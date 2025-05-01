Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagetribalanimalfacepersonartpublic domainbearsculptureHuman Effigy Ocarina (AD 200-500 (Period IV)) by Costa RicanOriginal public domain image from The Walters Art MuseumMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 930 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 1395 x 1800 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarMusic festival Instagram post template, dark aesthetic editable designhttps://www.rawpixel.com/image/18424460/music-festival-instagram-post-template-dark-aesthetic-editable-designView licenseTripod Dish with Animal-Shaped Supports (AD 1-500 (Period IV)) by Costa Ricanhttps://www.rawpixel.com/image/10130248/tripod-dish-with-animal-shaped-supports-ad-1-500-period-iv-costa-ricanFree Image from public domain licenseLife after death Instagram post template, dark aesthetic editable designhttps://www.rawpixel.com/image/18424461/life-after-death-instagram-post-template-dark-aesthetic-editable-designView licenseSeated Portly Figure (AD 1000-1550 (Period VI)) by Costa Ricanhttps://www.rawpixel.com/image/10130848/seated-portly-figure-ad-1000-1550-period-vi-costa-ricanFree Image from public domain licenseEditable tiger head design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15203424/editable-tiger-head-design-element-setView licenseTripod Vessel (AD 300-700 (late Period IV-early Period V)) by Costa Ricanhttps://www.rawpixel.com/image/10130418/tripod-vessel-ad-300-700-late-period-iv-early-period-v-costa-ricanFree Image from public domain licenseEditable tiger head design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15203426/editable-tiger-head-design-element-setView licenseCrocodile Effigy Incense Burner (AD 500-1350 (Period V–VI)) by Costa Ricanhttps://www.rawpixel.com/image/10130480/crocodile-effigy-incense-burner-ad-500-1350-period-v-vi-costa-ricanFree Image from public domain licenseArt & culture magazine poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12488390/art-culture-magazine-poster-template-editable-text-and-designView licenseTurkey Effigy Ocarina (300 BC-AD 200) by Colimahttps://www.rawpixel.com/image/10130171/turkey-effigy-ocarina-300-bc-ad-200-colimaFree Image from public domain licensePolar bear standing wildlife nature remix, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12661327/polar-bear-standing-wildlife-nature-remix-editable-designView licenseEffigy Metate (Grinding Stone) (AD 700-1550 (Late Period V–Period VI)) by Costa Ricanhttps://www.rawpixel.com/image/10130621/photo-image-animal-art-furnitureFree Image from public domain licenseBear market, money investment trend element editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11790055/bear-market-money-investment-trend-element-editable-designView licenseCaptive Figure (AD 900-1200 (late Period V-early Period VI)) by Costa Ricanhttps://www.rawpixel.com/image/10130747/captive-figure-ad-900-1200-late-period-v-early-period-vi-costa-ricanFree Image from public domain licenseSouth Africa poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12488359/south-africa-poster-template-editable-text-and-designView licenseTripod Vessel (AD 300-500 (late Period IV)) by Guanacaste Nicoyahttps://www.rawpixel.com/image/10130401/tripod-vessel-ad-300-500-late-period-iv-guanacaste-nicoyaFree Image from public domain licensePolar bear fighting animal nature remix, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12661394/polar-bear-fighting-animal-nature-remix-editable-designView licenseSerpent Effigy Mace Head by Costa Ricanhttps://www.rawpixel.com/image/10130289/serpent-effigy-mace-head-costa-ricanFree Image from public domain licenseGrizzly bear jogging in gym clothes, digital art editable remixhttps://www.rawpixel.com/image/12632797/grizzly-bear-jogging-gym-clothes-digital-art-editable-remixView licenseEffigy Vessel of a Human-Animal Transformation Figure (AD 1000-1350 (late Period VI)) by Guanacaste Nicoyahttps://www.rawpixel.com/image/10130818/photo-image-face-person-artFree Image from public domain licenseFuturistic party poster template, editable design and texthttps://www.rawpixel.com/image/21735370/futuristic-party-poster-template-editable-design-and-textView licenseHowling Dog Effigy (300 BC-AD 200) by Jaliscohttps://www.rawpixel.com/image/10130054/howling-dog-effigy-300-bc-ad-200-jaliscoFree Image from public domain licenseA flower bear character collage isolated element sethttps://www.rawpixel.com/image/14992512/flower-bear-character-collage-isolated-element-setView licenseEffigy Bottle (200 BCE-500 CE (Early Intermediate)) by Recuayhttps://www.rawpixel.com/image/10130180/effigy-bottle-200-bce-500-early-intermediate-recuayFree Image from public domain licenseMusic festival poster template, editable design and texthttps://www.rawpixel.com/image/21802088/music-festival-poster-template-editable-design-and-textView licenseAvian "Axe god" Pendant by Costa Ricanhttps://www.rawpixel.com/image/10130249/avian-axe-god-pendant-costa-ricanFree Image from public domain licenseBear & bull market, finance stock, investment trend design element editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11790053/png-anger-animal-artView licenseCrocodile Effigy Pendant by Costa Ricanhttps://www.rawpixel.com/image/10130291/crocodile-effigy-pendant-costa-ricanFree Image from public domain licenseBear market, investment & stock editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11542921/bear-market-investment-stock-editable-designView licenseBird Pendant (100-500 (Early Classic)) by Costa Ricanhttps://www.rawpixel.com/image/10130344/bird-pendant-100-500-early-classic-costa-ricanFree Image from public domain licenseTattoo mockup png element, editable man's back designhttps://www.rawpixel.com/image/9981690/tattoo-mockup-png-element-editable-mans-back-designView licenseStanding Female Figure (300 BC-AD 200) by Nayarithttps://www.rawpixel.com/image/10130150/standing-female-figure-300-bc-ad-200-nayaritFree Image from public domain licenseTattoos inspiration Instagram post template, dark aesthetic editable designhttps://www.rawpixel.com/image/18424458/tattoos-inspiration-instagram-post-template-dark-aesthetic-editable-designView licenseWarrior Figure by Costa Ricanhttps://www.rawpixel.com/image/10130779/warrior-figure-costa-ricanFree Image from public domain licenseTattoo studio Instagram post template, dark aesthetic editable designhttps://www.rawpixel.com/image/18405570/tattoo-studio-instagram-post-template-dark-aesthetic-editable-designView licenseHuman Face Pendant (500 BCE-500 CE (Period IV)) by Guanacaste Nicoyahttps://www.rawpixel.com/image/10129998/human-face-pendant-500-bce-500-period-iv-guanacaste-nicoyaFree Image from public domain licenseCartoon Halloween trick or treating watercolor animal character illustration, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12612458/png-anthropomorphic-face-bearView licenseHuman Effigy Pendant (1200-1500 (Late Period IV–VI)) by Diquíshttps://www.rawpixel.com/image/10130937/human-effigy-pendant-1200-1500-late-period-iv-vi-diquisFree Image from public domain licensePeeking animals, editable design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15418456/peeking-animals-editable-design-element-setView licenseSeated Figure with Dog (300 BC-AD 200 (Late Formative-Early Classic)) by Nayarithttps://www.rawpixel.com/image/10130106/photo-image-dog-person-artFree Image from public domain license