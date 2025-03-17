rawpixel
Edit ImageCrop
Stand in the Shape of an Ibex (ca. 10th-9th century BCE (Iron Age)) by Iranian
Save
Edit Image
iran artirananimalartpublic domainstatuemetalshape
Brain science poster template
Brain science poster template
https://www.rawpixel.com/image/12723371/brain-science-poster-templateView license
Master of Animals Finial (10th-8th century BCE (Iron Age)) by Persian
Master of Animals Finial (10th-8th century BCE (Iron Age)) by Persian
https://www.rawpixel.com/image/10135144/master-animals-finial-10th-8th-century-bce-iron-age-persianFree Image from public domain license
Chess club poster template
Chess club poster template
https://www.rawpixel.com/image/12768973/chess-club-poster-templateView license
Ibex-Shaped Vessel (ca. 1000 BCE (Iron Age II)) by Iranian
Ibex-Shaped Vessel (ca. 1000 BCE (Iron Age II)) by Iranian
https://www.rawpixel.com/image/10135149/ibex-shaped-vessel-ca-1000-bce-iron-age-ii-iranianFree Image from public domain license
Greek Goddess statue, editable flower collage. Remixed by rawpixel.
Greek Goddess statue, editable flower collage. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9347996/greek-goddess-statue-editable-flower-collage-remixed-rawpixelView license
Pin with Deer Finial (ca. 1000 BCE (?) (Iron Age)) by Iranian
Pin with Deer Finial (ca. 1000 BCE (?) (Iron Age)) by Iranian
https://www.rawpixel.com/image/10135142/pin-with-deer-finial-ca-1000-bce-iron-age-iranianFree Image from public domain license
Greek Goddess statue, editable flower collage. Remixed by rawpixel.
Greek Goddess statue, editable flower collage. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9348028/greek-goddess-statue-editable-flower-collage-remixed-rawpixelView license
Master of Animals Finial (10th-8th century BCE (Iron Age)) by Iranian
Master of Animals Finial (10th-8th century BCE (Iron Age)) by Iranian
https://www.rawpixel.com/image/10135167/master-animals-finial-10th-8th-century-bce-iron-age-iranianFree Image from public domain license
Editable animal statue design element set
Editable animal statue design element set
https://www.rawpixel.com/image/15435130/editable-animal-statue-design-element-setView license
Belt Clasp (10th-9th century BCE (Iron Age)) by Villanovan
Belt Clasp (10th-9th century BCE (Iron Age)) by Villanovan
https://www.rawpixel.com/image/10151632/belt-clasp-10th-9th-century-bce-iron-age-villanovanFree Image from public domain license
Editable animal statue design element set
Editable animal statue design element set
https://www.rawpixel.com/image/15435251/editable-animal-statue-design-element-setView license
Harness Trapping (8th-7th century BCE (Iron Age)) by Iranian
Harness Trapping (8th-7th century BCE (Iron Age)) by Iranian
https://www.rawpixel.com/image/10135259/harness-trapping-8th-7th-century-bce-iron-age-iranianFree Image from public domain license
Editable animal statue design element set
Editable animal statue design element set
https://www.rawpixel.com/image/15435656/editable-animal-statue-design-element-setView license
Pair of Cheekpieces in the Shape of Monsters (8th century BC (Iron Age)) by Iranian
Pair of Cheekpieces in the Shape of Monsters (8th century BC (Iron Age)) by Iranian
https://www.rawpixel.com/image/10135276/photo-image-animal-person-artFree Image from public domain license
Aesthetic ephemera pattern desktop wallpaper, editable vintage design
Aesthetic ephemera pattern desktop wallpaper, editable vintage design
https://www.rawpixel.com/image/11517081/aesthetic-ephemera-pattern-desktop-wallpaper-editable-vintage-designView license
Harness Trapping (8th-7th century BCE (Iron Age)) by Iranian
Harness Trapping (8th-7th century BCE (Iron Age)) by Iranian
https://www.rawpixel.com/image/10135275/harness-trapping-8th-7th-century-bce-iron-age-iranianFree Image from public domain license
Editable cute ceramic animal figurine design element set
Editable cute ceramic animal figurine design element set
https://www.rawpixel.com/image/15436692/editable-cute-ceramic-animal-figurine-design-element-setView license
Pair of Harness Trappings (Strap Guide) (10th-7th century BCE (Iron Age)) by Iranian
Pair of Harness Trappings (Strap Guide) (10th-7th century BCE (Iron Age)) by Iranian
https://www.rawpixel.com/image/10135161/photo-image-animal-person-crossFree Image from public domain license
Greek Goddess statue, editable flower collage. Remixed by rawpixel.
