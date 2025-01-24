Edit ImageCrop1SaveSaveEdit Imagekoreapublic domain japan landscapejapanese traditional paintingsjapanese art flower treevintage japanese illustrationillustrationjapanese art bonsaikorea public domainLeaf from Album Depicting Birds, Flowers, Landscapes, and Flower Pots (1876 (Edo-Meiji)) by Yoshizawa SetsuanOriginal public domain image from The Walters Art MuseumMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1015 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 1522 x 1799 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarExplore Japan poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14462520/explore-japan-poster-templateView licenseLeaf from Album Depicting Birds, Flowers, Landscapes, and Flower Pots (1876 (Edo-Meiji)) by Yoshizawa Setsuanhttps://www.rawpixel.com/image/10143049/image-potted-plant-flowerFree Image from public domain licenseCustomizable vintage Japanese bonsai, ukiyo-e remix designhttps://www.rawpixel.com/image/7766494/customizable-vintage-japanese-bonsai-ukiyo-e-remix-designView licenseLeaf from Album Depicting Birds, Flowers, Landscapes, and Flower Pots (1876 (Edo-Meiji)) by Yoshizawa Setsuanhttps://www.rawpixel.com/image/10143002/image-potted-plant-flowerFree Image from public domain licenseEditable vintage Japanese bonsai, ukiyo-e remix designhttps://www.rawpixel.com/image/7765950/editable-vintage-japanese-bonsai-ukiyo-e-remix-designView licenseLeaf from Album Depicting Birds, Flowers, Landscapes, and Flower Pots (1876 (Edo-Meiji)) by Yoshizawa Setsuanhttps://www.rawpixel.com/image/10143050/image-rose-potted-plant-flowerFree Image from public domain licenseEditable vintage Japanese bonsai, ukiyo-e remix designhttps://www.rawpixel.com/image/8440851/editable-vintage-japanese-bonsai-ukiyo-e-remix-designView licenseLeaf from Album Depicting Birds, Flowers, Landscapes, and Flower Pots (1876 (Edo-Meiji)) by Yoshizawa Setsuanhttps://www.rawpixel.com/image/10143001/image-potted-plant-flowersFree Image from public domain licenseEditable vintage Japanese nature, ukiyo-e remix designhttps://www.rawpixel.com/image/7717761/editable-vintage-japanese-nature-ukiyo-e-remix-designView licenseLeaf from Album Depicting Birds, Flowers, Landscapes, and Flower Pots (1876 (Edo-Meiji)) by Yoshizawa Setsuanhttps://www.rawpixel.com/image/10143031/image-potted-plant-flowerFree Image from public domain licenseCustomizable vintage Japanese nature, ukiyo-e remix designhttps://www.rawpixel.com/image/8425933/customizable-vintage-japanese-nature-ukiyo-e-remix-designView licenseLeaf from Album Depicting Birds, Flowers, Landscapes, and Flower Pots (1876 (Edo-Meiji)) by Yoshizawa Setsuanhttps://www.rawpixel.com/image/10143022/image-flower-plant-faceFree Image from public domain licenseCustomizable vintage Japanese bonsai, ukiyo-e remix designhttps://www.rawpixel.com/image/8426098/customizable-vintage-japanese-bonsai-ukiyo-e-remix-designView licenseLeaf from Album Depicting Birds, Flowers, Landscapes, and Flower Pots (1876 (Edo-Meiji)) by Yoshizawa Setsuanhttps://www.rawpixel.com/image/10143061/image-green-leaves-potted-plant-flowersFree Image from public domain licenseCustomizable vintage Japanese bonsai, ukiyo-e remix designhttps://www.rawpixel.com/image/7719857/customizable-vintage-japanese-bonsai-ukiyo-e-remix-designView licenseLeaf from Album Depicting Birds, Flowers, Landscapes, and Flower Pots (1876 (Edo-Meiji)) by Yoshizawa Setsuanhttps://www.rawpixel.com/image/10143090/image-potted-plant-flowerFree Image from public domain licenseJapan festival poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11738152/japan-festival-poster-template-editable-text-and-designView licenseLeaf from Album Depicting Birds, Flowers, Landscapes, and Flower Pots (1876 (Edo-Meiji)) by Yoshizawa Setsuanhttps://www.rawpixel.com/image/10143023/image-grass-flower-plantFree Image