Edit ImageCropSaveSaveEdit Imageartwatercolourpublic domainpaintingsphotogateantiquecc0Iron Grille (1941) by William KieckhofelOriginal public domain image from National Gallery of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 855 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 2917 x 4096 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarI miss you mobile wallpaper template, editable pastel designhttps://www.rawpixel.com/image/18403647/miss-you-mobile-wallpaper-template-editable-pastel-designView licenseIron Grille (1941) by William Kieckhofelhttps://www.rawpixel.com/image/10087865/iron-grille-1941-william-kieckhofelFree Image from public domain licenseSad and lonely Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11886060/sad-and-lonely-instagram-post-template-editable-textView licenseIron Grille at Window (1941) by William Kieckhofelhttps://www.rawpixel.com/image/10087867/iron-grille-window-1941-william-kieckhofelFree Image from public domain licenseDepression Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11885977/depression-instagram-post-template-editable-textView licenseIron Grille at Window: Restoration Drawing (1941) by William Kieckhofelhttps://www.rawpixel.com/image/10087859/iron-grille-window-restoration-drawing-1941-william-kieckhofelFree Image from public domain licenseChristmas dinner party with family. Join for a festive Christmas dinner customizable designhttps://www.rawpixel.com/image/22406939/image-christmas-arts-vintageView licenseChair (1941) by William Kieckhofelhttps://www.rawpixel.com/image/10087490/chair-1941-william-kieckhofelFree Image from public domain licenseWatercolor building entrance, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10884603/watercolor-building-entrance-editable-remix-designView licenseBaptismal Font (c. 1941) by William Kieckhofelhttps://www.rawpixel.com/image/10087316/baptismal-font-c-1941-william-kieckhofelFree Image from public domain licenseWatercolor building entrance, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10884610/watercolor-building-entrance-editable-remix-designView licenseCeremonial Candlestick (Ecclesiastical Furniture) (c. 1941) by William Kieckhofelhttps://www.rawpixel.com/image/10087466/image-cross-art-watercolourFree Image from public domain licenseWatercolor building entrance png element, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10802570/watercolor-building-entrance-png-element-editable-remix-designView licenseTable (1941) by William Kieckhofelhttps://www.rawpixel.com/image/10088242/table-1941-william-kieckhofelFree Image from public domain licenseWatercolor building entrance, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10203776/watercolor-building-entrance-editable-remix-designView licenseSanctuary Chair (1941) by William Kieckhofelhttps://www.rawpixel.com/image/10088033/sanctuary-chair-1941-william-kieckhofelFree Image from public domain licenseWatercolor building entrance, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10802742/watercolor-building-entrance-editable-remix-designView licenseReliquary of Father Junipero Serra (1941) by William Kieckhofelhttps://www.rawpixel.com/image/10088001/reliquary-father-junipero-serra-1941-william-kieckhofelFree Image from public domain licenseWatercolor building entrance, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10197496/watercolor-building-entrance-editable-remix-designView licenseCeiling Decoration (c. 1941) by William Kieckhofelhttps://www.rawpixel.com/image/10087471/ceiling-decoration-c-1941-william-kieckhofelFree Image from public domain licenseWatercolor building entrance, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10378754/watercolor-building-entrance-editable-remix-designView licenseMissal Stand (c. 1940) by William Kieckhofelhttps://www.rawpixel.com/image/10086365/missal-stand-c-1940-william-kieckhofelFree Image from public domain licenseWatercolor building entrance mobile wallpaper, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10802579/watercolor-building-entrance-mobile-wallpaper-editable-remix-designView licenseDetail, Front of Confessional (1937) by William Kieckhofelhttps://www.rawpixel.com/image/10074344/detail-front-confessional-1937-william-kieckhofelFree Image from public domain licenseWatercolor building entrance mobile wallpaper, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10884609/watercolor-building-entrance-mobile-wallpaper-editable-remix-designView licenseMissal Stand (c. 1940) by William Kieckhofelhttps://www.rawpixel.com/image/10086358/missal-stand-c-1940-william-kieckhofelFree Image from public domain licenseWatercolor building entrance, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10352610/watercolor-building-entrance-editable-remix-designView licenseCabinet, with Ivory Keyholes (c. 1937) by William Kieckhofelhttps://www.rawpixel.com/image/10073289/cabinet-with-ivory-keyholes-c-1937-william-kieckhofelFree Image from public domain licenseWatercolor building entrance, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10203165/watercolor-building-entrance-editable-remix-designView licenseDetail, Side of Confessional (1937) by William Kieckhofelhttps://www.rawpixel.com/image/10074333/detail-side-confessional-1937-william-kieckhofelFree Image from public domain licenseSlow down quote facebook post template, editable text designhttps://www.rawpixel.com/image/22151704/slow-down-quote-facebook-post-template-editable-text-designView licenseElementary School Bell (1940) by William Kieckhofelhttps://www.rawpixel.com/image/10085786/elementary-school-bell-1940-william-kieckhofelFree Image from public domain licenseWatercolor vintage coach mobile wallpaper, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10888184/watercolor-vintage-coach-mobile-wallpaper-editable-remix-designView licenseSecretary Cabinet (1935/1942) by William Kieckhofelhttps://www.rawpixel.com/image/10069565/secretary-cabinet-19351942-william-kieckhofelFree Image from public domain licenseThe Yōmei Gate at Nikkō editable Instagram post template, original art illustration from Hiroaki Takahashihttps://www.rawpixel.com/image/22180797/image-art-japanese-vintageView licenseCabinet, with Ivory Keyholes (c. 1937) by William Kieckhofelhttps://www.rawpixel.com/image/10073281/cabinet-with-ivory-keyholes-c-1937-william-kieckhofelFree Image from public domain licenseWatercolor building entrance, editable desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11444606/watercolor-building-entrance-editable-desktop-wallpaper-designView licenseSant de Retablo (1939/1940) by Robert W R Taylor and William Kieckhofelhttps://www.rawpixel.com/image/10084493/sant-retablo-19391940-robert-taylor-and-william-kieckhofelFree Image from public domain licenseWatercolor building entrance, editable desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11444573/watercolor-building-entrance-editable-desktop-wallpaper-designView licenseConfessional (1937) by William Kieckhofelhttps://www.rawpixel.com/image/10073974/confessional-1937-william-kieckhofelFree Image from public domain license