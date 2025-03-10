Edit ImageCropSaveSaveEdit Imageimages classicconversationfacepeopleartvintagefurniturepublic domainLady on Sofa (ca. 1850) by Paul GavarniOriginal public domain image from The Walters Art MuseumMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1200 x 897 pxHigh Resolution (HD) 1800 x 1345 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarBusiness people working with a digital tablet in a meetinghttps://www.rawpixel.com/image/14911135/business-people-working-with-digital-tablet-meetingView licenseTwo Men at a Table with Wine (ca. 1859) by Paul Gavarnihttps://www.rawpixel.com/image/10126610/two-men-table-with-wine-ca-1859-paul-gavarniFree Image from public domain licenseBusiness people discussing in a meeting roomhttps://www.rawpixel.com/image/14909254/business-people-discussing-meeting-roomView licenseHalf-length Male Figure in Sixteenth-century Costume (1855-1867) by Paul Gavarnihttps://www.rawpixel.com/image/10127081/image-face-person-artFree Image from public domain licenseBusiness people discussing in a meeting roomhttps://www.rawpixel.com/image/14909282/business-people-discussing-meeting-roomView licenseSailor (1855-1857) by Paul Gavarnihttps://www.rawpixel.com/image/10127095/sailor-1855-1857-paul-gavarniFree Image from public domain licenseBusiness people discussing in a meeting roomhttps://www.rawpixel.com/image/14908246/business-people-discussing-meeting-roomView licenseYoung Man with Knapsack (1866) by Paul Gavarnihttps://www.rawpixel.com/image/10128666/young-man-with-knapsack-1866-paul-gavarniFree Image from public domain licenseBusiness people discussing in a meeting roomhttps://www.rawpixel.com/image/14909323/business-people-discussing-meeting-roomView licensePeasant Woman Leaning on Wall (1852-1866) by Paul Gavarnihttps://www.rawpixel.com/image/10126900/peasant-woman-leaning-wall-1852-1866-paul-gavarniFree Image from public domain licenseBusiness people discussing in a meeting roomhttps://www.rawpixel.com/image/14909299/business-people-discussing-meeting-roomView licenseMan in Seventeenth-century Costume (1852-1866) by Paul Gavarnihttps://www.rawpixel.com/image/10126904/man-seventeenth-century-costume-1852-1866-paul-gavarniFree Image from public domain licenseBusiness people discussing in a meeting roomhttps://www.rawpixel.com/image/14909245/business-people-discussing-meeting-roomView licensePeasant (1852-1866) by Paul Gavarnihttps://www.rawpixel.com/image/10126882/peasant-1852-1866-paul-gavarniFree Image from public domain licenseBusiness people discussing in a meeting roomhttps://www.rawpixel.com/image/14909319/business-people-discussing-meeting-roomView licensePortrait of a Man (1847-1866) by Paul Gavarnihttps://www.rawpixel.com/image/10126630/portrait-man-1847-1866-paul-gavarniFree Image from public domain licenseBusiness people discussing in a meeting roomhttps://www.rawpixel.com/image/14912543/business-people-discussing-meeting-roomView licenseMan Walking (1852-1866) by Paul Gavarnihttps://www.rawpixel.com/image/10126924/man-walking-1852-1866-paul-gavarniFree Image from public domain licenseBusiness people discussing in a meeting roomhttps://www.rawpixel.com/image/14910958/business-people-discussing-meeting-roomView licenseWoman Supporting a Man (1852-1866) by Paul Gavarnihttps://www.rawpixel.com/image/10126925/woman-supporting-man-1852-1866-paul-gavarniFree Image from public domain licenseBusiness people discussing in a meeting roomhttps://www.rawpixel.com/image/14909291/business-people-discussing-meeting-roomView licenseOld Woman in Red Cap (1852-1866) by Paul Gavarnihttps://www.rawpixel.com/image/10126912/old-woman-red-cap-1852-1866-paul-gavarniFree Image from public domain licenseBusiness people discussing in a meeting roomhttps://www.rawpixel.com/image/14909386/business-people-discussing-meeting-roomView licenseOld Woman (1852-1866) by Paul Gavarnihttps://www.rawpixel.com/image/10126911/old-woman-1852-1866-paul-gavarniFree Image from public domain licenseBusiness people discussing in a meeting roomhttps://www.rawpixel.com/image/14910420/business-people-discussing-meeting-roomView licensePeasant Woman with Two Young Children (1852-1866) by Paul Gavarnihttps://www.rawpixel.com/image/10126894/peasant-woman-with-two-young-children-1852-1866-paul-gavarniFree Image from public domain licenseBusiness people discussing in a meeting roomhttps://www.rawpixel.com/image/14909334/business-people-discussing-meeting-roomView licenseIntoxicated Man and Boy (ca. 1859) by Paul Gavarnihttps://www.rawpixel.com/image/10126609/intoxicated-man-and-boy-ca-1859-paul-gavarniFree Image from public domain licenseWriting quote Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14686720/writing-quote-instagram-post-templateView licenseWoodcutter (1855-1857) by Paul Gavarnihttps://www.rawpixel.com/image/10127064/woodcutter-1855-1857-paul-gavarniFree Image from public domain licenseHappy familyhttps://www.rawpixel.com/image/14901453/happy-familyView licenseOld Lady in Red Shawl (1852-1866) by Paul Gavarnihttps://www.rawpixel.com/image/10126891/old-lady-red-shawl-1852-1866-paul-gavarniFree Image from public domain licenseHappy mom and daughterhttps://www.rawpixel.com/image/14913537/happy-mom-and-daughterView licenseHead of an Old Man (1852-1866) by Paul Gavarnihttps://www.rawpixel.com/image/10126922/head-old-man-1852-1866-paul-gavarniFree Image from public domain licenseHistory quote Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14686716/history-quote-instagram-post-templateView licenseMan in a Clown Suit (1852-1866) by Paul Gavarnihttps://www.rawpixel.com/image/10126915/man-clown-suit-1852-1866-paul-gavarniFree Image from public domain licenseVictorian vintage painting style illustration design element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/16089103/image-hand-angel-faceView licenseThree Men, One Pulling a Bell (1845) by Paul Gavarnihttps://www.rawpixel.com/image/10126550/three-men-one-pulling-bell-1845-paul-gavarniFree Image from public domain licenseBusiness people discussing in a meeting roomhttps://www.rawpixel.com/image/14909285/business-people-discussing-meeting-roomView licenseMelancholia (1852-1866) by Paul Gavarnihttps://www.rawpixel.com/image/10126941/melancholia-1852-1866-paul-gavarniFree Image from public domain license