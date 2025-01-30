rawpixel
Side Chair (c. 1941) by Herbert S Frere
artwatercolorfurniturepublic domainpaintingschairphotoantique
Vintage chair collage illustration editable design
Writing Desk (1941) by Herbert S Frere
Victorian furniture, editable home decor design set, remixed by rawpixel
Hitchcock Chair (c. 1941) by David S De Vault
Flea market Instagram story template, editable text
Side Chair (c. 1936) by Charles Garjian
Editable watercolor dining table in room, desktop wallpaper design
Wing Chair (c. 1941) by Isidore Sovensky
Minimal living room interior mockup, editable design
Side Chair (c. 1937) by Edna C Rex
Grand opening Instagram post template, editable text and design, including original art illustration from William Morris
Side Chair (c. 1937) by Edna C Rex
Flea market Instagram post template, editable text
Washstand (c. 1941) by Anne B Trepagnier
Activated Summer Instagram post template
Hitchcock Rocker (1935/1942) by David S De Vault
Baroque armchair
Side Chair (c. 1936) by Ferdinand Cartier
Antique furniture auction Instagram post template, editable text and design
Chair (c. 1937) by Florence Truelson
Antique furniture auction Instagram post template, editable text
Side Chair (c. 1937) by Louis Annino
Relax Instagram post template
Armchair (c. 1936) by Irving I Smith
Watercolor armchair design element set, editable design
"Bastard" Windsor Chair (c. 1939) by Magnus S Fossum
Vintage leather armchair element, editable design set
Chair (c. 1936) by Florence Huston
Baroque armchair element, editable design set
Hepplewhite Chair (c. 1936) by Samuel Fineman
Baroque armchair element, editable design set
Queen Anne Settee (c. 1937) by Florence Truelson
Baroque armchair element, editable design set
Side Chair (1936) by Joseph Rothenberg
Baroque armchair element, editable design set
Rocker with Black Horse-hair Seat (c. 1937) by Florence Truelson
Vintage leather armchair element, editable design set
Settee Couch (c. 1936) by Beverly Chichester
Baroque armchair element, editable design set
Armchair (c. 1936) by Bernard Gussow
