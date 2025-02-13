Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagemale suit vintageinteriorportrait glassesmodernoil portrait manfacepersonartPortrait of Marvin C. Ross (1955 (Modern)) by Pierre SicardOriginal public domain image from The Walters Art MuseumMoreFree for Personal and Business useEditorialPublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1200 x 751 pxHigh Resolution (HD) 1799 x 1126 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarCommodity market, economy finance collage, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11916099/commodity-market-economy-finance-collage-editable-designView licenseVisitors admire art exhibithttps://www.rawpixel.com/image/18645290/visitors-admire-art-exhibitView licenseCheerful African American businessmanhttps://www.rawpixel.com/image/14901341/cheerful-african-american-businessmanView licenseVisitors admire art exhibithttps://www.rawpixel.com/image/18235026/visitors-admire-art-exhibitView licenseCheerful African American businessmanhttps://www.rawpixel.com/image/14900783/cheerful-african-american-businessmanView licensePNG Vintage art museum stamp illustration.https://www.rawpixel.com/image/18229497/png-vintage-art-museum-stamp-illustrationView licenseCheerful African American businessmanhttps://www.rawpixel.com/image/14900865/cheerful-african-american-businessmanView licenseVintage art museum stamp illustration.https://www.rawpixel.com/image/18659861/vintage-art-museum-stamp-illustrationView licenseCheerful African American businessmanhttps://www.rawpixel.com/image/14900944/cheerful-african-american-businessmanView licenseAndy Warhol at the Jewish Museum by Bernard Gotfryd (1924-2016).https://www.rawpixel.com/image/6296955/andy-warhol-the-jewish-museum-bernard-gotfryd-1924-2016Free Image from public domain licenseCheerful African American businessmanhttps://www.rawpixel.com/image/14901544/cheerful-african-american-businessmanView licensePeople gazing over artwork in a museumhttps://www.rawpixel.com/image/12124492/people-gazing-over-artwork-museumView licenseCheerful African American businessmanhttps://www.rawpixel.com/image/14900900/cheerful-african-american-businessmanView licenseAndy Warhol at the Jewish Museum by Bernard Gotfryd (1924-2016).https://www.rawpixel.com/image/6297269/andy-warhol-the-jewish-museum-bernard-gotfryd-1924-2016Free Image from public domain licenseCheerful African American businessmanhttps://www.rawpixel.com/image/14901709/cheerful-african-american-businessmanView licenseAndy Warhol at the Jewish Museum by Bernard Gotfryd (1924-2016).https://www.rawpixel.com/image/6297055/andy-warhol-the-jewish-museum-bernard-gotfryd-1924-2016Free Image from public domain licenseCheerful African American businessmanhttps://www.rawpixel.com/image/14900775/cheerful-african-american-businessmanView licenseAndy Warhol at the Jewish Museum by Bernard Gotfryd (1924-2016).https://www.rawpixel.com/image/6298258/andy-warhol-the-jewish-museum-bernard-gotfryd-1924-2016Free Image from public domain licenseCheerful African American businessmanhttps://www.rawpixel.com/image/14901187/cheerful-african-american-businessmanView licenseAndy Warhol at the Jewish Museum by Bernard Gotfryd (1924-2016).https://www.rawpixel.com/image/6296621/andy-warhol-the-jewish-museum-bernard-gotfryd-1924-2016Free Image from public domain licenseCheerful African American businessmanhttps://www.rawpixel.com/image/14901496/cheerful-african-american-businessmanView licenseAndy Warhol at the Jewish Museum by Bernard Gotfryd (1924-2016).https://www.rawpixel.com/image/6297968/andy-warhol-the-jewish-museum-bernard-gotfryd-1924-2016Free Image from public domain licenseCheerful African American businessmanhttps://www.rawpixel.com/image/14900995/cheerful-african-american-businessmanView licenseAndy Warhol at the Jewish Museum by Bernard Gotfryd (1924-2016).https://www.rawpixel.com/image/6297359/andy-warhol-the-jewish-museum-bernard-gotfryd-1924-2016Free Image from public domain licenseCheerful African American businessmanhttps://www.rawpixel.com/image/14901210/cheerful-african-american-businessmanView licenseMuseum visitors viewing abstract art.https://www.rawpixel.com/image/18645121/museum-visitors-viewing-abstract-artView licenseCheerful African American businessmanhttps://www.rawpixel.com/image/14901398/cheerful-african-american-businessmanView licenseModern art gallery exhibition displayhttps://www.rawpixel.com/image/18326562/modern-art-gallery-exhibition-displayView licenseCheerful African American businessmanhttps://www.rawpixel.com/image/14901581/cheerful-african-american-businessmanView licenseMuseum visitors viewing abstract art.https://www.rawpixel.com/image/18235024/museum-visitors-viewing-abstract-artView licenseCheerful African American businessmanhttps://www.rawpixel.com/image/14901693/cheerful-african-american-businessmanView licenseAndy Warhol at the Jewish Museum by Bernard Gotfryd (1924-2016).https://www.rawpixel.com/image/6297021/andy-warhol-the-jewish-museum-bernard-gotfryd-1924-2016Free Image from public domain licenseVintage Effecthttps://www.rawpixel.com/image/12537315/vintage-effectView licenseMiniature museum scene packaging.https://www.rawpixel.com/image/17523676/miniature-museum-scene-packagingView licenseCheerful African American businessmanhttps://www.rawpixel.com/image/14901378/cheerful-african-american-businessmanView licenseAndy Warhol at the Jewish Museum by Bernard Gotfryd (1924-2016).https://www.rawpixel.com/image/6299764/andy-warhol-the-jewish-museum-bernard-gotfryd-1924-2016Free Image from public domain licensePortrait of a Man by Jan van Ravesteyn. Digitally enhanced by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9832604/portrait-man-jan-van-ravesteyn-digitally-enhanced-rawpixelView licenseVan Gogh exhibition poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14751888/van-gogh-exhibition-poster-templateView licensePortrait of a Man by Jan van Ravesteyn. Digitally enhanced by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9832576/portrait-man-jan-van-ravesteyn-digitally-enhanced-rawpixelView licenseArt gallery visitors observing painting.https://www.rawpixel.com/image/17366706/art-gallery-visitors-observing-paintingView license