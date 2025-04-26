Edit ImageCropSaveSaveEdit Imageartwatercolourpublic domainpaintingsglassphotoantiquejarCovered Compote (c. 1940) by Beverly ChichesterOriginal public domain image from National Gallery of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 844 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 2880 x 4096 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarEditable Victorian lantern, vintage design set, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/9059182/editable-victorian-lantern-vintage-design-set-remixed-rawpixelView licenseCovered Sugar Bowl (c. 1940) by Beverly Chichesterhttps://www.rawpixel.com/image/10089207/covered-sugar-bowl-c-1940-beverly-chichesterFree Image from public domain licenseEditable vintage glassware set, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/9071050/editable-vintage-glassware-set-remixed-rawpixelView licenseGlass Compote (c. 1936) by Beverly Chichesterhttps://www.rawpixel.com/image/10066145/glass-compote-c-1936-beverly-chichesterFree Image from public domain licenseWatercolor fruits, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10892674/watercolor-fruits-editable-remix-designView licenseGreen Glass Vase (c. 1940) by Beverly Chichesterhttps://www.rawpixel.com/image/10085987/green-glass-vase-c-1940-beverly-chichesterFree Image from public domain licenseEditable watercolor dining table in room, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11458796/editable-watercolor-dining-table-room-desktop-wallpaper-designView licenseRibbed Glass Bowl (c. 1940) by Beverly Chichesterhttps://www.rawpixel.com/image/10086600/ribbed-glass-bowl-c-1940-beverly-chichesterFree Image from public domain licenseEditable magic potion bottle design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15228769/editable-magic-potion-bottle-design-element-setView licenseLow Glass Dish (c. 1940) by Beverly Chichesterhttps://www.rawpixel.com/image/10086297/low-glass-dish-c-1940-beverly-chichesterFree Image from public domain licenseVictorian lantern, editable vintage design set, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/9057471/victorian-lantern-editable-vintage-design-set-remixed-rawpixelView licenseDish with Foot (c. 1940) by Beverly Chichesterhttps://www.rawpixel.com/image/10085645/dish-with-foot-c-1940-beverly-chichesterFree Image from public domain licenseWatercolor flower vase png element, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10851672/watercolor-flower-vase-png-element-editable-remix-designView licenseCompote (c. 1939) by Beverly Chichesterhttps://www.rawpixel.com/image/10083154/compote-c-1939-beverly-chichesterFree Image from public domain licenseWatercolor flower vase, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10887314/watercolor-flower-vase-editable-remix-designView licenseBaptismal Bowl (c. 1939) by Beverly Chichesterhttps://www.rawpixel.com/image/10082608/baptismal-bowl-c-1939-beverly-chichesterFree Image from public domain licenseWatercolor flower vase, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10852216/watercolor-flower-vase-editable-remix-designView licenseCovered Compote (c. 1936) by John Danahttps://www.rawpixel.com/image/10065255/covered-compote-c-1936-john-danaFree Image from public domain licenseWatercolor flower vase, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10887212/watercolor-flower-vase-editable-remix-designView licenseCream Pitcher (c. 1940) by Beverly Chichesterhttps://www.rawpixel.com/image/10089331/cream-pitcher-c-1940-beverly-chichesterFree Image from public domain licenseWatercolor flower vase, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10560755/watercolor-flower-vase-editable-remix-designView licenseGlass Compote (c. 1936) by Katherine Hastingshttps://www.rawpixel.com/image/10066150/glass-compote-c-1936-katherine-hastingsFree Image from public domain licenseWatercolor flower vase mobile wallpaper, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10851945/watercolor-flower-vase-mobile-wallpaper-editable-remix-designView licenseSugar Bowl (c. 1940) by John Danahttps://www.rawpixel.com/image/10086894/sugar-bowl-c-1940-john-danaFree Image from public domain licenseWatercolor flower vase mobile wallpaper, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10887269/watercolor-flower-vase-mobile-wallpaper-editable-remix-designView licenseBlue-Green Corset Flask (c. 1941) by Beverly Chichesterhttps://www.rawpixel.com/image/10087359/blue-green-corset-flask-c-1941-beverly-chichesterFree Image from public domain licenseVictorian glassware, editable vintage drinking container design set, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/9059178/png-20th-century-antique-artView licenseWhale Oil Lamp (c. 1940) by William O Fletcherhttps://www.rawpixel.com/image/10087176/whale-oil-lamp-c-1940-william-fletcherFree Image from public domain licenseEditable Victorian glassware design set, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/9058006/editable-victorian-glassware-design-set-remixed-rawpixelView licenseCompote (c. 1936) by Anna Aloisihttps://www.rawpixel.com/image/10065198/compote-c-1936-anna-aloisiFree Image from public domain licenseVintage glassware set, editable design, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/9057944/vintage-glassware-set-editable-design-remixed-rawpixelView licenseSugar Bowl with Cover (c. 1936) by Frank Fumagallihttps://www.rawpixel.com/image/10071959/sugar-bowl-with-cover-c-1936-frank-fumagalliFree Image from public domain licenseVintage glassware, editable design set, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/9059440/vintage-glassware-editable-design-set-remixed-rawpixelView licensePlate (c. 1936) by Beverly Chichesterhttps://www.rawpixel.com/image/10070283/plate-c-1936-beverly-chichesterFree Image from public domain licenseWatercolor dining table, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10277469/watercolor-dining-table-editable-remix-designView licensePitcher (c. 1939) by Beverly Chichesterhttps://www.rawpixel.com/image/10084263/pitcher-c-1939-beverly-chichesterFree Image from public domain licenseWatercolor dining table, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10595979/watercolor-dining-table-editable-remix-designView licenseGlass Bowl (1935/1942) by Beverly Chichesterhttps://www.rawpixel.com/image/10060721/glass-bowl-19351942-beverly-chichesterFree Image from public domain licenseEditable watercolor dining table at balcony, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11458781/editable-watercolor-dining-table-balcony-desktop-wallpaper-designView licenseSugar Bowl (c. 1940) by Philip Johnsonhttps://www.rawpixel.com/image/10086901/sugar-bowl-c-1940-philip-johnsonFree Image from public domain license