Edit ImageCrop2SaveSaveEdit Imageprincefacepersonartpublic domainportraitadultwomanPortrait of a Child Prince (ca. 1610 (?) (Baroque)) by FlorentineOriginal public domain image from The Walters Art MuseumMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 763 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 1144 x 1800 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarHouse searching, editable woman holding magnifying glass. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9419604/house-searching-editable-woman-holding-magnifying-glass-remixed-rawpixelView licensePortrait of Countess Teresa Dudley di Carpegna (1654 (Baroque)) by Justus Sustermanshttps://www.rawpixel.com/image/10136292/image-face-person-artFree Image from public domain licensePink gold frame background, editable vintage woman art deco designhttps://www.rawpixel.com/image/11710230/pink-gold-frame-background-editable-vintage-woman-art-deco-designView licensePortrait of a Lady (ca. 1780-1789 (Baroque)) by Italianhttps://www.rawpixel.com/image/10136701/portrait-lady-ca-1780-1789-baroque-italianFree Image from public domain licenseVintage woman yellow frame background, editable art deco designhttps://www.rawpixel.com/image/11708032/vintage-woman-yellow-frame-background-editable-art-deco-designView licensePortrait of Marcantonio Chigi-Zondadari (late 17th-early 18th century (Renaissance)) by Florentinehttps://www.rawpixel.com/image/10151539/image-face-person-artFree Image from public domain licenseVintage woman pink frame, editable art deco designhttps://www.rawpixel.com/image/11710217/vintage-woman-pink-frame-editable-art-deco-designView licensePortrait of Giovanna Bagnara (?) (ca. 1739) by Pierre Subleyrashttps://www.rawpixel.com/image/10123512/portrait-giovanna-bagnara-ca-1739-pierre-subleyrasFree Image from public domain licensePink gold frame background, editable vintage woman art deco designhttps://www.rawpixel.com/image/11513491/pink-gold-frame-background-editable-vintage-woman-art-deco-designView licensePortrait of Prince Abbondio Rezzonico as Senator of Rome (ca. 1765 (Baroque)) by Workshop of Pompeo Girolamo Batonihttps://www.rawpixel.com/image/10136692/image-face-person-artFree Image from public domain licensePink gold frame desktop wallpaper, editable vintage woman art deco designhttps://www.rawpixel.com/image/11710247/pink-gold-frame-desktop-wallpaper-editable-vintage-woman-art-deco-designView licensePortrait of a Child of the Royal Blood (ca. 1677-1678) by Frenchhttps://www.rawpixel.com/image/10136357/portrait-child-the-royal-blood-ca-1677-1678-frenchFree Image from public domain licenseVintage woman yellow desktop wallpaper, editable art deco designhttps://www.rawpixel.com/image/11708147/vintage-woman-yellow-desktop-wallpaper-editable-art-deco-designView licenseEquestrian Portrait of Prince Balthasar Charles (1635) by Diego Velázquez.https://www.rawpixel.com/image/3766583/equestrian-portrait-prince-balthasar-charles-1635-diego-velazquezFree Image from public domain licenseVintage woman holding rose, Valentine's Day collage remix editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9609871/vintage-woman-holding-rose-valentines-day-collage-remix-editable-designView licensePortrait of Margherita, Wife of Baldassare Vandergoes (1655-60 (Baroque)) by Luigi Primohttps://www.rawpixel.com/image/10136002/image-face-person-artFree Image from public domain licenseVintage woman holding money, finance collage remix editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9600792/vintage-woman-holding-money-finance-collage-remix-editable-designView licensePortrait Bust of a Woman in Friesian Costume (ca. 1640 (Baroque)) by Dutchhttps://www.rawpixel.com/image/10136031/portrait-bust-woman-friesian-costume-ca-1640-baroque-dutchFree Image from public domain licenseFilm frame png mockup element, Raphael's Bindo Altoviti. