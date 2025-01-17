rawpixel
Kataoka Gado II as Kingoro Gazes at a Spirit Fire (ca. 1839-1841 (late Edo)) by Toyohide and Hammoto
Knight battle fantasy remix, editable design
https://www.rawpixel.com/image/12663841/knight-battle-fantasy-remix-editable-designView license
The Actor Jitsukawa Enzaburo as a Samurai (1854-65 (late Edo)) by Utagawa Yoshitaki
https://www.rawpixel.com/image/10142430/image-face-person-cherry-blossomsFree Image from public domain license
Dragon fight fantasy remix, editable design
https://www.rawpixel.com/image/12663844/dragon-fight-fantasy-remix-editable-designView license
The Actor Nakamura Sojuro (ca. 1865-80 (late Edo)) by Utagawa Yoshitaki
https://www.rawpixel.com/image/10142403/the-actor-nakamura-sojuro-ca-1865-80-late-edo-utagawa-yoshitakiFree Image from public domain license
Skincare jar, beauty product remix
https://www.rawpixel.com/image/12794565/skincare-jar-beauty-product-remixView license
Jitsukawa Ensaburo as Oguri Hangan; Ichikawa Udanji I as Yakko Minesuke (1862-1867 (late Edo)) by Utagawa Yoshitaki
https://www.rawpixel.com/image/10142646/image-face-person-cherry-blossomsFree Image from public domain license
Japanese women illustration sticker set, editable design
https://www.rawpixel.com/image/8701560/japanese-women-illustration-sticker-set-editable-designView license
Seichu gishi den (1847-1848 (late Edo)) by Utagawa Kuniyoshi and Ebiya Rinnosuke
https://www.rawpixel.com/image/10142180/image-book-face-personFree Image from public domain license
Watercolor woman at field, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10416314/watercolor-woman-field-editable-remix-designView license
Chushin gishi meimei den (1864 (late Edo)) by Yoshitora
https://www.rawpixel.com/image/10142723/chushin-gishi-meimei-den-1864-late-edo-yoshitoraFree Image from public domain license
Watercolor woman at field, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10198891/watercolor-woman-field-editable-remix-designView license
Chushin gishi meimei den (1864 (late Edo)) by Yoshitora
https://www.rawpixel.com/image/10142690/chushin-gishi-meimei-den-1864-late-edo-yoshitoraFree Image from public domain license
Floral body lotion poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/11727522/floral-body-lotion-poster-template-editable-text-and-designView license
Chushin gishi meimei den (1864 (late Edo)) by Yoshitora
https://www.rawpixel.com/image/10142702/chushin-gishi-meimei-den-1864-late-edo-yoshitoraFree Image from public domain license
Cherry blossom festival Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11965574/cherry-blossom-festival-instagram-post-template-editable-textView license
Actor Portrait (ca. 1847-51 (late Edo)) by Kunishige
https://www.rawpixel.com/image/10141848/actor-portrait-ca-1847-51-late-edo-kunishigeFree Image from public domain license
Watercolor woman at field, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10247767/watercolor-woman-field-editable-remix-designView license
Chuko junishi no uchi (ca. 1850 (late Edo)) by Sadanobu I
https://www.rawpixel.com/image/10141958/chuko-junishi-uchi-ca-1850-late-edo-sadanobuFree Image from public domain license
Watercolor woman at field, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10414704/watercolor-woman-field-editable-remix-designView license
An Actor from the Nakamura Family (ca. 1854-1880 (late Edo)) by Utagawa Yoshitaki
https://www.rawpixel.com/image/10142029/image-face-person-artFree Image from public domain license
Editable watercolor woman at field, desktop wallpaper design
https://www.rawpixel.com/image/11461235/editable-watercolor-woman-field-desktop-wallpaper-designView license
Nakamura Utaemon III as the Retainer Yakawa Tsumabei (ca. 1821-1837 (late Edo)) by Shigeharu and Wataki
https://www.rawpixel.com/image/10141565/image-face-people-artFree Image from public domain license
Editable watercolor woman at field, desktop wallpaper design
https://www.rawpixel.com/image/11461202/editable-watercolor-woman-field-desktop-wallpaper-designView license
Chushin gishi meimei den (1864 (late Edo)) by Yoshitora
https://www.rawpixel.com/image/10142698/chushin-gishi-meimei-den-1864-late-edo-yoshitoraFree Image from public domain license
Customizable vintage Japanese women, ukiyo-e remix
https://www.rawpixel.com/image/8243896/customizable-vintage-japanese-women-ukiyo-e-remixView license
Three Part Print: Kore wa kore wa hana no yoshinoyama (ca. 1850 (late Edo)) by Konishi Hirosada
https://www.rawpixel.com/image/10141907/image-book-fox-faceFree Image from public domain license
Editable vintage Japanese women, ukiyo-e remix
https://www.rawpixel.com/image/8243860/editable-vintage-japanese-women-ukiyo-e-remixView license
Diptych: Race Across the Uji River (ca. 1820 (late Edo)) by Utagawa Kunisada and Kawaguchiya Uhei
https://www.rawpixel.com/image/10141541/image-face-person-artFree Image from public domain license
Customizable vintage Japanese women, cherry blossom festival ukiyo-e remix
https://www.rawpixel.com/image/8440893/customizable-vintage-japanese-women-cherry-blossom-festival-ukiyo-e-remixView license
Chushin gishi meimei den (1864 (late Edo)) by Yoshitora
https://www.rawpixel.com/image/10142696/chushin-gishi-meimei-den-1864-late-edo-yoshitoraFree Image from public domain license
Customizable vintage Japanese women, cherry blossom festival ukiyo-e remix
https://www.rawpixel.com/image/7761399/customizable-vintage-japanese-women-cherry-blossom-festival-ukiyo-e-remixView license
A Courtier on Horseback (ca. 1821-1841 (late Edo)) by Shigeharu and Kashimado
https://www.rawpixel.com/image/10141547/courtier-horseback-ca-1821-1841-late-edo-shigeharu-and-kashimadoFree Image from public domain license
Hanami festival Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14460423/hanami-festival-instagram-post-templateView license
Furyu hokke awase (ca. 1849 (late Edo)) by Konishi Hirosada and Kinkado
https://www.rawpixel.com/image/10141872/furyu-hokke-awase-ca-1849-late-edo-konishi-hirosada-and-kinkadoFree Image from public domain license
Dragon's lair fantasy remix, editable design
https://www.rawpixel.com/image/12664959/dragons-lair-fantasy-remix-editable-designView license
Chushin gishi meimei den (1864 (late Edo)) by Yoshitora
https://www.rawpixel.com/image/10142688/chushin-gishi-meimei-den-1864-late-edo-yoshitoraFree Image from public domain license
Dragon's lair fantasy remix, editable design
https://www.rawpixel.com/image/12664940/dragons-lair-fantasy-remix-editable-designView license
Ryakuo nenju Enya Hangan kashi nanaki (ca. 1843-1845 (late Edo)) by Utagawa Kuniyoshi and Sanoya Kihei
https://www.rawpixel.com/image/10141743/image-book-face-personFree Image from public domain license
Editable vintage Japanese woman element, ukiyo-e remix
https://www.rawpixel.com/image/7762430/editable-vintage-japanese-woman-element-ukiyo-e-remixView license
Triptych: Seizing an Arrow (ca. 1850 (late Edo)) by Utagawa Kunisada
https://www.rawpixel.com/image/10141903/triptych-seizing-arrow-ca-1850-late-edo-utagawa-kunisadaFree Image from public domain license