rawpixel
Edit ImageCrop
Iron Grille at Window: Restoration Drawing (1941) by William Kieckhofel
Save
Edit Image
artwatercolourpublic domaindrawingwindowpaintingsphotogate
Watercolor building entrance, editable remix design
Watercolor building entrance, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10884603/watercolor-building-entrance-editable-remix-designView license
Iron Grille at Window (1941) by William Kieckhofel
Iron Grille at Window (1941) by William Kieckhofel
https://www.rawpixel.com/image/10087867/iron-grille-window-1941-william-kieckhofelFree Image from public domain license
Watercolor building entrance, editable remix design
Watercolor building entrance, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10884610/watercolor-building-entrance-editable-remix-designView license
Iron Grille (1941) by William Kieckhofel
Iron Grille (1941) by William Kieckhofel
https://www.rawpixel.com/image/10087863/iron-grille-1941-william-kieckhofelFree Image from public domain license
Watercolor building entrance png element, editable remix design
Watercolor building entrance png element, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10802570/watercolor-building-entrance-png-element-editable-remix-designView license
Iron Grille (1941) by William Kieckhofel
Iron Grille (1941) by William Kieckhofel
https://www.rawpixel.com/image/10087865/iron-grille-1941-william-kieckhofelFree Image from public domain license
Watercolor building entrance, editable remix design
Watercolor building entrance, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10203776/watercolor-building-entrance-editable-remix-designView license
Iron Grille (at Window) a Restoration Drawing (1936) by Geoffrey Holt
Iron Grille (at Window) a Restoration Drawing (1936) by Geoffrey Holt
https://www.rawpixel.com/image/10066574/iron-grille-at-window-restoration-drawing-1936-geoffrey-holtFree Image from public domain license
Watercolor building entrance, editable remix design
Watercolor building entrance, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10802742/watercolor-building-entrance-editable-remix-designView license
Iron Grille at Window: Restoration Drawing (c. 1936) by Harry Mann Waddell
Iron Grille at Window: Restoration Drawing (c. 1936) by Harry Mann Waddell
https://www.rawpixel.com/image/10066597/iron-grille-window-restoration-drawing-c-1936-harry-mann-waddellFree Image from public domain license
Watercolor building entrance, editable remix design
Watercolor building entrance, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10197496/watercolor-building-entrance-editable-remix-designView license
Iron Grille at Window: Restoration Drawing (1936) by Harry Mann Waddell and Geoffrey Holt
Iron Grille at Window: Restoration Drawing (1936) by Harry Mann Waddell and Geoffrey Holt
https://www.rawpixel.com/image/10066592/image-art-watercolour-public-domainFree Image from public domain license
Watercolor building entrance, editable remix design
Watercolor building entrance, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10378754/watercolor-building-entrance-editable-remix-designView license
Ceiling Decoration (c. 1941) by William Kieckhofel
Ceiling Decoration (c. 1941) by William Kieckhofel
https://www.rawpixel.com/image/10087471/ceiling-decoration-c-1941-william-kieckhofelFree Image from public domain license
Watercolor building entrance, editable remix design
Watercolor building entrance, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10352610/watercolor-building-entrance-editable-remix-designView license
Chair (1941) by William Kieckhofel
Chair (1941) by William Kieckhofel
https://www.rawpixel.com/image/10087490/chair-1941-william-kieckhofelFree Image from public domain license
Watercolor building entrance, editable remix design
Watercolor building entrance, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10203165/watercolor-building-entrance-editable-remix-designView license
Table (1941) by William Kieckhofel
Table (1941) by William Kieckhofel
https://www.rawpixel.com/image/10088242/table-1941-william-kieckhofelFree Image from public domain license
Watercolor building entrance mobile wallpaper, editable remix design
Watercolor building entrance mobile wallpaper, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10802579/watercolor-building-entrance-mobile-wallpaper-editable-remix-designView license
Reliquary of Father Junipero Serra (1941) by William Kieckhofel
Reliquary of Father Junipero Serra (1941) by William Kieckhofel
https://www.rawpixel.com/image/10088001/reliquary-father-junipero-serra-1941-william-kieckhofelFree Image from public domain license
Watercolor building entrance mobile wallpaper, editable remix design
Watercolor building entrance mobile wallpaper, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10884609/watercolor-building-entrance-mobile-wallpaper-editable-remix-designView license
Baptismal Font (c. 1941) by William Kieckhofel
Baptismal Font (c. 1941) by William Kieckhofel
https://www.rawpixel.com/image/10087316/baptismal-font-c-1941-william-kieckhofelFree Image from public domain license
Paint stroke png mockup element, Ornamental Iron by Gilbert Sackerman transparent background. Remixed by rawpixel.
