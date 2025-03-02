rawpixel
Edit ImageCrop
Portrait of a Young Nobleman (ca. 1700-1710 (Baroque)) by Giuseppe Ghislandi
Save
Edit Image
oil portraititaly painting public domainfacepersonartvintagepublic domainportrait
Art history class poster template, editable text and design
Art history class poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/12478575/art-history-class-poster-template-editable-text-and-designView license
Portrait of a Man (ca. 1700 (Baroque)) by Giovanni Battista Gaulli
Portrait of a Man (ca. 1700 (Baroque)) by Giovanni Battista Gaulli
https://www.rawpixel.com/image/10136476/portrait-man-ca-1700-baroque-giovanni-battista-gaulliFree Image from public domain license
Vintage vibes Facebook post template
Vintage vibes Facebook post template
https://www.rawpixel.com/image/12775597/vintage-vibes-facebook-post-templateView license
Portrait of the Marchioness Angela Maria Lombardi (ca. 1710 (Baroque)) by Italian
Portrait of the Marchioness Angela Maria Lombardi (ca. 1710 (Baroque)) by Italian
https://www.rawpixel.com/image/10136525/photo-image-face-person-artFree Image from public domain license
Vermeer girl sticker. Famous artwork remixed by rawpixel.
Vermeer girl sticker. Famous artwork remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9082134/vermeer-girl-sticker-famous-artwork-remixed-rawpixelView license
Portrait of Giovanni Battista Mora the Elder (1630-1644 (Renaissance)) by Bernardo Strozzi
Portrait of Giovanni Battista Mora the Elder (1630-1644 (Renaissance)) by Bernardo Strozzi
https://www.rawpixel.com/image/10151528/image-face-person-artFree Image from public domain license
Art exhibition poster template, editable text & design
Art exhibition poster template, editable text & design
https://www.rawpixel.com/image/10121875/art-exhibition-poster-template-editable-text-designView license
Portrait of a Noblewoman (ca. 1750 (Baroque)) by Sebastiano Ceccarini
Portrait of a Noblewoman (ca. 1750 (Baroque)) by Sebastiano Ceccarini
https://www.rawpixel.com/image/10136665/portrait-noblewoman-ca-1750-baroque-sebastiano-ceccariniFree Image from public domain license
Art history class blog banner template, editable text
Art history class blog banner template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12478574/art-history-class-blog-banner-template-editable-textView license
Susannah and the Elders (ca. 1700-1727 (late Baroque)) by Giuseppe Bartolomeo Chiari
Susannah and the Elders (ca. 1700-1727 (late Baroque)) by Giuseppe Bartolomeo Chiari
https://www.rawpixel.com/image/10136481/image-face-person-artFree Image from public domain license
Leonardo da Vinci's Mona Lisa del Giocondo, editable famous painting. Original from Wikimedia Commons. Remastered by…
Leonardo da Vinci's Mona Lisa del Giocondo, editable famous painting. Original from Wikimedia Commons. Remastered by…
https://www.rawpixel.com/image/8926707/png-antique-art-artworkView license
Portrait of a Knight of Malta (1639-1700 (Baroque)) by Jakob Ferdinand Voet
Portrait of a Knight of Malta (1639-1700 (Baroque)) by Jakob Ferdinand Voet
https://www.rawpixel.com/image/10136142/portrait-knight-malta-1639-1700-baroque-jakob-ferdinand-voetFree Image from public domain license
Art history class Instagram story template, editable text
Art history class Instagram story template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12478579/art-history-class-instagram-story-template-editable-textView license
Portrait of Johann Hieronymus zum Jungen, ca. 1700 – 1710 by german master around 1700/1710
Portrait of Johann Hieronymus zum Jungen, ca. 1700 – 1710 by german master around 1700/1710
https://www.rawpixel.com/image/18952675/image-person-art-armorFree Image from public domain license
Mona Lisa sticker, editable design. Artwork by Leonardo da Vinci, remixed by rawpixel.
Mona Lisa sticker, editable design. Artwork by Leonardo da Vinci, remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9082142/png-art-remix-bookView license
Portrait of a Gentleman (c.1745–48) by Thomas Gainsborough
Portrait of a Gentleman (c.1745–48) by Thomas Gainsborough
https://www.rawpixel.com/image/9795747/portrait-gentleman-c1745-48-thomas-gainsboroughFree Image from public domain license
Vermeer pearl earring picture frame, famous artwork remixed by rawpixel.
