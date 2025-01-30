Edit ImageCropSaveSaveEdit Imageartwatercolorfurniturepublic domainpaintingschairphotoantiqueSide Chair (c. 1941) by Herbert S FrereOriginal public domain image from National Gallery of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 923 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 3151 x 4096 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarVintage chair collage illustration editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12623131/vintage-chair-collage-illustration-editable-designView licenseWriting Desk (1941) by Herbert S Frerehttps://www.rawpixel.com/image/10088433/writing-desk-1941-herbert-frereFree Image from public domain licenseVictorian furniture, editable home decor design set, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/9059564/victorian-furniture-editable-home-decor-design-set-remixed-rawpixelView licenseHitchcock Chair (c. 1941) by David S De Vaulthttps://www.rawpixel.com/image/10087819/hitchcock-chair-c-1941-david-vaultFree Image from public domain licenseFlea market Instagram story template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11758528/flea-market-instagram-story-template-editable-textView licenseSide Chair (c. 1936) by Charles Garjianhttps://www.rawpixel.com/image/10071035/side-chair-c-1936-charles-garjianFree Image from public domain licenseEditable watercolor dining table in room, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11458796/editable-watercolor-dining-table-room-desktop-wallpaper-designView licenseWing Chair (c. 1941) by Isidore Sovenskyhttps://www.rawpixel.com/image/10088398/wing-chair-c-1941-isidore-sovenskyFree Image from public domain licenseMinimal living room interior mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12670681/minimal-living-room-interior-mockup-editable-designView licenseSide Chair (c. 1937) by Edna C Rexhttps://www.rawpixel.com/image/10077115/side-chair-c-1937-edna-rexFree Image from public domain licenseGrand opening Instagram post template, editable text and design, including original art illustration from William Morrishttps://www.rawpixel.com/image/22987991/image-border-leaves-treeView licenseSide Chair (c. 1937) by Edna C Rexhttps://www.rawpixel.com/image/10077116/side-chair-c-1937-edna-rexFree Image from public domain licenseFlea market Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11496071/flea-market-instagram-post-template-editable-textView licenseWashstand (c. 1941) by Anne B Trepagnierhttps://www.rawpixel.com/image/10088382/washstand-c-1941-anne-trepagnierFree Image from public domain licenseActivated Summer Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14571793/activated-summer-instagram-post-templateView licenseHitchcock Rocker (1935/1942) by David S De Vaulthttps://www.rawpixel.com/image/10060859/hitchcock-rocker-19351942-david-vaultFree Image from public domain licenseBaroque armchairhttps://www.rawpixel.com/image/14996509/baroque-armchairView licenseSide Chair (c. 1936) by Ferdinand Cartierhttps://www.rawpixel.com/image/10071014/side-chair-c-1936-ferdinand-cartierFree Image from public domain licenseAntique furniture auction Instagram post template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/18589486/antique-furniture-auction-instagram-post-template-editable-text-and-designView licenseChair (c. 1937) by Florence Truelsonhttps://www.rawpixel.com/image/10073557/chair-c-1937-florence-truelsonFree Image from public domain licenseAntique furniture auction Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12614776/antique-furniture-auction-instagram-post-template-editable-textView licenseSide Chair (c. 1937) by Louis Anninohttps://www.rawpixel.com/image/10077117/side-chair-c-1937-louis-anninoFree Image from public domain licenseRelax Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14571816/relax-instagram-post-templateView licenseArmchair (c. 1936) by Irving I Smithhttps://www.rawpixel.com/image/10064158/armchair-c-1936-irving-smithFree Image from public domain licenseWatercolor armchair design element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/16239359/watercolor-armchair-design-element-set-editable-designView license"Bastard" Windsor Chair (c. 1939) by Magnus S Fossumhttps://www.rawpixel.com/image/10082455/bastard-windsor-chair-c-1939-magnus-fossumFree Image from public domain licenseVintage leather armchair element, editable design sethttps://www.rawpixel.com/image/14990203/vintage-leather-armchair-element-editable-design-setView licenseChair (c. 1936) by Florence Hustonhttps://www.rawpixel.com/image/10064870/chair-c-1936-florence-hustonFree Image from public domain licenseBaroque armchair element, editable design sethttps://www.rawpixel.com/image/14990205/baroque-armchair-element-editable-design-setView licenseHepplewhite Chair (c. 1936) by Samuel Finemanhttps://www.rawpixel.com/image/10066341/hepplewhite-chair-c-1936-samuel-finemanFree Image from public domain licenseBaroque armchair element, editable design sethttps://www.rawpixel.com/image/14990206/baroque-armchair-element-editable-design-setView licenseQueen Anne Settee (c. 1937) by Florence Truelsonhttps://www.rawpixel.com/image/10076641/queen-anne-settee-c-1937-florence-truelsonFree Image from public domain licenseBaroque armchair element, editable design sethttps://www.rawpixel.com/image/14994520/baroque-armchair-element-editable-design-setView licenseSide Chair (1936) by Joseph Rothenberghttps://www.rawpixel.com/image/10071029/side-chair-1936-joseph-rothenbergFree Image from public domain licenseBaroque armchair element, editable design sethttps://www.rawpixel.com/image/14994504/baroque-armchair-element-editable-design-setView licenseRocker with Black Horse-hair Seat (c. 1937) by Florence Truelsonhttps://www.rawpixel.com/image/10076780/rocker-with-black-horse-hair-seat-c-1937-florence-truelsonFree Image from public domain licenseVintage leather armchair element, editable design sethttps://www.rawpixel.com/image/14989178/vintage-leather-armchair-element-editable-design-setView licenseSettee Couch (c. 1936) by Beverly Chichesterhttps://www.rawpixel.com/image/10070794/settee-couch-c-1936-beverly-chichesterFree Image from public domain licenseBaroque armchair element, editable design sethttps://www.rawpixel.com/image/14989181/baroque-armchair-element-editable-design-setView licenseArmchair (c. 1936) by Bernard Gussowhttps://www.rawpixel.com/image/10064166/armchair-c-1936-bernard-gussowFree Image from public domain license