Woman and Child Kneeling Before a Cross (ca. 1865) by Jules Jacques Veyrassat
Original public domain image from The Walters Art Museum 