesView license
Girl's Dress (1935/1942) by Nancy Crimi
Girl's Dress (1935/1942) by Nancy Crimi
https://www.rawpixel.com/image/10060696/girls-dress-19351942-nancy-crimiFree Image from public domain license
Women's vintage fashion, editable Victorian dress set, remixed by rawpixel
Women's vintage fashion, editable Victorian dress set, remixed by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/9071496/womens-vintage-fashion-editable-victorian-dress-set-remixed-rawpixelView license
Prince Albert coat (c. 1941) by Lelah Nelson
Prince Albert coat (c. 1941) by Lelah Nelson
https://www.rawpixel.com/image/10087949/prince-albert-coat-c-1941-lelah-nelsonFree Image from public domain license
Ancient art exhibition poster template, editable text and design
Ancient art exhibition poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/11759965/ancient-art-exhibition-poster-template-editable-text-and-designView license
Woman's Slipper (c. 1941) by Virginia Berge
Woman's Slipper (c. 1941) by Virginia Berge
https://www.rawpixel.com/image/10088396/womans-slipper-c-1941-virginia-bergeFree Image from public domain license
Art auction poster template, editable text and design
Art auction poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/11759973/art-auction-poster-template-editable-text-and-designView license
Boy's Coat (c. 1937) by Marie Mitchell
Boy's Coat (c. 1937) by Marie Mitchell
https://www.rawpixel.com/image/10073146/boys-coat-c-1937-marie-mitchellFree Image from public domain license
Vegan product Instagram story, editable social media design
Vegan product Instagram story, editable social media design
https://www.rawpixel.com/image/9213141/vegan-product-instagram-story-editable-social-media-designView license
Girl's Dress (c. 1937) by Sara Garfinkel
Girl's Dress (c. 1937) by Sara Garfinkel
https://www.rawpixel.com/image/10075012/girls-dress-c-1937-sara-garfinkelFree Image from public domain license
Friendship quote facebook post template, editable text design
Friendship quote facebook post template, editable text design
https://www.rawpixel.com/image/22151191/friendship-quote-facebook-post-template-editable-text-designView license
Shirt (c. 1937) by Virginia Berge
Shirt (c. 1937) by Virginia Berge
https://www.rawpixel.com/image/10077067/shirt-c-1937-virginia-bergeFree Image from public domain license
Inspirational quote Instagram story template, editable text and design, including original art illustration from William…
Inspirational quote Instagram story template, editable text and design, including original art illustration from William…
https://www.rawpixel.com/image/23050136/image-flower-leaves-treeView license
Child's Dress (c. 1936) by Margaret Concha
Child's Dress (c. 1936) by Margaret Concha
https://www.rawpixel.com/image/10064967/childs-dress-c-1936-margaret-conchaFree Image from public domain license
Ancient art exhibition post template, editable social media design
Ancient art exhibition post template, editable social media design
https://www.rawpixel.com/image/9641724/ancient-art-exhibition-post-template-editable-social-media-designView license
Dress (c. 1938) by Nancy Crimi
Dress (c. 1938) by Nancy Crimi
https://www.rawpixel.com/image/10079713/dress-c-1938-nancy-crimiFree Image from public domain license
Happy holidays Facebook post template, editable text and design, including original art illustration from William Morris
Happy holidays Facebook post template, editable text and design, including original art illustration from William Morris
https://www.rawpixel.com/image/22988913/image-flower-leaves-plantView license
Child's Bonnet (c. 1941) by Erwin Schwabe
Child's Bonnet (c. 1941) by Erwin Schwabe
https://www.rawpixel.com/image/10087501/childs-bonnet-c-1941-erwin-schwabeFree Image from public domain license
Vegan product Facebook post template, editable social media ad
Vegan product Facebook post template, editable social media ad
https://www.rawpixel.com/image/9213132/vegan-product-facebook-post-template-editable-social-mediaView license
Child's Dress (c. 1938) by Lucien Verbeke
Child's Dress (c. 1938) by Lucien Verbeke
https://www.rawpixel.com/image/10079226/childs-dress-c-1938-lucien-verbekeFree Image from public domain license
Victorian dress, editable vintage fashion set, remixed by rawpixel
Victorian dress, editable vintage fashion set, remixed by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/9059088/victorian-dress-editable-vintage-fashion-set-remixed-rawpixelView license
Dress (c. 1937) by Melita Hofmann
Dress (c. 1937) by Melita Hofmann
https://www.rawpixel.com/image/10074543/dress-c-1937-melita-hofmannFree Image from public domain license