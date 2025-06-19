Edit ImageCropSaveSaveEdit Imageartwatercolourpublic domainpaintingsphotovasebottleantiqueJar (c. 1953) by Yolande DelasserOriginal public domain image from National Gallery of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 919 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 3137 x 4096 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarEditable vintage glassware set, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/9071050/editable-vintage-glassware-set-remixed-rawpixelView licenseSmall Pot (c. 1953) by Yolande Delasserhttps://www.rawpixel.com/image/10088901/small-pot-c-1953-yolande-delasserFree Image from public domain licenseVintage glassware set, editable design, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/9057944/vintage-glassware-set-editable-design-remixed-rawpixelView licenseJar (c. 1936) by Yolande Delasserhttps://www.rawpixel.com/image/10066655/jar-c-1936-yolande-delasserFree Image from public domain licenseVintage glassware, editable design set, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/9059440/vintage-glassware-editable-design-set-remixed-rawpixelView licenseJar (c. 1936) by Yolande Delasserhttps://www.rawpixel.com/image/10066639/jar-c-1936-yolande-delasserFree Image from public domain licenseVictorian glassware, editable vintage drinking container design set, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/9059178/png-20th-century-antique-artView licenseCrock (c. 1937) by Yolande Delasserhttps://www.rawpixel.com/image/10074224/crock-c-1937-yolande-delasserFree Image from public domain licenseEditable Victorian glassware design set, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/9058006/editable-victorian-glassware-design-set-remixed-rawpixelView licenseCrock (c. 1937) by Yolande Delasserhttps://www.rawpixel.com/image/10074234/crock-c-1937-yolande-delasserFree Image from public domain licenseEditable watercolor Greek classic vase design element sethttps://www.rawpixel.com/image/16040095/editable-watercolor-greek-classic-vase-design-element-setView licenseCrock (c. 1937) by Yolande Delasserhttps://www.rawpixel.com/image/10074208/crock-c-1937-yolande-delasserFree Image from public domain licensePink coquette aesthetic, editable design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15418551/pink-coquette-aesthetic-editable-design-element-setView licenseJar (c. 1937) by Yolande Delasserhttps://www.rawpixel.com/image/10075451/jar-c-1937-yolande-delasserFree Image from public domain licenseEditable watercolor Greek classic vase design element sethttps://www.rawpixel.com/image/16040076/editable-watercolor-greek-classic-vase-design-element-setView licenseJar (c. 1936) by Yolande Delasserhttps://www.rawpixel.com/image/10066661/jar-c-1936-yolande-delasserFree Image from public domain licenseWatercolor fruits, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10892674/watercolor-fruits-editable-remix-designView licensePa. German Pitcher (c. 1937) by Yolande Delasserhttps://www.rawpixel.com/image/10076136/pa-german-pitcher-c-1937-yolande-delasserFree Image from public domain licenseRomantic wine dinner Instagram post template, editable design in orange toneshttps://www.rawpixel.com/image/18092495/romantic-wine-dinner-instagram-post-template-editable-design-orange-tonesView licenseJar (c. 1938) by Yolande Delasserhttps://www.rawpixel.com/image/10080372/jar-c-1938-yolande-delasserFree Image from public domain licenseEditable Victorian object, vintage design set, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/9067746/editable-victorian-object-vintage-design-set-remixed-rawpixelView licensePreserve Jar (c. 1953) by Yolande Delasserhttps://www.rawpixel.com/image/10088893/preserve-jar-c-1953-yolande-delasserFree Image from public domain licenseFamous flower painting, editable design set, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/9067818/famous-flower-painting-editable-design-set-remixed-rawpixelView licenseCrock (c. 1936) by Yolande Delasserhttps://www.rawpixel.com/image/10065302/crock-c-1936-yolande-delasserFree Image from public domain licenseVase fruit still life, editable vintage. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9345735/vase-fruit-still-life-editable-vintage-remixed-rawpixelView licenseCrock (c. 1938) by Yolande Delasserhttps://www.rawpixel.com/image/10079488/crock-c-1938-yolande-delasserFree Image from public domain licenseEditable watercolor dining table in room, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11458796/editable-watercolor-dining-table-room-desktop-wallpaper-designView licenseCrock (c. 1936) by Yolande Delasserhttps://www.rawpixel.com/image/10065308/crock-c-1936-yolande-delasserFree Image from public domain licenseWine of Italy poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14667531/wine-italy-poster-templateView licenseCrock (c. 1937) by Yolande Delasserhttps://www.rawpixel.com/image/10074193/crock-c-1937-yolande-delasserFree Image from public domain licenseEditable watercolor red coquette design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15251946/editable-watercolor-red-coquette-design-element-setView licenseWine Cask (c. 1936) by Yolande Delasserhttps://www.rawpixel.com/image/10072597/wine-cask-c-1936-yolande-delasserFree Image from public domain licenseSip and Paint poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14714270/sip-and-paint-poster-templateView licenseCrock with Cover (c. 1938) by Yolande Delasserhttps://www.rawpixel.com/image/10079536/crock-with-cover-c-1938-yolande-delasserFree Image from public domain licenseFamous flower painting, editable design set, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/9058944/famous-flower-painting-editable-design-set-remixed-rawpixelView licenseRing Bottle (c. 1936) by Yolande Delasserhttps://www.rawpixel.com/image/10070580/ring-bottle-c-1936-yolande-delasserFree Image from public domain licenseRefreshing water poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/13230851/refreshing-water-poster-templateView licenseJug (c. 1936) by Yolande Delasserhttps://www.rawpixel.com/image/10066721/jug-c-1936-yolande-delasserFree Image from public domain licenseHappy birthday Instagram story template, editable design. Famous art, remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/8925248/png-antique-art-artworkView licenseCider or Water Jug (1935/1942) by Yolande Delasserhttps://www.rawpixel.com/image/10059586/cider-water-jug-19351942-yolande-delasserFree Image from public domain license