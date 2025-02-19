Edit ImageCrop1SaveSaveEdit Imagefacepersonshadowartmanpublic domainportraitadultOld Woman with Distaff (ca. 1690 (Baroque)) by ItalianOriginal public domain image from The Walters Art MuseumMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 919 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 1378 x 1800 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarFilm frame png mockup element, Raphael's Bindo Altoviti. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9189602/film-frame-png-mockup-element-raphaels-bindo-altoviti-remixed-rawpixelView licenseHalf-length of an Old Man (ca. 1740 (Baroque)) by Italianhttps://www.rawpixel.com/image/10136634/half-length-old-man-ca-1740-baroque-italianFree Image from public domain licenseCheerful businessman at a tablehttps://www.rawpixel.com/image/14905607/cheerful-businessman-tableView licensePortrait of a Man (ca. 1700 (Baroque)) by Giovanni Battista Gaullihttps://www.rawpixel.com/image/10136476/portrait-man-ca-1700-baroque-giovanni-battista-gaulliFree Image from public domain licenseShadow Overlay Effecthttps://www.rawpixel.com/image/12552329/shadow-overlay-effectView licenseJudith Decapitating Holofernes (ca. 1640 (Baroque)) by Trophime Bigothttps://www.rawpixel.com/image/10136028/judith-decapitating-holofernes-ca-1640-baroque-trophime-bigotFree Image from public domain licenseMen's grooming routine background, creative collage, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/8842520/mens-grooming-routine-background-creative-collage-editable-designView licenseThe Magnanimity of Scipio (1650-1700 (Baroque)) by Italianhttps://www.rawpixel.com/image/10136235/the-magnanimity-scipio-1650-1700-baroque-italianFree Image from public domain licenseDiverse business people applauding with joyhttps://www.rawpixel.com/image/14900866/diverse-business-people-applauding-with-joyView licenseThe Penitent Magdalene (ca. 1730 (Baroque)) by Italianhttps://www.rawpixel.com/image/10136612/the-penitent-magdalene-ca-1730-baroque-italianFree Image from public domain licenseMen's beauty sticker, editable lifestyle collage element remixhttps://www.rawpixel.com/image/8039820/mens-beauty-sticker-editable-lifestyle-collage-element-remixView licenseThe Holy Family with Saints and Angels (1630-1640 (Baroque)) by Italianhttps://www.rawpixel.com/image/10136050/the-holy-family-with-saints-and-angels-1630-1640-baroque-italianFree Image from public domain licenseA team of diverse people doing a group photohttps://www.rawpixel.com/image/14912986/team-diverse-people-doing-group-photoView licenseJudith with the Head of Holofernes (1638-1665 (Baroque)) by Circle of Elisabetta Sirani and Circle of Giovanni Andrea Siranihttps://www.rawpixel.com/image/10136141/image-face-person-artFree Image from public domain licenseMen's skincare routine iPhone wallpaper, editable lifestyle remix designhttps://www.rawpixel.com/image/8307464/mens-skincare-routine-iphone-wallpaper-editable-lifestyle-remix-designView licensePresepio Figure (ca. 1790 (Italian late Baroque)) by Italianhttps://www.rawpixel.com/image/10136715/presepio-figure-ca-1790-italian-late-baroque-italianFree Image from public domain licenseSenior couple using a digital device in a living roomhttps://www.rawpixel.com/image/14900908/senior-couple-using-digital-device-living-roomView licenseAlexander the Great at the Tomb of Achilles (ca. 1718-1719 (Baroque)) by Giovanni Paolo Paninihttps://www.rawpixel.com/image/10136569/image-face-sky-personFree Image from public domain licenseSocial network, editable collage remix designhttps://www.rawpixel.com/image/9191765/social-network-editable-collage-remix-designView licenseThe Deposition from the Cross (ca. 1712 (Baroque)) by Johann Michael Rottmayrhttps://www.rawpixel.com/image/10136545/the-deposition-from-the-cross-ca-1712-baroque-johann-michael-rottmayrFree Image from public domain licenseSenior couple using a digital device in a living roomhttps://www.rawpixel.com/image/14900789/senior-couple-using-digital-device-living-roomView licensePortrait of a Young Woman in Satin (ca. 1690 (Baroque)) by Circle of Franciscus Haagenhttps://www.rawpixel.com/image/10136427/image-face-person-artFree Image from public domain licenseMen's morning routine, lifestyle collage remix, editable backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/7910178/mens-morning-routine-lifestyle-collage-remix-editable-backgroundView licenseThe Cleansing of the Temple (ca. 1712-1714 (Baroque)) by Giuseppe Passerihttps://www.rawpixel.com/image/10136561/the-cleansing-the-temple-ca-1712-1714-baroque-giuseppe-passeriFree Image from public domain licenseA team of diverse people doing a group photohttps://www.rawpixel.com/image/14915553/team-diverse-people-doing-group-photoView licenseAllegory of Autumn (ca. 1720 (Baroque)) by Sebastiano Concahttps://www.rawpixel.com/image/10136601/allegory-autumn-ca-1720-baroque-sebastiano-concaFree Image from public domain licenseA team of diverse people doing a group photohttps://www.rawpixel.com/image/14913065/team-diverse-people-doing-group-photoView licenseGenre Scene (1760-1800 (Baroque)) by Workshop of Paolo Mondalihttps://www.rawpixel.com/image/10136683/genre-scene-1760-1800-baroque-workshop-paolo-mondaliFree Image from public domain licenseDiverse business people applauding with joyhttps://www.rawpixel.com/image/14900864/diverse-business-people-applauding-with-joyView licensePresepio Figure (ca. 1790 (Italian late Baroque)) by Italianhttps://www.rawpixel.com/image/10136698/presepio-figure-ca-1790-italian-late-baroque-italianFree Image from public domain licenseSmiling old man in yoga classhttps://www.rawpixel.com/image/14900849/smiling-old-man-yoga-classView licenseJudith Showing the Head of Holofernes to the People (17th century) by Italianhttps://www.rawpixel.com/image/10151359/judith-showing-the-head-holofernes-the-people-17th-century-italianFree Image from public domain licenseSmiling old man in yoga classhttps://www.rawpixel.com/image/14900855/smiling-old-man-yoga-classView license"Ecce Homo" (ca. 1610 (Baroque)) by Pedro Orrentehttps://www.rawpixel.com/image/10135764/ecce-homo-ca-1610-baroque-pedro-orrenteFree Image from public domain licenseMan shaving beard, lifestyle collage remix, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/8321721/man-shaving-beard-lifestyle-collage-remix-editable-designView licensePietà (ca. 1725-1730 (Baroque)) by Francesco de Murahttps://www.rawpixel.com/image/10136626/pieta-ca-1725-1730-baroque-francesco-muraFree Image from public domain licenseSenior couple using a digital device in a living roomhttps://www.rawpixel.com/image/14900818/senior-couple-using-digital-device-living-roomView licensePortrait of a Lady (ca. 1780-1789 (Baroque)) by Italianhttps://www.rawpixel.com/image/10136701/portrait-lady-ca-1780-1789-baroque-italianFree Image from public domain licenseA team of diverse people doing a group photohttps://www.rawpixel.com/image/14912843/team-diverse-people-doing-group-photoView licensePortrait of the Marchioness Angela Maria Lombardi (ca. 1710 (Baroque)) by Italianhttps://www.rawpixel.com/image/10136525/photo-image-face-person-artFree Image from public domain license