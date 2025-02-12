Edit ImageCrop2SaveSaveEdit Imagefabric public domainabstract artgreentextilegreen fabric public domainpublic domain abstract redgeometric patternabstractLog Cabin Quilt (c. 1941) by Ada BarnesOriginal public domain image from National Gallery of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 829 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 2830 x 4096 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarBlock print Instagram post template, editable vintage pattern design, art is where work meets love quotehttps://www.rawpixel.com/image/8543677/png-abstract-art-where-work-meets-loveView licenseblocks arranged in Barn Raising pattern; block centers of red wool; strips in variety of solid colors and prints; blue edge…https://www.rawpixel.com/image/7656365/image-vintage-art-public-domainFree Image from public domain licenseEditable Instagram post template, vintage fabric pattern, I'm constantly creating myself quotehttps://www.rawpixel.com/image/8543863/png-abstract-beautiful-beigeView licenseQuilt Block (1935/1942) by Ada Barneshttps://www.rawpixel.com/image/10062060/quilt-block-19351942-ada-barnesFree Image from public domain licenseAbstract art blog banner templatehttps://www.rawpixel.com/image/14714276/abstract-art-blog-banner-templateView licenseQuilt - Log Cabin Pattern (c. 1936) by Magnus S Fossumhttps://www.rawpixel.com/image/10068213/quilt-log-cabin-pattern-c-1936-magnus-fossumFree Image from public domain licenseSuccess quote templatehttps://www.rawpixel.com/image/14601161/success-quote-templateView licenseHooked Rug (c. 1936) by Ruth M Barneshttps://www.rawpixel.com/image/10066404/hooked-rug-c-1936-ruth-barnesFree Image from public domain licenseJourney quote templatehttps://www.rawpixel.com/image/14601224/journey-quote-templateView licenseQuilt Pattern Square (1941) by Ralph N Morganhttps://www.rawpixel.com/image/10087986/quilt-pattern-square-1941-ralph-morganFree Image from public domain licenseThrow blanket mockup, colorful retro pattern, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9207063/throw-blanket-mockup-colorful-retro-pattern-editable-designView licensePatchwork Quilt (c. 1940) by Genevieve Sherlockhttps://www.rawpixel.com/image/10089510/patchwork-quilt-c-1940-genevieve-sherlockFree Image from public domain licensePsychology podcast blog banner templatehttps://www.rawpixel.com/image/14714275/psychology-podcast-blog-banner-templateView licensePieced and Quilted Coverlet (c. 1937) by Maud M Holmehttps://www.rawpixel.com/image/10076380/pieced-and-quilted-coverlet-c-1937-maud-holmeFree Image from public domain licenseBlock print Facebook post template, editable vintage design, a gentle pace of life quotehttps://www.rawpixel.com/image/8544136/png-gentle-pace-life-abstract-beautifulView licenseQuilt (c. 1938) by Clyde L Cheneyhttps://www.rawpixel.com/image/10081193/quilt-c-1938-clyde-cheneyFree Image from public domain licenseHappy holidays Facebook post template, editable text and design, including original art illustration from William Morrishttps://www.rawpixel.com/image/22988913/image-flower-leaves-plantView licenseQuilt, 'Log Cabin' Pattern, 'Pineapple' variationhttps://www.rawpixel.com/image/11931969/quilt-log-cabin-pattern-pineapple-variationFree Image from public domain licenseGreen fabric textured background, block prints border, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9327781/green-fabric-textured-background-block-prints-border-editable-designView licenseCoverlet (Applique Quilt) (c. 1936) by Ruth M Barneshttps://www.rawpixel.com/image/10070128/coverlet-applique-quilt-c-1936-ruth-barnesFree Image from public domain licenseResort hotel Instagram post template, editable design and texthttps://www.rawpixel.com/image/18430697/resort-hotel-instagram-post-template-editable-design-and-textView licenseQuilt (c. 1941) by Betty Jacobhttps://www.rawpixel.com/image/10087988/quilt-c-1941-betty-jacobFree Image from public domain licenseEditable Instagram post template, vintage textile pattern, Rise like a Phoenix quotehttps://www.rawpixel.com/image/8543965/png-abstract-beige-blank-spaceView licenseSilk Quilt (c. 1941) by Elbert S Moweryhttps://www.rawpixel.com/image/10088132/silk-quilt-c-1941-elbert-moweryFree Image from public domain licenseVintage pattern Instagram post template, editable textile design, strive for progress not perfection quotehttps://www.rawpixel.com/image/8543828/png-abstract-beautiful-beigeView licenseInfant's Quilt (Bed Covering) (c. 1937) by Francis Law Durandhttps://www.rawpixel.com/image/10075332/infants-quilt-bed-covering-c-1937-francis-law-durandFree Image from public domain licenseVintage Instagram post template, editable block print pattern, everyday is a fresh smart quotehttps://www.rawpixel.com/image/8543739/png-abstract-beautiful-beginningView licenseCoverlet (Section) (c. 1940) by Ruth M Barneshttps://www.rawpixel.com/image/10089282/coverlet-section-c-1940-ruth-barnesFree Image from public domain licenseVintage Instagram post template, editable block print pattern, everyday is a fresh smart quotehttps://www.rawpixel.com/image/16997984/image-pattern-design-floralView licenseSilk Bed Quilt (c. 1941) by Elgin Moncure Styllhttps://www.rawpixel.com/image/10088131/silk-bed-quilt-c-1941-elgin-moncure-styllFree Image from public domain licenseEditable towel mockup, home product designhttps://www.rawpixel.com/image/9197214/editable-towel-mockup-home-product-designView licenseCoverlet (c. 1941) by Cornelius Christoffelshttps://www.rawpixel.com/image/10087612/coverlet-c-1941-cornelius-christoffelsFree Image from public domain licenseHome poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11782669/home-poster-template-editable-text-and-designView licenseQuilted Coverlet (c. 1936) by Ruth M Barneshttps://www.rawpixel.com/image/10068216/quilted-coverlet-c-1936-ruth-barnesFree Image from public domain licenseVintage poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11782735/vintage-poster-template-editable-text-and-designView licenseQuilt, 'Log Cabin (Barnraising Variation)'https://www.rawpixel.com/image/12038076/quilt-log-cabin-barnraising-variationFree Image from public domain licenseLoneliness quote Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14686439/loneliness-quote-instagram-post-templateView licensePatchwork Quilt and Detail (c. 1936) by Ellen Duncanhttps://www.rawpixel.com/image/10067555/patchwork-quilt-and-detail-c-1936-ellen-duncanFree Image from public domain licenseEditable cushion pillow mockuphttps://www.rawpixel.com/image/8807548/editable-cushion-pillow-mockupView licenseWoolen Coverlet (c. 1941) by Edward D Williamshttps://www.rawpixel.com/image/10088440/woolen-coverlet-c-1941-edward-williamsFree Image from public domain license