Portrait of Joseph Henry of Straffan (ca.1750-1755 (Baroque)) by Pompeo Girolamo Batoni and Workshop of Pompeo Girolamo…
Travel quote Instagram post template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/18666655/travel-quote-instagram-post-template-editable-text-and-designView license
Portrait of Cardinal Prospero Colonna di Sciarra (ca. 1750 (Baroque)) by Pompeo Girolamo Batoni
https://www.rawpixel.com/image/10136670/image-face-person-artFree Image from public domain license
Editable classical heritage design element set
https://www.rawpixel.com/image/15440206/editable-classical-heritage-design-element-setView license
Portrait of Prince Abbondio Rezzonico as Senator of Rome (ca. 1765 (Baroque)) by Workshop of Pompeo Girolamo Batoni
https://www.rawpixel.com/image/10136692/image-face-person-artFree Image from public domain license
Buddhism quote Instagram post template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/18666657/buddhism-quote-instagram-post-template-editable-text-and-designView license
Portrait of John Woodyeare. Original from the Minneapolis Institute of Art.
https://www.rawpixel.com/image/7651377/image-vintage-art-public-domainFree Image from public domain license
Editable classical heritage design element set
https://www.rawpixel.com/image/15439767/editable-classical-heritage-design-element-setView license
1756 - Benedict XIV Presenting Ex Omnibus to Choiseul.. Original from the Minneapolis Institute of Art.
https://www.rawpixel.com/image/7651912/image-vintage-art-public-domainFree Image from public domain license
Ascension day editable poster template in black and white tones
https://www.rawpixel.com/image/18097296/ascension-day-editable-poster-template-black-and-white-tonesView license
Portrait of a Lady (ca. 1780-1789 (Baroque)) by Italian
https://www.rawpixel.com/image/10136701/portrait-lady-ca-1780-1789-baroque-italianFree Image from public domain license
Open book page editable mockup, realistic vintage design
https://www.rawpixel.com/image/11496838/open-book-page-editable-mockup-realistic-vintage-designView license
Allegory of the Arts, 1740 by pompeo girolamo batoni
https://www.rawpixel.com/image/18954045/allegory-the-arts-1740-pompeo-girolamo-batoniFree Image from public domain license
Classical music cover template
https://www.rawpixel.com/image/14371784/classical-music-cover-templateView license
Portrait of a Man (1755) by Andrea Pozzi
https://www.rawpixel.com/image/10123814/portrait-man-1755-andrea-pozziFree Image from public domain license
Time is money mobile wallpaper template, editable aesthetic design
https://www.rawpixel.com/image/19061839/time-money-mobile-wallpaper-template-editable-aesthetic-designView license
The Fall of Simon Magus by Pompeo Batoni
https://www.rawpixel.com/image/9705517/the-fall-simon-magus-pompeo-batoniFree Image from public domain license
Discover Italy Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/9972735/discover-italy-instagram-post-template-editable-textView license
Time Unveiling Truth by Pompeo Girolamo Batoni
https://www.rawpixel.com/image/8962089/time-unveiling-truth-pompeo-girolamo-batoniFree Image from public domain license
Antique museum Instagram post template, aesthetic editable design
https://www.rawpixel.com/image/18629080/antique-museum-instagram-post-template-aesthetic-editable-designView license
Saint Andrew by Pompeo Girolamo Batoni
https://www.rawpixel.com/image/8962914/saint-andrew-pompeo-girolamo-batoniFree Image from public domain license
History quote Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14686716/history-quote-instagram-post-templateView license
Allegory of Peace and War by Pompeo Girolamo Batoni
https://www.rawpixel.com/image/8961738/allegory-peace-and-war-pompeo-girolamo-batoniFree Image from public domain license
Italian architecture blog banner template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12540644/italian-architecture-blog-banner-template-editable-textView license
Portrait of Giovanna Bagnara (?) (ca. 1739) by Pierre Subleyras
https://www.rawpixel.com/image/10123512/portrait-giovanna-bagnara-ca-1739-pierre-subleyrasFree Image from public domain license
Portrait of a Man by Jan van Ravesteyn. Digitally enhanced by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9832604/portrait-man-jan-van-ravesteyn-digitally-enhanced-rawpixelView license
Don José Moñino y Redondo, Conde de Floridablanca by Pompeo Girolamo Batoni
https://www.rawpixel.com/image/8962545/don-jose-monino-redondo-conde-floridablanca-pompeo-girolamo-batoniFree Image from public domain license
Portrait of a Man by Jan van Ravesteyn. Digitally enhanced by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9832576/portrait-man-jan-van-ravesteyn-digitally-enhanced-rawpixelView license
Study for "Antiochus and Stratonice" by Pompeo Batoni
https://www.rawpixel.com/image/9718482/study-for-antiochus-and-stratonice-pompeo-batoniFree Image from public domain license
Gold picture frame editable mockup, vintage design with Pierre-Auguste Renoir's famous painting. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9774383/png-aesthetic-art-artworkView license
Portrait of Pope Clement IX (3rd quarter 17th century (Baroque)) by Italian
https://www.rawpixel.com/image/10136252/portrait-pope-clement-3rd-quarter-17th-century-baroque-italianFree Image from public domain license
Gold picture frame editable mockup, vintage design with Portrait of Thomas Pennant Barton. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9774043/png-19th-century-albumen-americanView license
Portrait of a Young Man by Pompeo Batoni
https://www.rawpixel.com/image/9184809/portrait-young-man-pompeo-batoniFree Image from public domain license
Rome, Italy trip poster template, editable vintage design remastered and made editable by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/8719571/png-architecture-art-blank-spaceView license
Portrait of Pope Alexander VII (Fabio Chigi) (ca. 1667 (Baroque)) by Workshop of Giovanni Battista Gaulli
https://www.rawpixel.com/image/10136173/image-face-person-artFree Image from public domain license
Photography workshop Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/12785899/photography-workshop-instagram-post-templateView license
Portrait of the Frankfurt Banker Johann Georg Leerse, 1749 by jean-marc nattier
https://www.rawpixel.com/image/18938589/portrait-the-frankfurt-banker-johann-georg-leerse-1749-jean-marc-nattierFree Image from public domain license
Art magazine book cover template, editable design
https://www.rawpixel.com/image/14732872/art-magazine-book-cover-template-editable-designView license
James Caulfeild, fourth Viscount Charlemont (Later first Earl of Charlemont)
https://www.rawpixel.com/image/9090860/james-caulfeild-fourth-viscount-charlemont-later-first-earl-charlemontFree Image from public domain license
Travel quote Instagram post template, fun and cute editable design
https://www.rawpixel.com/image/18794424/travel-quote-instagram-post-template-fun-and-cute-editable-designView license
Francis Scott Key (1779-1830) (1816) by Joseph Wood
https://www.rawpixel.com/image/10125481/francis-scott-key-1779-1830-1816-joseph-woodFree Image from public domain license