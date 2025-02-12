rawpixel
Edit ImageCrop
Lovers on a Terrace (1800-25) by Chokha
Save
Edit Image
indian artwork public domain artindiaudaipurloverspublic domain modern paintingsindian public domain artvintage dollpaper doll
Indian culture poster template, editable text and design
Indian culture poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/12687426/indian-culture-poster-template-editable-text-and-designView license
Lovers near a Duck Pond (ca. 1700) by Indian
Lovers near a Duck Pond (ca. 1700) by Indian
https://www.rawpixel.com/image/10139777/lovers-near-duck-pond-ca-1700-indianFree Image from public domain license
India travel blog Instagram post template
India travel blog Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14444125/india-travel-blog-instagram-post-templateView license
Ragini Chaiti (ca. 1775) by Indian
Ragini Chaiti (ca. 1775) by Indian
https://www.rawpixel.com/image/10139858/ragini-chaiti-ca-1775-indianFree Image from public domain license
Happy Navratri poster template, editable text and design
Happy Navratri poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/12687381/happy-navratri-poster-template-editable-text-and-designView license
Ragini Bhairavi (1600-1625) by Indian
Ragini Bhairavi (1600-1625) by Indian
https://www.rawpixel.com/image/10139681/ragini-bhairavi-1600-1625-indianFree Image from public domain license
Udaipur, India Instagram post template
Udaipur, India Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14444078/udaipur-india-instagram-post-templateView license
Krishna Subdues Kaliya (ca. 1800) by Indian
Krishna Subdues Kaliya (ca. 1800) by Indian
https://www.rawpixel.com/image/10139924/krishna-subdues-kaliya-ca-1800-indianFree Image from public domain license
Saraswati puja poster template
Saraswati puja poster template
https://www.rawpixel.com/image/14602282/saraswati-puja-poster-templateView license
Rama Destroys the Ogress Tadaka (1700-1725) by Indian
Rama Destroys the Ogress Tadaka (1700-1725) by Indian
https://www.rawpixel.com/image/10139773/rama-destroys-the-ogress-tadaka-1700-1725-indianFree Image from public domain license
Indian culture poster template, editable text and design
Indian culture poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/12380109/indian-culture-poster-template-editable-text-and-designView license
Krishna and Radha Taking Shelter from the Rain (1775-1800) by Indian
Krishna and Radha Taking Shelter from the Rain (1775-1800) by Indian
https://www.rawpixel.com/image/10139882/krishna-and-radha-taking-shelter-from-the-rain-1775-1800-indianFree Image from public domain license
Lakshi Puja Facebook cover template
Lakshi Puja Facebook cover template
https://www.rawpixel.com/image/12818032/lakshi-puja-facebook-cover-templateView license
Krishna and Radha as Lovers, from a "Gitagovinda" Series (ca. 1780) by Indian
Krishna and Radha as Lovers, from a "Gitagovinda" Series (ca. 1780) by Indian
https://www.rawpixel.com/image/10139891/krishna-and-radha-lovers-from-gitagovinda-series-ca-1780-indianFree Image from public domain license
Lakshmi puja blog banner template
Lakshmi puja blog banner template
https://www.rawpixel.com/image/12712572/lakshmi-puja-blog-banner-templateView license
Mughal Court Scene (12th century AH/AD 18th century (Mughal)) by Indian
Mughal Court Scene (12th century AH/AD 18th century (Mughal)) by Indian
https://www.rawpixel.com/image/10139813/mughal-court-scene-12th-century-ahad-18th-century-mughal-indianFree Image from public domain license
Indian culture Instagram story template, editable text
Indian culture Instagram story template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12696318/indian-culture-instagram-story-template-editable-textView license
A Deer Hunt (ca. 1775) by Indian
A Deer Hunt (ca. 1775) by Indian
https://www.rawpixel.com/image/10139868/deer-hunt-ca-1775-indianFree Image from public domain license
Indian culture Instagram post template, editable text
Indian culture Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12696300/indian-culture-instagram-post-template-editable-textView license
A Festive Gathering (ca. 1163 AH/AD 1750 (Mughal)) by Indian
A Festive Gathering (ca. 1163 AH/AD 1750 (Mughal)) by Indian
https://www.rawpixel.com/image/10139855/festive-gathering-ca-1163-ahad-1750-mughal-indianFree Image from public domain license
Vintage man, woman, Edouard Manet's and Van Gogh's famous artworks, remixed by rawpixel.