Greek Goddess statue, editable flower collage. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9332709/greek-goddess-statue-editable-flower-collage-remixed-rawpixelView license
Axe Head with Iron Blade (9th-7th century BCE (Iron Age)) by Iranian
Axe Head with Iron Blade (9th-7th century BCE (Iron Age)) by Iranian
https://www.rawpixel.com/image/10135245/axe-head-with-iron-blade-9th-7th-century-bce-iron-age-iranianFree Image from public domain license
Music festival Instagram post template, dark aesthetic editable design
Music festival Instagram post template, dark aesthetic editable design
https://www.rawpixel.com/image/18424460/music-festival-instagram-post-template-dark-aesthetic-editable-designView license
Sword (9th-8th century BCE (Iron Age)) by Persian
Sword (9th-8th century BCE (Iron Age)) by Persian
https://www.rawpixel.com/image/10135265/sword-9th-8th-century-bce-iron-age-persianFree Image from public domain license
Editable animal statue design element set
Editable animal statue design element set
https://www.rawpixel.com/image/15436715/editable-animal-statue-design-element-setView license
Vase with Bird-headed Spout (10th-8th century BCE (Iron Age)) by Iranian
Vase with Bird-headed Spout (10th-8th century BCE (Iron Age)) by Iranian
https://www.rawpixel.com/image/10135141/vase-with-bird-headed-spout-10th-8th-century-bce-iron-age-iranianFree Image from public domain license
Editable animal statue design element set
Editable animal statue design element set
https://www.rawpixel.com/image/15435247/editable-animal-statue-design-element-setView license
Finial with Three Goats (1000-600 BCE (Iron Age)) by Iranian
Finial with Three Goats (1000-600 BCE (Iron Age)) by Iranian
https://www.rawpixel.com/image/10135174/finial-with-three-goats-1000-600-bce-iron-age-iranianFree Image from public domain license
Greek Goddess statue, editable instant film frame & flower. Remixed by rawpixel.
Greek Goddess statue, editable instant film frame & flower. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9346575/png-aesthetic-animal-beigeView license
A Pair of Lion Terminals from an Armlet (ca. 9th-8th century BC) by Iranian
A Pair of Lion Terminals from an Armlet (ca. 9th-8th century BC) by Iranian
https://www.rawpixel.com/image/10135251/pair-lion-terminals-from-armlet-ca-9th-8th-century-bc-iranianFree Image from public domain license
Greek Goddess statue, editable instant film frame & flower. Remixed by rawpixel.
Greek Goddess statue, editable instant film frame & flower. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9347160/png-aesthetic-animal-birdView license
Bracelet (9th century BCE (?) (Iron Age)) by Iranian
Bracelet (9th century BCE (?) (Iron Age)) by Iranian
https://www.rawpixel.com/image/10135267/bracelet-9th-century-bce-iron-age-iranianFree Image from public domain license
Editable animal statue design element set
Editable animal statue design element set
https://www.rawpixel.com/image/15435137/editable-animal-statue-design-element-setView license
Disc with sphinxes and winged bulls
Disc with sphinxes and winged bulls
https://www.rawpixel.com/image/8442637/disc-with-sphinxes-and-winged-bullsFree Image from public domain license
Editable animal statue design element set
Editable animal statue design element set
https://www.rawpixel.com/image/15435222/editable-animal-statue-design-element-setView license
Jar with Birds, Rosettes, and Geometric Patterns (1800-1500 BCE (Bronze Age)) by Iranian
Jar with Birds, Rosettes, and Geometric Patterns (1800-1500 BCE (Bronze Age)) by Iranian
https://www.rawpixel.com/image/10135053/photo-image-animal-birds-patternsFree Image from public domain license
Editable animal statue design element set
Editable animal statue design element set
https://www.rawpixel.com/image/15435774/editable-animal-statue-design-element-setView license
Statuette of a Woman (early 1st millennium BCE) by Near Eastern
Statuette of a Woman (early 1st millennium BCE) by Near Eastern
https://www.rawpixel.com/image/10135162/statuette-woman-early-1st-millennium-bce-near-easternFree Image from public domain license
Greek Goddess statue png, editable flower collage. Remixed by rawpixel.
Greek Goddess statue png, editable flower collage. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9347809/greek-goddess-statue-png-editable-flower-collage-remixed-rawpixelView license
Crown with Goddesses and Ibexes (10th-9th century BCE) by Phoenician
Crown with Goddesses and Ibexes (10th-9th century BCE) by Phoenician
https://www.rawpixel.com/image/10135165/crown-with-goddesses-and-ibexes-10th-9th-century-bce-phoenicianFree Image from public domain license
Greek Goddess statue, editable flower collage. Remixed by rawpixel.
Greek Goddess statue, editable flower collage. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9347130/greek-goddess-statue-editable-flower-collage-remixed-rawpixelView license
Kneeling King (9th-8th century BCE (Third Intermediate Period)) by Egyptian
Kneeling King (9th-8th century BCE (Third Intermediate Period)) by Egyptian
https://www.rawpixel.com/image/10132148/kneeling-king-9th-8th-century-bce-third-intermediate-period-egyptianFree Image from public domain license