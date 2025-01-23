Edit ImageCropSaveSaveEdit Imageartwatercolourpublic domainclothingpaintingsglassphotoshoeCobalt Vase (c. 1940) by Henry MoranOriginal public domain image from National Gallery of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 838 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 2860 x 4096 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarEditable watercolor pink coquette design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15288897/editable-watercolor-pink-coquette-design-element-setView licenseCracker Jar (c. 1940) by Henry Moranhttps://www.rawpixel.com/image/10089317/cracker-jar-c-1940-henry-moranFree Image from public domain licenseEditable watercolor pink coquette design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15288433/editable-watercolor-pink-coquette-design-element-setView licenseFlask (c. 1940) by Henry Moranhttps://www.rawpixel.com/image/10085845/flask-c-1940-henry-moranFree Image from public domain licenseEditable watercolor pink coquette design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15288893/editable-watercolor-pink-coquette-design-element-setView licenseTumbler (c. 1940) by Henry Moranhttps://www.rawpixel.com/image/10087031/tumbler-c-1940-henry-moranFree Image from public domain licenseEditable watercolor pink coquette design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15288431/editable-watercolor-pink-coquette-design-element-setView licenseSalt Dip (c. 1941) by Henry Moranhttps://www.rawpixel.com/image/10088019/salt-dip-c-1941-henry-moranFree Image from public domain licenseEditable watercolor pink coquette design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15288902/editable-watercolor-pink-coquette-design-element-setView licenseShoe Blacking Bottle (c. 1939) by Van Silvayhttps://www.rawpixel.com/image/10084597/shoe-blacking-bottle-c-1939-van-silvayFree Image from public domain licenseEditable watercolor pink coquette design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15286385/editable-watercolor-pink-coquette-design-element-setView licenseDish (c. 1940) by Henry Moranhttps://www.rawpixel.com/image/10085643/dish-c-1940-henry-moranFree Image from public domain licenseWalking shoes Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11894101/walking-shoes-instagram-post-template-editable-textView licenseGlass Cologne Bottle (c. 1940) by John Danahttps://www.rawpixel.com/image/10085951/glass-cologne-bottle-c-1940-john-danaFree Image from public domain licenseVictorian women background, vintage illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12740250/victorian-women-background-vintage-illustration-remixed-rawpixelView licenseBottle (c. 1940) by Loraine Makimsonhttps://www.rawpixel.com/image/10089003/bottle-c-1940-loraine-makimsonFree Image from public domain licenseWatercolor vintage shoe, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10872620/watercolor-vintage-shoe-editable-remix-designView licenseGlass Bottle (c. 1940) by Claude Marshallhttps://www.rawpixel.com/image/10085934/glass-bottle-c-1940-claude-marshallFree Image from public domain licenseWatercolor vintage shoe, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10892887/watercolor-vintage-shoe-editable-remix-designView licenseVase (c. 1940) by Gertrude Lemberghttps://www.rawpixel.com/image/10087065/vase-c-1940-gertrude-lembergFree Image from public domain licenseWatercolor vintage shoe, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10199775/watercolor-vintage-shoe-editable-remix-designView licenseFireman's Candle Lamp (c. 1940) by Raymond Manupellihttps://www.rawpixel.com/image/10085836/firemans-candle-lamp-c-1940-raymond-manupelliFree Image from public domain licenseEditable watercolor pink coquette design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15298440/editable-watercolor-pink-coquette-design-element-setView licenseFlip Glass (c. 1940) by Raymond Neumannhttps://www.rawpixel.com/image/10085880/flip-glass-c-1940-raymond-neumannFree Image from public domain licenseWatercolor vintage shoe, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10892952/watercolor-vintage-shoe-editable-remix-designView licenseGlass Jug (c. 1940) by Paul Wardhttps://www.rawpixel.com/image/10085958/glass-jug-c-1940-paul-wardFree Image from public domain licenseWatercolor vintage shoe png element, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10872359/watercolor-vintage-shoe-png-element-editable-remix-designView licenseBottle (c. 1937) by Nicholas Amanteahttps://www.rawpixel.com/image/10073120/bottle-c-1937-nicholas-amanteaFree Image from public domain licenseWatercolor vintage shoe mobile wallpaper, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10872524/watercolor-vintage-shoe-mobile-wallpaper-editable-remix-designView licenseBottle for Toilet Water (c. 1940) by Joseph Delaneyhttps://www.rawpixel.com/image/10088996/bottle-for-toilet-water-c-1940-joseph-delaneyFree Image from public domain licenseWatercolor vintage shoe mobile wallpaper, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10892914/watercolor-vintage-shoe-mobile-wallpaper-editable-remix-designView licenseRing Bottle (c. 1940) by Giacinto Capellihttps://www.rawpixel.com/image/10086618/ring-bottle-c-1940-giacinto-capelliFree Image from public domain licenseNew collection poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/13284348/new-collection-poster-templateView licenseFlask (c. 1940) by John Fiskhttps://www.rawpixel.com/image/10085851/flask-c-1940-john-fiskFree Image from public domain licenseShoes sale Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11894100/shoes-sale-instagram-post-template-editable-textView licenseSugar Bowl (c. 1940) by John Tarantinohttps://www.rawpixel.com/image/10086895/sugar-bowl-c-1940-john-tarantinoFree Image from public domain licenseSports club post template, editable social media designhttps://www.rawpixel.com/image/12633282/sports-club-post-template-editable-social-media-designView licensePa. German Chair (c. 1940) by Henry Moranhttps://www.rawpixel.com/image/10089444/pa-german-chair-c-1940-henry-moranFree Image from public domain licenseNew collection Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/12718554/new-collection-instagram-post-templateView licenseCreamer (c. 1940) by Richard Taylorhttps://www.rawpixel.com/image/10089316/creamer-c-1940-richard-taylorFree Image from public domain license