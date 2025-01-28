rawpixel
Edit ImageCrop
Portrait Miniature of an Indian Courtesan (1830-1850) by Indian
Save
Edit Image
indian womanindiaroyal female portraitindianindian miniatures paintingsframepersonart
Indian culture poster template, editable text and design
Indian culture poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/12380109/indian-culture-poster-template-editable-text-and-designView license
Mughal Court Scene (12th century AH/AD 18th century (Mughal)) by Indian
Mughal Court Scene (12th century AH/AD 18th century (Mughal)) by Indian
https://www.rawpixel.com/image/10139813/mughal-court-scene-12th-century-ahad-18th-century-mughal-indianFree Image from public domain license
Saraswati puja poster template
Saraswati puja poster template
https://www.rawpixel.com/image/14602282/saraswati-puja-poster-templateView license
Parvati Nursing Ganesha (19th century) by Indian
Parvati Nursing Ganesha (19th century) by Indian
https://www.rawpixel.com/image/10139938/parvati-nursing-ganesha-19th-century-indianFree Image from public domain license
Indian art & culture blog banner template
Indian art & culture blog banner template
https://www.rawpixel.com/image/12874514/indian-art-culture-blog-banner-templateView license
Women Bathing on the Bank of a River (early 12th century AH/AD 18th century (Rajput)) by Indian
Women Bathing on the Bank of a River (early 12th century AH/AD 18th century (Rajput)) by Indian
https://www.rawpixel.com/image/10139836/image-face-person-artFree Image from public domain license
Indian art & culture poster template, editable text & design
Indian art & culture poster template, editable text & design
https://www.rawpixel.com/image/10121669/indian-art-culture-poster-template-editable-text-designView license
Captain (?) Nathan Hawks (1850-1859) by Miniature Richard Morrell Staigg and Frame Venetian
Captain (?) Nathan Hawks (1850-1859) by Miniature Richard Morrell Staigg and Frame Venetian
https://www.rawpixel.com/image/10126798/photo-image-border-face-frameFree Image from public domain license
Indian culture Instagram post template, editable text
Indian culture Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12696300/indian-culture-instagram-post-template-editable-textView license
Portrait of a King (early 18th century) by German
Portrait of a King (early 18th century) by German
https://www.rawpixel.com/image/10123391/portrait-king-early-18th-century-germanFree Image from public domain license
Indian culture Instagram story template, editable text
Indian culture Instagram story template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12696318/indian-culture-instagram-story-template-editable-textView license
A Festive Gathering (ca. 1163 AH/AD 1750 (Mughal)) by Indian
A Festive Gathering (ca. 1163 AH/AD 1750 (Mughal)) by Indian
https://www.rawpixel.com/image/10139855/festive-gathering-ca-1163-ahad-1750-mughal-indianFree Image from public domain license
Graphic designer profile Instagram post template
Graphic designer profile Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14554865/graphic-designer-profile-instagram-post-templateView license
Queen Marie-Antoinette (1778) by Anne Vallayer Coster
Queen Marie-Antoinette (1778) by Anne Vallayer Coster
https://www.rawpixel.com/image/10124259/queen-marie-antoinette-1778-anne-vallayer-costerFree Image from public domain license
Indian culture Facebook post template, editable design
Indian culture Facebook post template, editable design
https://www.rawpixel.com/image/12687107/indian-culture-facebook-post-template-editable-designView license
Empress Eugenie (ca. 1860-1865) by Pierre Paul Emmanuel de Pommayrac
Empress Eugenie (ca. 1860-1865) by Pierre Paul Emmanuel de Pommayrac
https://www.rawpixel.com/image/10126634/empress-eugenie-ca-1860-1865-pierre-paul-emmanuel-pommayracFree Image from public domain license
Dear God poster template
Dear God poster template
https://www.rawpixel.com/image/14600650/dear-god-poster-templateView license
Ragini Jaijavanti (1756) by Jaikishen
Ragini Jaijavanti (1756) by Jaikishen
https://www.rawpixel.com/image/10139859/ragini-jaijavanti-1756-jaikishenFree Image from public domain license
Indian culture blog banner template, editable text
Indian culture blog banner template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12696284/indian-culture-blog-banner-template-editable-textView license
Single Leaf of Mullah Du Piyaza Riding a Horse (mid 12th century AH/AD 18th century (Mughal)) by Indian
Single Leaf of Mullah Du Piyaza Riding a Horse (mid 12th century AH/AD 18th century (Mughal)) by Indian
