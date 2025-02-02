Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagepersonartwatercolourpublic domainpaintingsphotovaseantiqueCrock (c. 1953) by John FiskOriginal public domain image from National Gallery of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 953 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 3254 x 4096 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarPositive parenting poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12689768/positive-parenting-poster-template-editable-text-and-designView licenseCrock (c. 1939) by Anne Nemtzoffhttps://www.rawpixel.com/image/10083245/crock-c-1939-anne-nemtzoffFree Image from public domain licenseEditable watercolor Greek classic vase design element sethttps://www.rawpixel.com/image/16040095/editable-watercolor-greek-classic-vase-design-element-setView licenseCrock (c. 1940) by Isadore Goldberghttps://www.rawpixel.com/image/10089344/crock-c-1940-isadore-goldbergFree Image from public domain licenseEditable watercolor Greek classic vase design element sethttps://www.rawpixel.com/image/16040076/editable-watercolor-greek-classic-vase-design-element-setView licenseCrock (c. 1939) by George Loughridgehttps://www.rawpixel.com/image/10083246/crock-c-1939-george-loughridgeFree Image from public domain licenseWatercolor fruits, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10892674/watercolor-fruits-editable-remix-designView licenseTwo Gallon Crock (c. 1938) by John Tarantinohttps://www.rawpixel.com/image/10082111/two-gallon-crock-c-1938-john-tarantinoFree Image from public domain licenseWatercolor vintage coach mobile wallpaper, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10888184/watercolor-vintage-coach-mobile-wallpaper-editable-remix-designView licenseCrock (c. 1939) by Anne Nemtzoffhttps://www.rawpixel.com/image/10083244/crock-c-1939-anne-nemtzoffFree Image from public domain licenseWatercolor floral balcony, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10203003/watercolor-floral-balcony-editable-remix-designView licenseCrock (c. 1936) by Samuel Sulkowitzhttps://www.rawpixel.com/image/10065287/crock-c-1936-samuel-sulkowitzFree Image from public domain licenseWatercolor floral balcony, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10349556/watercolor-floral-balcony-editable-remix-designView licenseCrock (c. 1939) by Elsie Weinhttps://www.rawpixel.com/image/10083247/crock-c-1939-elsie-weinFree Image from public domain licensePositive parenting Instagram story template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12689764/positive-parenting-instagram-story-template-editable-textView licenseCrock (c. 1940) by Giacinto Capellihttps://www.rawpixel.com/image/10089359/crock-c-1940-giacinto-capelliFree Image from public domain licenseWatercolor floral balcony, editable desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11443872/watercolor-floral-balcony-editable-desktop-wallpaper-designView licenseMiniature Crock (c. 1937) by Janet Rizahttps://www.rawpixel.com/image/10075864/miniature-crock-c-1937-janet-rizaFree Image from public domain licensePositive parenting Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11949374/positive-parenting-instagram-post-template-editable-textView licenseCrock (c. 1938) by Nicholas Amanteahttps://www.rawpixel.com/image/10079489/crock-c-1938-nicholas-amanteaFree Image from public domain licenseWatercolor woman at balcony, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10308505/watercolor-woman-balcony-editable-remix-designView licenseCrock (c. 1937) by Jessica Pricehttps://www.rawpixel.com/image/10074219/crock-c-1937-jessica-priceFree Image from public domain licenseEditable watercolor dining table in room, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11458796/editable-watercolor-dining-table-room-desktop-wallpaper-designView licenseCrock (c. 1938) by Nicholas Amanteahttps://www.rawpixel.com/image/10079502/crock-c-1938-nicholas-amanteaFree Image from public domain licenseFamous flower painting, editable design set, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/9067818/famous-flower-painting-editable-design-set-remixed-rawpixelView licenseCrock (c. 1940) by Isadore Goldberghttps://www.rawpixel.com/image/10089367/crock-c-1940-isadore-goldbergFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman at balcony, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10195203/watercolor-victorian-woman-balcony-editable-remix-designView licenseButter Crock (1936) by Jerome Hoxiehttps://www.rawpixel.com/image/10064446/butter-crock-1936-jerome-hoxieFree Image from public domain licenseWatercolor woman at balcony, editable desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11441899/watercolor-woman-balcony-editable-desktop-wallpaper-designView licenseCrock (c. 1940) by John Tarantinohttps://www.rawpixel.com/image/10089351/crock-c-1940-john-tarantinoFree Image from public domain licensePositive parenting blog banner template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12689772/positive-parenting-blog-banner-template-editable-textView licenseCrock (c. 1937) by Yolande Delasserhttps://www.rawpixel.com/image/10074234/crock-c-1937-yolande-delasserFree Image from public domain licenseEditable vintage glassware set, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/9071050/editable-vintage-glassware-set-remixed-rawpixelView licenseCrock (c. 1938) by Nicholas Amanteahttps://www.rawpixel.com/image/10079511/crock-c-1938-nicholas-amanteaFree Image from public domain licenseFamous flower painting, editable design set, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/9058944/famous-flower-painting-editable-design-set-remixed-rawpixelView licenseCrock (c. 1938) by Elsie Weinhttps://www.rawpixel.com/image/10079475/crock-c-1938-elsie-weinFree Image from public domain licenseFloral balcony mobile wallpaper, editable watercolor designhttps://www.rawpixel.com/image/10349664/floral-balcony-mobile-wallpaper-editable-watercolor-designView licenseSmall Pot (c. 1953) by Yolande Delasserhttps://www.rawpixel.com/image/10088901/small-pot-c-1953-yolande-delasserFree Image from public domain licenseWhite tea label templatehttps://www.rawpixel.com/image/14783853/white-tea-label-templateView licenseCrock (c. 1936) by Anna Aloisihttps://www.rawpixel.com/image/10065301/crock-c-1936-anna-aloisiFree Image from public domain license