from public domain licenseEditable vintage Japanese bonsai, ukiyo-e remix designhttps://www.rawpixel.com/image/7766856/editable-vintage-japanese-bonsai-ukiyo-e-remix-designView licenseLeaf from Album Depicting Birds, Flowers, Landscapes, and Flower Pots (1876 (Edo-Meiji)) by Yoshizawa Setsuanhttps://www.rawpixel.com/image/10143032/image-animal-flower-birdFree Image from public domain licenseHanami festival Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14460102/hanami-festival-instagram-post-templateView licenseLeaf from Album Depicting Birds, Flowers, Landscapes, and Flower Pots (1876 (Edo-Meiji)) by Yoshizawa Setsuanhttps://www.rawpixel.com/image/10143012/image-butterfly-animal-flowerFree Image from public domain licenseBonsai tree element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/15004354/bonsai-tree-element-set-editable-designView licenseLeaf from Album Depicting Birds, Flowers, Landscapes, and Flower Pots (1876 (Edo-Meiji)) by Yoshizawa Setsuanhttps://www.rawpixel.com/image/10143035/image-animal-flower-birdFree Image from public domain licenseCherry blossom season Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14460690/cherry-blossom-season-instagram-post-templateView licenseLeaf from Album Depicting Birds, Flowers, Landscapes, and Flower Pots (1876 (Edo-Meiji)) by Yoshizawa Setsuanhttps://www.rawpixel.com/image/10142979/image-flower-plant-birdsFree Image from public domain licenseBonsai tree element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/15004353/bonsai-tree-element-set-editable-designView licenseLeaf from Album Depicting Birds, Flowers, Landscapes, and Flower Pots (1876 (Edo-Meiji)) by Yoshizawa Setsuanhttps://www.rawpixel.com/image/10143024/image-potted-plant-flowerFree Image from public domain licenseBonsai tree element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/15004365/bonsai-tree-element-set-editable-designView licenseLeaf from Album Depicting Birds, Flowers, Landscapes, and Flower Pots (1876 (Edo-Meiji)) by Yoshizawa Setsuanhttps://www.rawpixel.com/image/10143011/image-scenery-animal-flowerFree Image from public domain licenseJapanese aesthetic women, flowers collage element editable sethttps://www.rawpixel.com/image/7814283/japanese-aesthetic-women-flowers-collage-element-editable-setView licenseLeaf from Album Depicting Birds, Flowers, Landscapes, and Flower Pots (1876 (Edo-Meiji)) by Yoshizawa Setsuanhttps://www.rawpixel.com/image/10142980/image-scenery-flower-plantFree Image from public domain licenseEditable Asian garden design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15330899/editable-asian-garden-design-element-setView licenseLeaf from Album Depicting Birds, Flowers, Landscapes, and Flower Pots (1876 (Edo-Meiji)) by Yoshizawa Setsuanhttps://www.rawpixel.com/image/10143028/image-butterflies-animal-flowersFree Image from public domain licenseBonsai tree element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/15004363/bonsai-tree-element-set-editable-designView licenseLeaf from Album Depicting Birds, Flowers, Landscapes, and Flower Pots (1876 (Edo-Meiji)) by Yoshizawa Setsuanhttps://www.rawpixel.com/image/10143052/image-animal-flower-birdFree Image from public domain licenseJapan festival Instagram story template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11738153/japan-festival-instagram-story-template-editable-textView licenseLeaf from Album Depicting Birds, Flowers, Landscapes, and Flower Pots (1876 (Edo-Meiji)) by Yoshizawa Setsuanhttps://www.rawpixel.com/image/10143060/image-flowers-plant-birdsFree Image from public domain licenseJapan festival Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11434345/japan-festival-instagram-post-template-editable-textView licenseLeaf from Album Depicting Birds, Flowers, Landscapes, and Flower Pots (1876 (Edo-Meiji)) by Yoshizawa Setsuanhttps://www.rawpixel.com/image/10143027/image-scenery-flower-birdsFree Image from public domain license