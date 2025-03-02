rawpixel
Portrait of Livio Odescalchi (1676-1677 (Baroque)) by Jakob Ferdinand Voet
Portrait of a Knight of Malta (1639-1700 (Baroque)) by Jakob Ferdinand Voet
Portrait of a Knight of Malta (1639-1700 (Baroque)) by Jakob Ferdinand Voet
https://www.rawpixel.com/image/10136142/portrait-knight-malta-1639-1700-baroque-jakob-ferdinand-voetFree Image from public domain license
Portrait of Ferdinand II. De'Medici (1610-1670), Archduke of Tuscany, 1673 by justus sustermans
Portrait of Ferdinand II. De'Medici (1610-1670), Archduke of Tuscany, 1673 by justus sustermans
https://www.rawpixel.com/image/18955745/image-person-classic-artFree Image from public domain license
Louis XIV (1676) by Robert Nanteuil
Louis XIV (1676) by Robert Nanteuil
https://www.rawpixel.com/image/10014959/louis-xiv-1676-robert-nanteuilFree Image from public domain license
Portrait of Giovanna Bagnara (?) (ca. 1739) by Pierre Subleyras
Portrait of Giovanna Bagnara (?) (ca. 1739) by Pierre Subleyras
https://www.rawpixel.com/image/10123512/portrait-giovanna-bagnara-ca-1739-pierre-subleyrasFree Image from public domain license
Portrait of a Man (ca. 1700 (Baroque)) by Giovanni Battista Gaulli
Portrait of a Man (ca. 1700 (Baroque)) by Giovanni Battista Gaulli
https://www.rawpixel.com/image/10136476/portrait-man-ca-1700-baroque-giovanni-battista-gaulliFree Image from public domain license
Portrait of a Lady (ca. 1780-1789 (Baroque)) by Italian
Portrait of a Lady (ca. 1780-1789 (Baroque)) by Italian
https://www.rawpixel.com/image/10136701/portrait-lady-ca-1780-1789-baroque-italianFree Image from public domain license
A Miracle of St. Nicholas of Bari (1770-1779 (Baroque)) by Francesco Pascucci
A Miracle of St. Nicholas of Bari (1770-1779 (Baroque)) by Francesco Pascucci
https://www.rawpixel.com/image/10136710/miracle-st-nicholas-bari-1770-1779-baroque-francesco-pascucciFree Image from public domain license
Portrait of a Lady (1723-1727 (Baroque)) by Agostino Masucci
Portrait of a Lady (1723-1727 (Baroque)) by Agostino Masucci
https://www.rawpixel.com/image/10136647/portrait-lady-1723-1727-baroque-agostino-masucciFree Image from public domain license
Untitled (Portrait Fanny Janauschek as Francofurtia), 1862 by jakob steinberger
Untitled (Portrait Fanny Janauschek as Francofurtia), 1862 by jakob steinberger
https://www.rawpixel.com/image/18936871/untitled-portrait-fanny-janauschek-francofurtia-1862-jakob-steinbergerFree Image from public domain license
Junger Mann mit Federhut im Dreiviertelprofil, null by jakob becker
Junger Mann mit Federhut im Dreiviertelprofil, null by jakob becker
https://www.rawpixel.com/image/18944518/junger-mann-mit-federhut-dreiviertelprofil-null-jakob-beckerFree Image from public domain license
Portrait of a Noblewoman (ca. 1750 (Baroque)) by Sebastiano Ceccarini
Portrait of a Noblewoman (ca. 1750 (Baroque)) by Sebastiano Ceccarini
https://www.rawpixel.com/image/10136665/portrait-noblewoman-ca-1750-baroque-sebastiano-ceccariniFree Image from public domain license
Portrait Bust of a Young Boy (17th century (Baroque)) by French
Portrait Bust of a Young Boy (17th century (Baroque)) by French
https://www.rawpixel.com/image/10135762/portrait-bust-young-boy-17th-century-baroque-frenchFree Image from public domain license
Eine Königin aus den Nibelungen, null by ferdinand fellner
Eine Königin aus den Nibelungen, null by ferdinand fellner
https://www.rawpixel.com/image/18948392/eine-konigin-aus-den-nibelungen-null-ferdinand-fellnerFree Image from public domain license
Portrait of Christine of France, Dowager Duchess and Regent of Savoy (1640s (Baroque)) by French
Portrait of Christine of France, Dowager Duchess and Regent of Savoy (1640s (Baroque)) by French
https://www.rawpixel.com/image/10136171/image-crown-face-personFree Image from public domain license
Portrait of Maria Clementina Sobieska (ca. 1719) by Venetian
Portrait of Maria Clementina Sobieska (ca. 1719) by Venetian
https://www.rawpixel.com/image/10123417/portrait-maria-clementina-sobieska-ca-1719-venetianFree Image from public domain license
Johann Arnold Friederici. Phil. et Med
Johann Arnold Friederici. Phil. et Med
https://www.rawpixel.com/image/11479099/johann-arnold-friederici-phil-medFree Image from public domain license
Farmwoman to the right, null by jakob becker
Farmwoman to the right, null by jakob becker
https://www.rawpixel.com/image/18982077/farmwoman-the-right-null-jakob-beckerFree Image from public domain license
Kniestück eines Mannes mit Allongeperücke, am Schreibtisch stehend eine Mappe haltend, null by robert levrac-tournières
Kniestück eines Mannes mit Allongeperücke, am Schreibtisch stehend eine Mappe haltend, null by robert levrac-tournières
https://www.rawpixel.com/image/18948901/image-face-person-classicFree Image from public domain license
Portrait of Prince Abbondio Rezzonico as Senator of Rome (ca. 1765 (Baroque)) by Workshop of Pompeo Girolamo Batoni
Portrait of Prince Abbondio Rezzonico as Senator of Rome (ca. 1765 (Baroque)) by Workshop of Pompeo Girolamo Batoni
https://www.rawpixel.com/image/10136692/image-face-person-artFree Image from public domain license
Portrait of a Noble Boy in Oriental Costume (1730-1758 (Baroque)) by Agostino Masucci
Portrait of a Noble Boy in Oriental Costume (1730-1758 (Baroque)) by Agostino Masucci
https://www.rawpixel.com/image/10136643/image-flower-face-personFree Image from public domain license