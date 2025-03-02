Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagefacepersoncrossartwatercolourpublic domaindrawingpaintingsReliquary of Father Junipero Serra (1941) by William KieckhofelOriginal public domain image from National Gallery of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 828 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 2827 x 4096 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarChief librarian poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/21545125/chief-librarian-poster-template-editable-text-and-designView licenseCeremonial Candlestick (Ecclesiastical Furniture) (c. 1941) by William Kieckhofelhttps://www.rawpixel.com/image/10087466/image-cross-art-watercolourFree Image from public domain licenseWatercolor girls in a park, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10389017/watercolor-girls-park-editable-remix-designView licenseIron Grille (1941) by William Kieckhofelhttps://www.rawpixel.com/image/10087863/iron-grille-1941-william-kieckhofelFree Image from public domain licenseWatercolor girls in a park, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10195839/watercolor-girls-park-editable-remix-designView licenseIron Grille at Window (1941) by William Kieckhofelhttps://www.rawpixel.com/image/10087867/iron-grille-window-1941-william-kieckhofelFree Image from public domain licenseHalloween movies Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/12786089/halloween-movies-instagram-post-templateView licenseCeiling Decoration (c. 1941) by William Kieckhofelhttps://www.rawpixel.com/image/10087471/ceiling-decoration-c-1941-william-kieckhofelFree Image from public domain licenseWatercolor girls picnic in a park, editable desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11455937/watercolor-girls-picnic-park-editable-desktop-wallpaper-designView licenseIron Grille at Window: Restoration Drawing (1941) by William Kieckhofelhttps://www.rawpixel.com/image/10087859/iron-grille-window-restoration-drawing-1941-william-kieckhofelFree Image from public domain licenseInternational playgroup Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12473191/international-playgroup-instagram-post-template-editable-textView licenseTable (1941) by William Kieckhofelhttps://www.rawpixel.com/image/10088242/table-1941-william-kieckhofelFree Image from public domain licenseBonaparte editable poster template with portrait of Napoleon Bonapartehttps://www.rawpixel.com/image/23050231/bonaparte-editable-poster-template-with-portrait-napoleon-bonaparteView licenseSanctuary Chair (1941) by William Kieckhofelhttps://www.rawpixel.com/image/10088033/sanctuary-chair-1941-william-kieckhofelFree Image from public domain licenseAesthetic woman line art backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/8513085/aesthetic-woman-line-art-backgroundView licenseChair (1941) by William Kieckhofelhttps://www.rawpixel.com/image/10087490/chair-1941-william-kieckhofelFree Image from public domain licenseEditable watercolor woman& dog in park, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11462383/editable-watercolor-womanand-dog-park-desktop-wallpaper-designView licenseIron Grille (1941) by William Kieckhofelhttps://www.rawpixel.com/image/10087865/iron-grille-1941-william-kieckhofelFree Image from public domain licenseChristmas snowman during Winter png, watercolor illustration, editable remixhttps://www.rawpixel.com/image/12518833/christmas-snowman-during-winter-png-watercolor-illustration-editable-remixView licenseBaptismal Font (c. 1941) by William Kieckhofelhttps://www.rawpixel.com/image/10087316/baptismal-font-c-1941-william-kieckhofelFree Image from public domain licenseWinter quote Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12612489/winter-quote-instagram-post-template-editable-textView licenseSant de Retablo (1939/1940) by Robert W R Taylor and William Kieckhofelhttps://www.rawpixel.com/image/10084493/sant-retablo-19391940-robert-taylor-and-william-kieckhofelFree Image from public domain licenseWatercolor woman in park, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10199067/watercolor-woman-park-editable-remix-designView licenseWall Painting (Door) (c. 1939) by William Kieckhofelhttps://www.rawpixel.com/image/10085102/wall-painting-door-c-1939-william-kieckhofelFree Image from public domain licenseWatercolor woman, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10465708/watercolor-woman-editable-remix-designView licenseSanto de Retablo (1941) by Robert W R Taylorhttps://www.rawpixel.com/image/10088058/santo-retablo-1941-robert-taylorFree Image from public domain licenseBaby shower poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12597073/baby-shower-poster-template-editable-text-and-designView licenseCeiling Decorations (c. 1940) by William Kieckhofelhttps://www.rawpixel.com/image/10085531/ceiling-decorations-c-1940-william-kieckhofelFree Image from public domain licenseHappy Ganesh Chaturthi Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12496307/happy-ganesh-chaturthi-instagram-post-template-editable-textView licenseStation of the Cross No. 12: "Jesus Dies Upon the Cross" (c. 1936) by William Herberthttps://www.rawpixel.com/image/10071814/image-jesus-horse-animalFree Image from public domain licenseWatercolor bride at balcony, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10196948/watercolor-bride-balcony-editable-remix-designView licenseChoir Rail (1939) by William Kieckhofelhttps://www.rawpixel.com/image/10083069/choir-rail-1939-william-kieckhofelFree Image from public domain licenseWatercolor woman, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10889924/watercolor-woman-editable-remix-designView licenseMissal Stand (c. 1940) by William Kieckhofelhttps://www.rawpixel.com/image/10086358/missal-stand-c-1940-william-kieckhofelFree Image from public domain licenseWatercolor woman, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10889884/watercolor-woman-editable-remix-designView licenseDetail, Side of Confessional (1937) by William Kieckhofelhttps://www.rawpixel.com/image/10074333/detail-side-confessional-1937-william-kieckhofelFree Image from public domain licenseWatercolor woman, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10199299/watercolor-woman-editable-remix-designView licenseCabinet, with Ivory Keyholes (c. 1937) by William Kieckhofelhttps://www.rawpixel.com/image/10073289/cabinet-with-ivory-keyholes-c-1937-william-kieckhofelFree Image from public domain licenseWatercolor bride at balcony, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10296020/watercolor-bride-balcony-editable-remix-designView licenseStatue of Santo (probably St. Dominic) (1941) by Juanita Donahoohttps://www.rawpixel.com/image/10088195/statue-santo-probably-st-dominic-1941-juanita-donahooFree Image from public domain license