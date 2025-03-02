rawpixel
Portrait of a Noblewoman (ca. 1750 (Baroque)) by Sebastiano Ceccarini
Leonardo da Vinci's Mona Lisa del Giocondo, editable famous painting. Original from Wikimedia Commons. Remastered by…
https://www.rawpixel.com/image/8926707/png-antique-art-artworkView license
Portrait of a Woman with Pinks (ca. 1540 (Renaissance)) by German
https://www.rawpixel.com/image/10150666/portrait-woman-with-pinks-ca-1540-renaissance-germanFree Image from public domain license
Madame Monet & famous women background, remixed by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/8926691/madame-monet-famous-women-background-remixed-rawpixelView license
Portrait of a Noblewoman (ca. 1695 (Renaissance)) by Antonio Franchi
https://www.rawpixel.com/image/10151574/portrait-noblewoman-ca-1695-renaissance-antonio-franchiFree Image from public domain license
Madame Monet & famous women background, remixed by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/8926692/madame-monet-famous-women-background-remixed-rawpixelView license
Portrait of a Lady (1723-1727 (Baroque)) by Agostino Masucci
https://www.rawpixel.com/image/10136647/portrait-lady-1723-1727-baroque-agostino-masucciFree Image from public domain license
Lady quote mobile wallpaper template, aesthetic editable design and text
https://www.rawpixel.com/image/18591530/lady-quote-mobile-wallpaper-template-aesthetic-editable-design-and-textView license
Portrait of a Lady (ca. 1580-1589 (Renaissance)) by Scipione Pulzone
https://www.rawpixel.com/image/10151189/portrait-lady-ca-1580-1589-renaissance-scipione-pulzoneFree Image from public domain license
Natural beauty Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11446681/natural-beauty-instagram-post-template-editable-textView license
Portrait of Ginevra Aldrovandi Hercolani (ca. 1595 (Renaissance)) by Lavinia Fontana
https://www.rawpixel.com/image/10151253/image-dog-hand-animalFree Image from public domain license
Art gallery events poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/11956283/art-gallery-events-poster-template-editable-text-and-designView license
Portrait of Margherita, Wife of Baldassare Vandergoes (1655-60 (Baroque)) by Luigi Primo
https://www.rawpixel.com/image/10136002/image-face-person-artFree Image from public domain license
Medieval life Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/9617228/medieval-life-instagram-post-template-editable-textView license
Portrait of a Woman, 1636 by samuel hoffmann
https://www.rawpixel.com/image/18951757/portrait-woman-1636-samuel-hoffmannFree Image from public domain license
Don't blink poster template, customizable advertisement
https://www.rawpixel.com/image/8837633/dont-blink-poster-template-customizable-advertisementView license
Portrait of the Princess de Bouillon (18th century) by Alexis Simon Belle
https://www.rawpixel.com/image/10151623/portrait-the-princess-bouillon-18th-century-alexis-simon-belleFree Image from public domain license
Monet quote poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/14710248/monet-quoteView license
Portrait of a Lady (ca. 1780-1789 (Baroque)) by Italian
https://www.rawpixel.com/image/10136701/portrait-lady-ca-1780-1789-baroque-italianFree Image from public domain license
Vintage fashion poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/11721897/vintage-fashion-poster-template-editable-text-and-designView license
Portrait Of A Lady (16th century ? or 19th) by Italian
https://www.rawpixel.com/image/10155107/portrait-lady-16th-century-19th-italianFree Image from public domain license
Old masters Twitter ad template, customizable design
https://www.rawpixel.com/image/8837636/old-masters-twitter-template-customizable-designView license
Portrait of a Noblewoman (1617 (Baroque)) by Flemish and Frans Pourbus the younger
https://www.rawpixel.com/image/10135952/image-face-person-artFree Image from public domain license
Old masters flyer template, editable advertisement
https://www.rawpixel.com/image/8837620/old-masters-flyer-template-editable-advertisementView license
Portrait of the Marchioness Angela Maria Lombardi (ca. 1710 (Baroque)) by Italian
https://www.rawpixel.com/image/10136525/photo-image-face-person-artFree Image from public domain license
Surprise flyer template, editable advertisement
https://www.rawpixel.com/image/8837619/surprise-flyer-template-editable-advertisementView license
Portrait of an Elderly Woman (ca. 1610 (Renaissance)) by Italian
https://www.rawpixel.com/image/10151328/portrait-elderly-woman-ca-1610-renaissance-italianFree Image from public domain license
Surprise poster template, customizable advertisement
https://www.rawpixel.com/image/8837632/surprise-poster-template-customizable-advertisementView license
Portrait of Cardinal Prospero Colonna di Sciarra (ca. 1750 (Baroque)) by Pompeo Girolamo Batoni
https://www.rawpixel.com/image/10136670/image-face-person-artFree Image from public domain license
Mona Lisa sticker, editable design. Artwork by Leonardo da Vinci, remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9082142/png-art-remix-bookView license
Portrait of Eleonore Ernestine von Ponikau, née von Holzhausen, ca. 1735 – 1745 by german master around 1740/1750
https://www.rawpixel.com/image/18937814/image-face-person-classicFree Image from public domain license
Don't blink email header template, editable text & design
https://www.rawpixel.com/image/8837613/dont-blink-email-header-template-editable-text-designView license
Portrait of a Woman (1560s ? (Renaissance))
https://www.rawpixel.com/image/10151104/portrait-woman-1560s-renaissanceFree Image from public domain license
Ancient art exhibition poster template
https://www.rawpixel.com/image/12721900/ancient-art-exhibition-poster-templateView license
Portrait of a Woman (ca. 1715 (Renaissance)) by Italian
https://www.rawpixel.com/image/10151621/portrait-woman-ca-1715-renaissance-italianFree Image from public domain license
Vintage fashion Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/10664980/vintage-fashion-instagram-post-template-editable-textView license
Portrait of Livio Odescalchi (1676-1677 (Baroque)) by Jakob Ferdinand Voet
https://www.rawpixel.com/image/10136423/portrait-livio-odescalchi-1676-1677-baroque-jakob-ferdinand-voetFree Image from public domain license
Vintage fashion Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/9813711/vintage-fashion-instagram-post-template-editable-textView license
Portrait of a Man (ca. 1700 (Baroque)) by Giovanni Battista Gaulli
https://www.rawpixel.com/image/10136476/portrait-man-ca-1700-baroque-giovanni-battista-gaulliFree Image from public domain license
Mona Lisa red background, customizable design. Artwork by Leonardo da Vinci, remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9067286/png-aesthetic-collage-remix-artView license
Portrait of Elizabeth Stuart (The Winter Queen), ca. 1623 – ca. 1629 by michiel van miereveld
https://www.rawpixel.com/image/18985265/image-background-face-darkFree Image from public domain license