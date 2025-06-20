rawpixel
Edit ImageCrop
Printed Cotton (c. 1941) by Ernest Capaldo
Save
Edit Image
animalbirdpersonartwatercolourpublic domainclothingpaintings
Watercolor girls in a park, editable remix design
Watercolor girls in a park, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10195839/watercolor-girls-park-editable-remix-designView license
Printed Textile (c. 1941) by Ernest Capaldo
Printed Textile (c. 1941) by Ernest Capaldo
https://www.rawpixel.com/image/10087975/printed-textile-c-1941-ernest-capaldoFree Image from public domain license
Watercolor girls in a park, editable remix design
Watercolor girls in a park, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10389017/watercolor-girls-park-editable-remix-designView license
Printed Textiles (c. 1940) by Ernest Capaldo
Printed Textiles (c. 1940) by Ernest Capaldo
https://www.rawpixel.com/image/10086556/printed-textiles-c-1940-ernest-capaldoFree Image from public domain license
Watercolor girls picnic in a park, editable desktop wallpaper design
Watercolor girls picnic in a park, editable desktop wallpaper design
https://www.rawpixel.com/image/11455937/watercolor-girls-picnic-park-editable-desktop-wallpaper-designView license
Printed Cotton (c. 1940) by Ernest Capaldo
Printed Cotton (c. 1940) by Ernest Capaldo
https://www.rawpixel.com/image/10086539/printed-cotton-c-1940-ernest-capaldoFree Image from public domain license
Watercolor woman in park, editable remix design
Watercolor woman in park, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10199067/watercolor-woman-park-editable-remix-designView license
Printed Cotton (c. 1941) by Ernest Capaldo
Printed Cotton (c. 1941) by Ernest Capaldo
https://www.rawpixel.com/image/10087957/printed-cotton-c-1941-ernest-capaldoFree Image from public domain license
Watercolor woman, editable remix design
Watercolor woman, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10465708/watercolor-woman-editable-remix-designView license
Printed Textiles (c. 1940) by Ernest Capaldo
Printed Textiles (c. 1940) by Ernest Capaldo
https://www.rawpixel.com/image/10086555/printed-textiles-c-1940-ernest-capaldoFree Image from public domain license
Editable watercolor woman& dog in park, desktop wallpaper design
Editable watercolor woman& dog in park, desktop wallpaper design
https://www.rawpixel.com/image/11462383/editable-watercolor-womanand-dog-park-desktop-wallpaper-designView license
Printed Cotton (c. 1941) by Catherine Fowler
Printed Cotton (c. 1941) by Catherine Fowler
https://www.rawpixel.com/image/10087956/printed-cotton-c-1941-catherine-fowlerFree Image from public domain license
Watercolor Victorian woman, editable remix design
Watercolor Victorian woman, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10659626/watercolor-victorian-woman-editable-remix-designView license
Printed Cotton (c. 1939) by Michael Trekur
Printed Cotton (c. 1939) by Michael Trekur
https://www.rawpixel.com/image/10084350/printed-cotton-c-1939-michael-trekurFree Image from public domain license
Watercolor Victorian women png element, editable remix design
Watercolor Victorian women png element, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10802988/watercolor-victorian-women-png-element-editable-remix-designView license
Cotton Antique Prints (c. 1941) by Mary C Davidson
Cotton Antique Prints (c. 1941) by Mary C Davidson
https://www.rawpixel.com/image/10087606/cotton-antique-prints-c-1941-mary-davidsonFree Image from public domain license
Watercolor Victorian women, editable remix design
Watercolor Victorian women, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10268192/watercolor-victorian-women-editable-remix-designView license
Cast Iron Mule Bank (c. 1941) by Sarkis Erganian
Cast Iron Mule Bank (c. 1941) by Sarkis Erganian
https://www.rawpixel.com/image/10087453/cast-iron-mule-bank-c-1941-sarkis-erganianFree Image from public domain license
Watercolor Victorian women, editable remix design
Watercolor Victorian women, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10803407/watercolor-victorian-women-editable-remix-designView license
Doll - "Florence" (c. 1941) by Hal Blakeley and Josephine C Romano
Doll - "Florence" (c. 1941) by Hal Blakeley and Josephine C Romano