Paint stroke png mockup element, Ornamental Iron by Gilbert Sackerman transparent background. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9255430/png-building-customizable-cut-outView license
Sanctuary Chair (1941) by William Kieckhofel
Sanctuary Chair (1941) by William Kieckhofel
https://www.rawpixel.com/image/10088033/sanctuary-chair-1941-william-kieckhofelFree Image from public domain license
Watercolor building entrance, editable desktop wallpaper design
Watercolor building entrance, editable desktop wallpaper design
https://www.rawpixel.com/image/11444606/watercolor-building-entrance-editable-desktop-wallpaper-designView license
Ceremonial Candlestick (Ecclesiastical Furniture) (c. 1941) by William Kieckhofel
Ceremonial Candlestick (Ecclesiastical Furniture) (c. 1941) by William Kieckhofel
https://www.rawpixel.com/image/10087466/image-cross-art-watercolourFree Image from public domain license
Watercolor building entrance, editable desktop wallpaper design
Watercolor building entrance, editable desktop wallpaper design
https://www.rawpixel.com/image/11444573/watercolor-building-entrance-editable-desktop-wallpaper-designView license
Window Shutters and Details (c. 1939) by William Kieckhofel
Window Shutters and Details (c. 1939) by William Kieckhofel
https://www.rawpixel.com/image/10085237/window-shutters-and-details-c-1939-william-kieckhofelFree Image from public domain license
Building entrance mobile wallpaper, editable watercolor design
Building entrance mobile wallpaper, editable watercolor design
https://www.rawpixel.com/image/10378771/building-entrance-mobile-wallpaper-editable-watercolor-designView license
Iron Window Grille (1936) by Harry Mann Waddell and Geoffrey Holt
Iron Window Grille (1936) by Harry Mann Waddell and Geoffrey Holt
https://www.rawpixel.com/image/10066605/iron-window-grille-1936-harry-mann-waddell-and-geoffrey-holtFree Image from public domain license
Building entrance mobile wallpaper, editable watercolor design
Building entrance mobile wallpaper, editable watercolor design
https://www.rawpixel.com/image/10352621/building-entrance-mobile-wallpaper-editable-watercolor-designView license
Missal Stand (c. 1940) by William Kieckhofel
Missal Stand (c. 1940) by William Kieckhofel
https://www.rawpixel.com/image/10086365/missal-stand-c-1940-william-kieckhofelFree Image from public domain license
Watercolor vintage coach mobile wallpaper, editable remix design
Watercolor vintage coach mobile wallpaper, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10888184/watercolor-vintage-coach-mobile-wallpaper-editable-remix-designView license
Ceiling Decorations (c. 1940) by William Kieckhofel
Ceiling Decorations (c. 1940) by William Kieckhofel
https://www.rawpixel.com/image/10085531/ceiling-decorations-c-1940-william-kieckhofelFree Image from public domain license
Picture frame mockup, wall decor, editable design
Picture frame mockup, wall decor, editable design
https://www.rawpixel.com/image/9220228/picture-frame-mockup-wall-decor-editable-designView license
Detail, Front of Confessional (1937) by William Kieckhofel
Detail, Front of Confessional (1937) by William Kieckhofel
https://www.rawpixel.com/image/10074344/detail-front-confessional-1937-william-kieckhofelFree Image from public domain license
Van Gogh's sunflowers, vintage illustration. Remixed by rawpixel.
Van Gogh's sunflowers, vintage illustration. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12730554/van-goghs-sunflowers-vintage-illustration-remixed-rawpixelView license
Choir Rail (1939) by William Kieckhofel
Choir Rail (1939) by William Kieckhofel
https://www.rawpixel.com/image/10083069/choir-rail-1939-william-kieckhofelFree Image from public domain license
Van Gogh's sunflowers, vintage illustration. Remixed by rawpixel.
Van Gogh's sunflowers, vintage illustration. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12715614/van-goghs-sunflowers-vintage-illustration-remixed-rawpixelView license
Missal Stand (c. 1940) by William Kieckhofel
Missal Stand (c. 1940) by William Kieckhofel
https://www.rawpixel.com/image/10086358/missal-stand-c-1940-william-kieckhofelFree Image from public domain license