https://www.rawpixel.com/image/10139854/image-border-horse-animalFree Image from public domain license
Visit India poster template, editable text and design
Visit India poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/12407442/visit-india-poster-template-editable-text-and-designView license
Portrait of a Man (1716) by Christian Friedrich Zincke
Portrait of a Man (1716) by Christian Friedrich Zincke
https://www.rawpixel.com/image/10123434/portrait-man-1716-christian-friedrich-zinckeFree Image from public domain license
India Instagram post template
India Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14460159/india-instagram-post-templateView license
Single Leaf of a Seated Man with a Flower (12th century AH/AD 18th century (Mughal)) by Indian
Single Leaf of a Seated Man with a Flower (12th century AH/AD 18th century (Mughal)) by Indian
https://www.rawpixel.com/image/10139811/image-flower-face-personFree Image from public domain license
Protect your energy Facebook post template, editable design
Protect your energy Facebook post template, editable design
https://www.rawpixel.com/image/12680687/protect-your-energy-facebook-post-template-editable-designView license
Miss Catherine Boughton (ca. 1795) by Copy after Edward Greene Malbone
Miss Catherine Boughton (ca. 1795) by Copy after Edward Greene Malbone
https://www.rawpixel.com/image/10124341/miss-catherine-boughton-ca-1795-copy-after-edward-greene-malboneFree Image from public domain license
Art deco yellow black frame, editable vintage woman design
Art deco yellow black frame, editable vintage woman design
https://www.rawpixel.com/image/11709954/art-deco-yellow-black-frame-editable-vintage-woman-designView license
Lady in a wine red dress (ca. 1850) by Anne Hall
Lady in a wine red dress (ca. 1850) by Anne Hall
https://www.rawpixel.com/image/10126303/lady-wine-red-dress-ca-1850-anne-hallFree Image from public domain license
Adele Bloch-Bauer portrait, vintage woman painting. Remixed by rawpixel.
Adele Bloch-Bauer portrait, vintage woman painting. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12588793/adele-bloch-bauer-portrait-vintage-woman-painting-remixed-rawpixelView license
Portrait of a Woman, said to be Countess Walewska (ca. 1810) by French
Portrait of a Woman, said to be Countess Walewska (ca. 1810) by French
https://www.rawpixel.com/image/10124486/portrait-woman-said-countess-walewska-ca-1810-frenchFree Image from public domain license
Visit India poster template, editable text and design
Visit India poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/12690347/visit-india-poster-template-editable-text-and-designView license
Portrait Miniature of Princess Louisa Carlotta (ca. 1819) by Venetian
Portrait Miniature of Princess Louisa Carlotta (ca. 1819) by Venetian
https://www.rawpixel.com/image/10125215/portrait-miniature-princess-louisa-carlotta-ca-1819-venetianFree Image from public domain license
Vintage woman black frame, editable art deco design
Vintage woman black frame, editable art deco design
https://www.rawpixel.com/image/11710092/vintage-woman-black-frame-editable-art-deco-designView license
Portrait of a Boy (18th century) by Jean Honoré Fragonard
Portrait of a Boy (18th century) by Jean Honoré Fragonard
https://www.rawpixel.com/image/10123317/portrait-boy-18th-century-jean-honore-fragonardFree Image from public domain license
Vintage woman black frame, editable art deco design
Vintage woman black frame, editable art deco design
https://www.rawpixel.com/image/11513534/vintage-woman-black-frame-editable-art-deco-designView license
Ragini Chaiti (ca. 1775) by Indian
Ragini Chaiti (ca. 1775) by Indian
https://www.rawpixel.com/image/10139858/ragini-chaiti-ca-1775-indianFree Image from public domain license
Photo exhibition Facebook cover template
Photo exhibition Facebook cover template
https://www.rawpixel.com/image/12874518/photo-exhibition-facebook-cover-templateView license
Akbar Shah II Riding on an Elephant (ca. 1820) by Indian
Akbar Shah II Riding on an Elephant (ca. 1820) by Indian
https://www.rawpixel.com/image/10139947/akbar-shah-riding-elephant-ca-1820-indianFree Image from public domain license
Indian art & culture social story template, editable Instagram design
Indian art & culture social story template, editable Instagram design
https://www.rawpixel.com/image/10118453/indian-art-culture-social-story-template-editable-instagram-designView license
Octagonal Box (ca. 1813) by French
Octagonal Box (ca. 1813) by French
https://www.rawpixel.com/image/10124756/octagonal-box-ca-1813-frenchFree Image from public domain license