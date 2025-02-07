rawpixel
Mother of God Icon with Oklad (1891-1899) by Vasilii Semenov
russian patternreligious tilemotherrussianarttilefiligreepublic domain
Kazan Mother of God Icon with Oklad (1899-1908) by Oklad Vasilii Semenov
Plate (1899-1903) by Fedor Ivanovich Rückert
Cigarette Case (1899-1909) by Fedor Ivanovich Rückert
Kovsh (1899-1908) by Pavel Ovchinnikov
Bird-shaped Kovsh (1908-1917) by Pavel Ovchinnikov
Waste Bowl with Aquatic Decoration (1899-1908) by Pavel Ovchinnikov
Egg-shaped Cup (1899-1908) by Fedor Ivanovich Rückert
Easter Egg (1899-1908) by Maria V Semenova
Plate (1899-1903) by Fedor Ivanovich Rückert and Ivan Lebedkin
Kovsh (1899-1908) by Maria V Semenova
Coffeepot with Acquatic Decoration (1899-1908) by Pavel Ovchinnikov
Tea Caddy (1891-1896) by Orest Fedorovich Kurliukov
Tea Caddy with Domed Lid (1899-1908) by Maria V Semenova
Kovsh with a Mounted Warrior (1908-1917) by Fedor Ivanovich Rückert
Coffeepot from a Chinoiserie Coffee Service (1899-1908) by Nikolai Vasilevich Alexeev
Kovsh with Banqueting Scene (1908-1917) by Peter Carl Fabergé
Teapot (ca. 1880) by Orest Fedorovich Kurliukov and Workshop of Fedor Ivanovich Rückert
Loving Cup (1899-1908) by Pavel Ovchinnikov
Tea Glass Holder (ca. 1900) by Russian
Teapot (1896-1908) by Yakov Alekseevich Borisov
