Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagepublic domain renaissancerenaissancewoman portrait photoportraitpainted portrait facevintagebaroque paintingrenaissance ladyPortrait of a Noblewoman (ca. 1750 (Baroque)) by Sebastiano CeccariniOriginal public domain image from The Walters Art MuseumMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 931 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 1397 x 1800 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarLeonardo da Vinci's Mona Lisa del Giocondo, editable famous painting. Original from Wikimedia Commons. Remastered by…https://www.rawpixel.com/image/8926707/png-antique-art-artworkView licensePortrait of a Woman with Pinks (ca. 1540 (Renaissance)) by Germanhttps://www.rawpixel.com/image/10150666/portrait-woman-with-pinks-ca-1540-renaissance-germanFree Image from public domain licenseMadame Monet & famous women background, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/8926691/madame-monet-famous-women-background-remixed-rawpixelView licensePortrait of a Noblewoman (ca. 1695 (Renaissance)) by Antonio Franchihttps://www.rawpixel.com/image/10151574/portrait-noblewoman-ca-1695-renaissance-antonio-franchiFree Image from public domain licenseMadame Monet & famous women background, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/8926692/madame-monet-famous-women-background-remixed-rawpixelView licensePortrait of a Lady (1723-1727 (Baroque)) by Agostino Masuccihttps://www.rawpixel.com/image/10136647/portrait-lady-1723-1727-baroque-agostino-masucciFree Image from public domain licenseLady quote mobile wallpaper template, aesthetic editable design and texthttps://www.rawpixel.com/image/18591530/lady-quote-mobile-wallpaper-template-aesthetic-editable-design-and-textView licensePortrait of a Lady (ca. 1580-1589 (Renaissance)) by Scipione Pulzonehttps://www.rawpixel.com/image/10151189/portrait-lady-ca-1580-1589-renaissance-scipione-pulzoneFree Image from public domain licenseNatural beauty Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11446681/natural-beauty-instagram-post-template-editable-textView licensePortrait of Ginevra Aldrovandi Hercolani (ca. 1595 (Renaissance)) by Lavinia Fontanahttps://www.rawpixel.com/image/10151253/image-dog-hand-animalFree Image from public domain licenseArt gallery events poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11956283/art-gallery-events-poster-template-editable-text-and-designView licensePortrait of Margherita, Wife of Baldassare Vandergoes (1655-60 (Baroque)) by Luigi Primohttps://www.rawpixel.com/image/10136002/image-face-person-artFree Image from public domain licenseMedieval life Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/9617228/medieval-life-instagram-post-template-editable-textView licensePortrait of a Woman, 1636 by samuel hoffmannhttps://www.rawpixel.com/image/18951757/portrait-woman-1636-samuel-hoffmannFree Image from public domain licenseDon't blink poster template, customizable advertisementhttps://www.rawpixel.com/image/8837633/dont-blink-poster-template-customizable-advertisementView licensePortrait of the Princess de Bouillon (18th century) by Alexis Simon Bellehttps://www.rawpixel.com/image/10151623/portrait-the-princess-bouillon-18th-century-alexis-simon-belleFree Image from public domain licenseMonet quote poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/14710248/monet-quoteView licensePortrait of a Lady (ca. 1780-1789 (Baroque)) by Italianhttps://www.rawpixel.com/image/10136701/portrait-lady-ca-1780-1789-baroque-italianFree Image from public domain licenseVintage fashion poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11721897/vintage-fashion-poster-template-editable-text-and-designView licensePortrait Of A Lady (16th century ? or 19th) by Italianhttps://www.rawpixel.com/image/10155107/portrait-lady-16th-century-19th-italianFree Image from public domain licenseOld masters Twitter ad template, customizable designhttps://www.rawpixel.com/image/8837636/old-masters-twitter-template-customizable-designView licensePortrait of a Noblewoman (1617 (Baroque)) by Flemish and Frans Pourbus the youngerhttps://www.rawpixel.com/image/10135952/image-face-person-artFree Image from public domain licenseOld masters flyer template, editable advertisementhttps://www.rawpixel.com/image/8837620/old-masters-flyer-template-editable-advertisementView licensePortrait of the Marchioness Angela Maria Lombardi (ca. 1710 (Baroque)) by Italianhttps://www.rawpixel.com/image/10136525/photo-image-face-person-artFree Image from public domain licenseSurprise flyer template, editable advertisementhttps://www.rawpixel.com/image/8837619/surprise-flyer-template-editable-advertisementView licensePortrait of an Elderly Woman (ca. 1610 (Renaissance)) by Italianhttps://www.rawpixel.com/image/10151328/portrait-elderly-woman-ca-1610-renaissance-italianFree Image from public domain licenseSurprise poster template, customizable advertisementhttps://www.rawpixel.com/image/8837632/surprise-poster-template-customizable-advertisementView licensePortrait of Cardinal Prospero Colonna di Sciarra (ca. 1750 (Baroque)) by Pompeo Girolamo Batonihttps://www.rawpixel.com/image/10136670/image-face-person-artFree Image from public domain licenseMona Lisa sticker, editable design. Artwork by Leonardo da Vinci, remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9082142/png-art-remix-bookView licensePortrait of Eleonore Ernestine von Ponikau, née von Holzhausen, ca. 1735 – 1745 by german master around 1740/1750https://www.rawpixel.com/image/18937814/image-face-person-classicFree Image from public domain licenseDon't blink email header template, editable text & designhttps://www.rawpixel.com/image/8837613/dont-blink-email-header-template-editable-text-designView licensePortrait of a Woman (1560s ? (Renaissance))https://www.rawpixel.com/image/10151104/portrait-woman-1560s-renaissanceFree Image from public domain licenseAncient art exhibition poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/12721900/ancient-art-exhibition-poster-templateView licensePortrait of a Woman (ca. 1715 (Renaissance)) by Italianhttps://www.rawpixel.com/image/10151621/portrait-woman-ca-1715-renaissance-italianFree Image from public domain licenseVintage fashion Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/10664980/vintage-fashion-instagram-post-template-editable-textView licensePortrait of Livio Odescalchi (1676-1677 (Baroque)) by Jakob Ferdinand Voethttps://www.rawpixel.com/image/10136423/portrait-livio-odescalchi-1676-1677-baroque-jakob-ferdinand-voetFree Image from public domain licenseVintage fashion Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/9813711/vintage-fashion-instagram-post-template-editable-textView licensePortrait of a Man (ca. 1700 (Baroque)) by Giovanni Battista Gaullihttps://www.rawpixel.com/image/10136476/portrait-man-ca-1700-baroque-giovanni-battista-gaulliFree Image from public domain licenseMona Lisa red background, customizable design. Artwork by Leonardo da Vinci, remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9067286/png-aesthetic-collage-remix-artView licensePortrait of Elizabeth Stuart (The Winter Queen), ca. 1623 – ca. 1629 by michiel van miereveldhttps://www.rawpixel.com/image/18985265/image-background-face-darkFree Image from public domain license