Vintage man, woman, Edouard Manet's and Van Gogh's famous artworks, remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/7617048/png-aesthetic-artwork-collage-elementView license
Temple Hanging (Pichvai) Depicting Krishna with Gopis (ca. 1800) by Indian
Temple Hanging (Pichvai) Depicting Krishna with Gopis (ca. 1800) by Indian
https://www.rawpixel.com/image/10139901/temple-hanging-pichvai-depicting-krishna-with-gopis-ca-1800-indianFree Image from public domain license
Indian culture Instagram post template
Indian culture Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/13027238/indian-culture-instagram-post-templateView license
Ragini Jaijavanti (1756) by Jaikishen
Ragini Jaijavanti (1756) by Jaikishen
https://www.rawpixel.com/image/10139859/ragini-jaijavanti-1756-jaikishenFree Image from public domain license
Ganesh Chaturthi, editable design element set
Ganesh Chaturthi, editable design element set
https://www.rawpixel.com/image/15418325/ganesh-chaturthi-editable-design-element-setView license
Krishna Dancing with Gopis (1775-1800) by Indian
Krishna Dancing with Gopis (1775-1800) by Indian
https://www.rawpixel.com/image/10139887/krishna-dancing-with-gopis-1775-1800-indianFree Image from public domain license
Islam 101 poster template
Islam 101 poster template
https://www.rawpixel.com/image/13273456/islam-101-poster-templateView license
Dancing Girls (12th century AH/AD 18th century (Rajput)) by Indian
Dancing Girls (12th century AH/AD 18th century (Rajput)) by Indian
https://www.rawpixel.com/image/10139812/dancing-girls-12th-century-ahad-18th-century-rajput-indianFree Image from public domain license
Reading & book quote blog banner template
Reading & book quote blog banner template
https://www.rawpixel.com/image/14686732/reading-book-quote-blog-banner-templateView license
Covers of a "Manjusrinamasamgiti" Manuscript (12th century) by Nepalese
Covers of a "Manjusrinamasamgiti" Manuscript (12th century) by Nepalese
https://www.rawpixel.com/image/10139497/covers-manjusrinamasamgiti-manuscript-12th-century-nepaleseFree Image from public domain license
Watercolor coffee to go design element set, editable design
Watercolor coffee to go design element set, editable design
https://www.rawpixel.com/image/16238250/watercolor-coffee-design-element-set-editable-designView license
Parvati Nursing Ganesha (19th century) by Indian
Parvati Nursing Ganesha (19th century) by Indian
https://www.rawpixel.com/image/10139938/parvati-nursing-ganesha-19th-century-indianFree Image from public domain license
Indian culture Facebook story template
Indian culture Facebook story template
https://www.rawpixel.com/image/13027241/indian-culture-facebook-story-templateView license
Krishna with Gopis on a Riverbank (1750-1775) by Indian
Krishna with Gopis on a Riverbank (1750-1775) by Indian
https://www.rawpixel.com/image/10139867/krishna-with-gopis-riverbank-1750-1775-indianFree Image from public domain license
Goddess Saraswati Puja poster template
Goddess Saraswati Puja poster template
https://www.rawpixel.com/image/12830005/goddess-saraswati-puja-poster-templateView license
Kali as the Supreme Deity (ca. 1800) by Indian
Kali as the Supreme Deity (ca. 1800) by Indian
https://www.rawpixel.com/image/10139909/kali-the-supreme-deity-ca-1800-indianFree Image from public domain license
Indian restaurant Instagram post template, editable text
Indian restaurant Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12576553/indian-restaurant-instagram-post-template-editable-textView license
Akbar Shah II Riding on an Elephant (ca. 1820) by Indian
Akbar Shah II Riding on an Elephant (ca. 1820) by Indian
https://www.rawpixel.com/image/10139947/akbar-shah-riding-elephant-ca-1820-indianFree Image from public domain license
Indian culture blog banner template
Indian culture blog banner template
https://www.rawpixel.com/image/13027236/indian-culture-blog-banner-templateView license
Single Leaf of Two Young Men Riding a White Elephant (early 11th century AH/AD 17th century (Mughal)) by Indian
Single Leaf of Two Young Men Riding a White Elephant (early 11th century AH/AD 17th century (Mughal)) by Indian
https://www.rawpixel.com/image/10139732/image-border-animal-faceFree Image from public domain license