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9189602/film-frame-png-mockup-element-raphaels-bindo-altoviti-remixed-rawpixelView licenseSt. Ursula (ca. 1630 (Renaissance)) by Florentinehttps://www.rawpixel.com/image/10151467/st-ursula-ca-1630-renaissance-florentineFree Image from public domain licenseVintage woman pink mobile wallpaper, editable art deco designhttps://www.rawpixel.com/image/11710242/vintage-woman-pink-mobile-wallpaper-editable-art-deco-designView licensePortrait of Prince Rupert (ca. 1667 (Baroque)) by Peter Lely and Workshop of Peter Lelyhttps://www.rawpixel.com/image/10136287/image-face-person-artFree Image from public domain licensePink gold frame mobile wallpaper, editable vintage woman art deco designhttps://www.rawpixel.com/image/11708113/pink-gold-frame-mobile-wallpaper-editable-vintage-woman-art-deco-designView licensePortrait of a Noble Boy in Oriental Costume (1730-1758 (Baroque)) by Agostino Masuccihttps://www.rawpixel.com/image/10136643/image-flower-face-personFree Image from public domain licenseWoman holding microphone, editable singer, entertainment. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9365809/woman-holding-microphone-editable-singer-entertainment-remixed-rawpixelView licensePortrait of Christine of France, Dowager Duchess and Regent of Savoy (1640s (Baroque)) by Frenchhttps://www.rawpixel.com/image/10136171/image-crown-face-personFree Image from public domain licenseLouis Rhead's Jane portrait, vintage art nouveau illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12564482/png-adult-art-nouveauView licensePortrait of an Elderly Woman (ca. 1610 (Renaissance)) by Italianhttps://www.rawpixel.com/image/10151328/portrait-elderly-woman-ca-1610-renaissance-italianFree Image from public domain licenseNurse holding needle, editable healthcare. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9465557/nurse-holding-needle-editable-healthcare-remixed-rawpixelView licensePortrait of the Marchioness Angela Maria Lombardi (ca. 1710 (Baroque)) by Italianhttps://www.rawpixel.com/image/10136525/photo-image-face-person-artFree Image from public domain licenseLouis Rhead's Jane portrait, vintage art nouveau illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12575932/png-adult-art-nouveauView licensePortrait of a Lady of the Court as a Shepherdess (ca. 1628 (Baroque)) by Gerrit van Honthorst and Workshop of Gerrit van…https://www.rawpixel.com/image/10135949/image-flower-plant-faceFree Image from public domain licenseWomen wear pink Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/13118129/women-wear-pink-instagram-post-templateView licensePortrait of Ferdinand II. De'Medici (1610-1670), Archduke of Tuscany, 1673 by justus sustermanshttps://www.rawpixel.com/image/18955745/image-person-classic-artFree Image from public domain licenseVintage woman holding gift, Christmas collage illustration editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12633419/vintage-woman-holding-gift-christmas-collage-illustration-editable-designView licenseHeneage Finch, Speaker in First Parliament of Charles I (ca. 1625-1630 (Baroque)) by John Hoskins Ihttps://www.rawpixel.com/image/10135932/photo-image-face-frame-personFree Image from public domain licenseVintage woman holding gift, Christmas collage illustration editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12642068/vintage-woman-holding-gift-christmas-collage-illustration-editable-designView licensePortrait of a Woman (ca. 1715 (Renaissance)) by Italianhttps://www.rawpixel.com/image/10151621/portrait-woman-ca-1715-renaissance-italianFree Image from public domain licenseWoman in sunhat, vintage fashion editable illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9349955/woman-sunhat-vintage-fashion-editable-illustration-remixed-rawpixelView licenseSt. Agatha (ca. 1635-1645) by Francesco Furinihttps://www.rawpixel.com/image/10151469/st-agatha-ca-1635-1645-francesco-furiniFree Image from public domain license