Vermeer pearl earring picture frame, famous artwork remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/8915876/vermeer-pearl-earring-picture-frame-famous-artwork-remixed-rawpixelView license
Half-Length Figure of a Woman (ca. 1690-1710 (Baroque)) by Michele Rocca
Half-Length Figure of a Woman (ca. 1690-1710 (Baroque)) by Michele Rocca
https://www.rawpixel.com/image/10136435/half-length-figure-woman-ca-1690-1710-baroque-michele-roccaFree Image from public domain license
Graphic conference poster template, editable text and design
Graphic conference poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/10706278/graphic-conference-poster-template-editable-text-and-designView license
Portrait of a Lady (ca. 1780-1789 (Baroque)) by Italian
Portrait of a Lady (ca. 1780-1789 (Baroque)) by Italian
https://www.rawpixel.com/image/10136701/portrait-lady-ca-1780-1789-baroque-italianFree Image from public domain license
Music playlist Facebook story template
Music playlist Facebook story template
https://www.rawpixel.com/image/13098985/music-playlist-facebook-story-templateView license
Portrait of Livio Odescalchi (1676-1677 (Baroque)) by Jakob Ferdinand Voet
Portrait of Livio Odescalchi (1676-1677 (Baroque)) by Jakob Ferdinand Voet
https://www.rawpixel.com/image/10136423/portrait-livio-odescalchi-1676-1677-baroque-jakob-ferdinand-voetFree Image from public domain license
Music playlist blog banner template
Music playlist blog banner template
https://www.rawpixel.com/image/13098982/music-playlist-blog-banner-templateView license
Portrait of a Nobleman (1580-1585 (Renaissance)) by Florentine
Portrait of a Nobleman (1580-1585 (Renaissance)) by Florentine
https://www.rawpixel.com/image/10151269/portrait-nobleman-1580-1585-renaissance-florentineFree Image from public domain license
Music playlist poster template
Music playlist poster template
https://www.rawpixel.com/image/13098986/music-playlist-poster-templateView license
Old Woman with Distaff (ca. 1690 (Baroque)) by Italian
Old Woman with Distaff (ca. 1690 (Baroque)) by Italian
https://www.rawpixel.com/image/10136409/old-woman-with-distaff-ca-1690-baroque-italianFree Image from public domain license
Eyelash extension poster template
Eyelash extension poster template
https://www.rawpixel.com/image/13098920/eyelash-extension-poster-templateView license
Portrait of Margherita, Wife of Baldassare Vandergoes (1655-60 (Baroque)) by Luigi Primo
Portrait of Margherita, Wife of Baldassare Vandergoes (1655-60 (Baroque)) by Luigi Primo
https://www.rawpixel.com/image/10136002/image-face-person-artFree Image from public domain license
Eyelash extension Facebook story template
Eyelash extension Facebook story template
https://www.rawpixel.com/image/13098919/eyelash-extension-facebook-story-templateView license
Portrait of a Lady (ca. 1580-1589 (Renaissance)) by Scipione Pulzone
Portrait of a Lady (ca. 1580-1589 (Renaissance)) by Scipione Pulzone
https://www.rawpixel.com/image/10151189/portrait-lady-ca-1580-1589-renaissance-scipione-pulzoneFree Image from public domain license
Art history class Instagram post template, editable text
Art history class Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11547087/art-history-class-instagram-post-template-editable-textView license
The Cleansing of the Temple (ca. 1712-1714 (Baroque)) by Giuseppe Passeri
The Cleansing of the Temple (ca. 1712-1714 (Baroque)) by Giuseppe Passeri
https://www.rawpixel.com/image/10136561/the-cleansing-the-temple-ca-1712-1714-baroque-giuseppe-passeriFree Image from public domain license
Vermeer girl sticker, editable design. Famous artwork remixed by rawpixel.
Vermeer girl sticker, editable design. Famous artwork remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9082011/vermeer-girl-sticker-editable-design-famous-artwork-remixed-rawpixelView license
Portrait of a Man (ca. 1570 (Renaissance)) by Florentine
Portrait of a Man (ca. 1570 (Renaissance)) by Florentine
https://www.rawpixel.com/image/10151095/portrait-man-ca-1570-renaissance-florentineFree Image from public domain license
Vermeer pearl earring picture frame sticker, famous artwork remixed by rawpixel.
Vermeer pearl earring picture frame sticker, famous artwork remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/8916100/png-art-collage-element-customizableView license
Portrait of a Lady (1723-1727 (Baroque)) by Agostino Masucci
Portrait of a Lady (1723-1727 (Baroque)) by Agostino Masucci
https://www.rawpixel.com/image/10136647/portrait-lady-1723-1727-baroque-agostino-masucciFree Image from public domain license
Monet quote poster template, editable text and design
Monet quote poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/14710248/monet-quoteView license
Portrait of a Man with Vandyke, Holding Glove (ca. 1630) by Italian and Spanish
Portrait of a Man with Vandyke, Holding Glove (ca. 1630) by Italian and Spanish
https://www.rawpixel.com/image/10151478/portrait-man-with-vandyke-holding-glove-ca-1630-italian-and-spanishFree Image from public domain license
Woman working on laptop , editable oil painting
Woman working on laptop , editable oil painting
https://www.rawpixel.com/image/12790336/woman-working-laptop-editable-oil-paintingView license
Portrait of a Man in Antique Style Armour, 1675 by johann valentin grambs
Portrait of a Man in Antique Style Armour, 1675 by johann valentin grambs
https://www.rawpixel.com/image/18949397/portrait-man-antique-style-armour-1675-johann-valentin-grambsFree Image from public domain license