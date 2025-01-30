rawpixel
Hickory Chair (1941) by E J Reynolds
Vintage chair collage illustration editable design
https://www.rawpixel.com/image/12623131/vintage-chair-collage-illustration-editable-designView license
Armchair (1941) by Isadore Goldberg
https://www.rawpixel.com/image/10087311/armchair-1941-isadore-goldbergFree Image from public domain license
Victorian furniture, editable home decor design set, remixed by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/9059564/victorian-furniture-editable-home-decor-design-set-remixed-rawpixelView license
Corner Chair (1941) by Rolland Livingstone
https://www.rawpixel.com/image/10087599/corner-chair-1941-rolland-livingstoneFree Image from public domain license
Flea market Instagram story template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11758528/flea-market-instagram-story-template-editable-textView license
Settee (1941) by Rolland Livingstone
https://www.rawpixel.com/image/10088051/settee-1941-rolland-livingstoneFree Image from public domain license
Editable watercolor dining table in room, desktop wallpaper design
https://www.rawpixel.com/image/11458796/editable-watercolor-dining-table-room-desktop-wallpaper-designView license
Drop Leaf Table (c. 1941) by Dorothea A Farrington
https://www.rawpixel.com/image/10087731/drop-leaf-table-c-1941-dorothea-farringtonFree Image from public domain license
Minimal living room interior mockup, editable design
https://www.rawpixel.com/image/12670681/minimal-living-room-interior-mockup-editable-designView license
Chair (1941) by Charles Goodwin
https://www.rawpixel.com/image/10087473/chair-1941-charles-goodwinFree Image from public domain license
Grand opening Instagram post template, editable text and design, including original art illustration from William Morris
https://www.rawpixel.com/image/22987991/image-border-leaves-treeView license
Windsor Chair (c. 1941) by Ralph Russell
https://www.rawpixel.com/image/10088397/windsor-chair-c-1941-ralph-russellFree Image from public domain license
Flea market Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11496071/flea-market-instagram-post-template-editable-textView license
Study Chair (c. 1941) by Sydney Roberts
https://www.rawpixel.com/image/10088208/study-chair-c-1941-sydney-robertsFree Image from public domain license
Activated Summer Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14571793/activated-summer-instagram-post-templateView license
Rocking Chair (c. 1942) by John Price and Marin J Bright
https://www.rawpixel.com/image/10088667/rocking-chair-c-1942-john-price-and-marin-brightFree Image from public domain license
Baroque armchair
https://www.rawpixel.com/image/14996509/baroque-armchairView license
Chair (handmade) (c. 1941) by Glenn Wilson
https://www.rawpixel.com/image/10087491/chair-handmade-c-1941-glenn-wilsonFree Image from public domain license
Antique furniture auction Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12614776/antique-furniture-auction-instagram-post-template-editable-textView license
Footstool (c. 1941) by Jack Williamson
https://www.rawpixel.com/image/10087782/footstool-c-1941-jack-williamsonFree Image from public domain license
Antique furniture auction Instagram post template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/18589486/antique-furniture-auction-instagram-post-template-editable-text-and-designView license
Foot Rest (c. 1940) by Georgine E Mason
https://www.rawpixel.com/image/10085901/foot-rest-c-1940-georgine-masonFree Image from public domain license
Relax Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14571816/relax-instagram-post-templateView license
Chair (1941) by Archie Thompson
https://www.rawpixel.com/image/10087472/chair-1941-archie-thompsonFree Image from public domain license
Vintage leather armchair element, editable design set
https://www.rawpixel.com/image/14990203/vintage-leather-armchair-element-editable-design-setView license
Table (1941) by Isadore Goldberg
https://www.rawpixel.com/image/10088232/table-1941-isadore-goldbergFree Image from public domain license
Baroque armchair element, editable design set
https://www.rawpixel.com/image/14990206/baroque-armchair-element-editable-design-setView license
Wooden Armoire (c. 1941) by Adele Brooks
https://www.rawpixel.com/image/10088422/wooden-armoire-c-1941-adele-brooksFree Image from public domain license
Watercolor armchair design element set, editable design
https://www.rawpixel.com/image/16239359/watercolor-armchair-design-element-set-editable-designView license
Corner Cupboard (c. 1941) by Joseph Ficcadenti
https://www.rawpixel.com/image/10087587/corner-cupboard-c-1941-joseph-ficcadentiFree Image from public domain license
Baroque armchair element, editable design set
https://www.rawpixel.com/image/14990205/baroque-armchair-element-editable-design-setView license
Chest (probably 1941) by Lelah Nelson
https://www.rawpixel.com/image/10087507/chest-probably-1941-lelah-nelsonFree Image from public domain license
Baroque armchair element, editable design set
https://www.rawpixel.com/image/14994520/baroque-armchair-element-editable-design-setView license
Hickory Rocking Chair (c. 1940) by Pearl Davis
https://www.rawpixel.com/image/10086030/hickory-rocking-chair-c-1940-pearl-davisFree Image from public domain license
Baroque armchair element, editable design set
https://www.rawpixel.com/image/14994504/baroque-armchair-element-editable-design-setView license
Shaker Cabinet (c. 1941) by Edward D Williams
https://www.rawpixel.com/image/10088086/shaker-cabinet-c-1941-edward-williamsFree Image from public domain license
Baroque armchair element, editable design set
https://www.rawpixel.com/image/14989181/baroque-armchair-element-editable-design-setView license
Hitchcock Chair (c. 1941) by David S De Vault
https://www.rawpixel.com/image/10087819/hitchcock-chair-c-1941-david-vaultFree Image from public domain license
Vintage leather armchair element, editable design set
https://www.rawpixel.com/image/14989178/vintage-leather-armchair-element-editable-design-setView license
Table (1941) by Marie Alain
https://www.rawpixel.com/image/10088248/table-1941-marie-alainFree Image from public domain license