The Blue Grotto, Capri (1857-1860) by Albert Bierstadt
cavecavernundergroundalbert bierstadtdark cavelakevintage naturepublic domain cave