https://www.rawpixel.com/image/10087704/doll-florence-c-1941-hal-blakeley-and-josephine-romanoFree Image from public domain license
Watercolor Victorian women, editable remix design
Watercolor Victorian women, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10884643/watercolor-victorian-women-editable-remix-designView license
Calash and Horses (c. 1940) by John Hall
Calash and Horses (c. 1940) by John Hall
https://www.rawpixel.com/image/10089083/calash-and-horses-c-1940-john-hallFree Image from public domain license
Watercolor Victorian women mobile wallpaper, editable remix design
Watercolor Victorian women mobile wallpaper, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10803127/watercolor-victorian-women-mobile-wallpaper-editable-remix-designView license
Woman's Slipper (c. 1941) by Virginia Berge
Woman's Slipper (c. 1941) by Virginia Berge
https://www.rawpixel.com/image/10088396/womans-slipper-c-1941-virginia-bergeFree Image from public domain license
Watercolor Victorian women mobile wallpaper, editable remix design
Watercolor Victorian women mobile wallpaper, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10884640/watercolor-victorian-women-mobile-wallpaper-editable-remix-designView license
Printed Cotton (c. 1941) by Joseph Lubrano
Printed Cotton (c. 1941) by Joseph Lubrano
https://www.rawpixel.com/image/10087947/printed-cotton-c-1941-joseph-lubranoFree Image from public domain license
Watercolor Victorian women, editable remix design
Watercolor Victorian women, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10884636/watercolor-victorian-women-editable-remix-designView license
Woven Coverlet (c. 1941) by Edith Magnette
Woven Coverlet (c. 1941) by Edith Magnette
https://www.rawpixel.com/image/10088450/woven-coverlet-c-1941-edith-magnetteFree Image from public domain license
Watercolor boys at beach, editable remix design
Watercolor boys at beach, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10381749/watercolor-boys-beach-editable-remix-designView license
Crewel Embroidered Bedspread (c. 1941) by Suzanne Roy
Crewel Embroidered Bedspread (c. 1941) by Suzanne Roy
https://www.rawpixel.com/image/10087629/crewel-embroidered-bedspread-c-1941-suzanne-royFree Image from public domain license
Watercolor Victorian woman in Autumn, editable remix design
Watercolor Victorian woman in Autumn, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10657977/watercolor-victorian-woman-autumn-editable-remix-designView license
Printed Textile (Historical) (c. 1941) by Arlene Perkins
Printed Textile (Historical) (c. 1941) by Arlene Perkins
https://www.rawpixel.com/image/10087970/printed-textile-historical-c-1941-arlene-perkinsFree Image from public domain license
Watercolor boys at beach, editable remix design
Watercolor boys at beach, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10710160/watercolor-boys-beach-editable-remix-designView license
Sugar Scoop (c. 1941) by Lelah Nelson
Sugar Scoop (c. 1941) by Lelah Nelson
https://www.rawpixel.com/image/10088238/sugar-scoop-c-1941-lelah-nelsonFree Image from public domain license
Watercolor boys at beach, editable remix design
Watercolor boys at beach, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10238443/watercolor-boys-beach-editable-remix-designView license
Wooden Shoe (1937) by Lloyd Charles Lemcke
Wooden Shoe (1937) by Lloyd Charles Lemcke
https://www.rawpixel.com/image/10078325/wooden-shoe-1937-lloyd-charles-lemckeFree Image from public domain license
Watercolor boys at beach, editable remix design
Watercolor boys at beach, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10710163/watercolor-boys-beach-editable-remix-designView license
Section of Wall Decoration-Mission San Francisco de Assis (Dolores) (c. 1940) by Hilda Olson
Section of Wall Decoration-Mission San Francisco de Assis (Dolores) (c. 1940) by Hilda Olson
https://www.rawpixel.com/image/10086683/image-art-watercolour-wallFree Image from public domain license
Editable watercolor Victorian woman in Autumn, desktop wallpaper design
Editable watercolor Victorian woman in Autumn, desktop wallpaper design
https://www.rawpixel.com/image/11450788/editable-watercolor-victorian-woman-autumn-desktop-wallpaper-designView license
Doll with China Head (c. 1941) by J Herman McCollum
Doll with China Head (c. 1941) by J Herman McCollum
https://www.rawpixel.com/image/10087695/doll-with-china-head-c-1941-herman-mccollumFree Image from public domain license