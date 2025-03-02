Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagefacepatternpersonartjapanese artvintagepublic domainillustrationNogaku zue (1898 (Meiji)) by Sakamaki Kogyo and Matsuke HeikichiOriginal public domain image from The Walters Art MuseumMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1200 x 810 pxHigh Resolution (HD) 1799 x 1214 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarJapanese Geisha woman background, vintage illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12740998/japanese-geisha-woman-background-vintage-illustration-remixed-rawpixelView licenseNogaku zue (1899 (Meiji)) by Sakamaki Kogyo and Matsuke Heikichihttps://www.rawpixel.com/image/10143491/nogaku-zue-1899-meiji-sakamaki-kogyo-and-matsuke-heikichiFree Image from public domain licenseWoman combing hair background, vintage illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12749712/woman-combing-hair-background-vintage-illustration-remixed-rawpixelView licenseNogaku zue (1899 (Meiji)) by Sakamaki Kogyo and Matsuke Heikichihttps://www.rawpixel.com/image/10143463/nogaku-zue-1899-meiji-sakamaki-kogyo-and-matsuke-heikichiFree Image from public domain licenseWoman combing hair background, vintage illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12741028/woman-combing-hair-background-vintage-illustration-remixed-rawpixelView licenseNogaku zue (1898 (Meiji)) by Sakamaki Kogyo and Matsuke Heikichihttps://www.rawpixel.com/image/10143423/nogaku-zue-1898-meiji-sakamaki-kogyo-and-matsuke-heikichiFree Image from public domain licenseJapanese Geisha woman background, vintage illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12760008/japanese-geisha-woman-background-vintage-illustration-remixed-rawpixelView licenseNogaku zue (1898 (Meiji)) by Sakamaki Kogyo and Matsuke Heikichihttps://www.rawpixel.com/image/10143417/nogaku-zue-1898-meiji-sakamaki-kogyo-and-matsuke-heikichiFree Image from public domain licenseJapanese Geisha woman iPhone wallpaper, vintage illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12759702/png-adult-android-wallpaper-apparelView licenseNogaku zue (1899 (Meiji)) by Sakamaki Kogyo and Matsuke Heikichihttps://www.rawpixel.com/image/10143476/nogaku-zue-1899-meiji-sakamaki-kogyo-and-matsuke-heikichiFree Image from public domain licenseJapanese Geisha woman background, vintage illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12740524/japanese-geisha-woman-background-vintage-illustration-remixed-rawpixelView licenseNogaku zue (1898 (Meiji)) by Sakamaki Kogyo and Matsuke Heikichihttps://www.rawpixel.com/image/10143393/nogaku-zue-1898-meiji-sakamaki-kogyo-and-matsuke-heikichiFree Image from public domain licenseWoman combing hair iPhone wallpaper, vintage illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12759875/woman-combing-hair-iphone-wallpaper-vintage-illustration-remixed-rawpixelView licenseNogaku zue (1899 (Meiji)) by Sakamaki Kogyo and Matsuke Heikichihttps://www.rawpixel.com/image/10143460/nogaku-zue-1899-meiji-sakamaki-kogyo-and-matsuke-heikichiFree Image from public domain licenseJapanese Geisha woman iPhone wallpaper, vintage illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12760104/png-adult-android-wallpaper-animalView licenseNogaku zue (1898 (Meiji)) by Sakamaki Kogyo and Matsuke Heikichihttps://www.rawpixel.com/image/10143408/nogaku-zue-1898-meiji-sakamaki-kogyo-and-matsuke-heikichiFree Image from public domain licenseWoman combing hair iPhone wallpaper, vintage illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12759766/woman-combing-hair-iphone-wallpaper-vintage-illustration-remixed-rawpixelView licenseNogaku zue (1898 (Meiji)) by Sakamaki Kogyo and Matsuke Heikichihttps://www.rawpixel.com/image/10143425/nogaku-zue-1898-meiji-sakamaki-kogyo-and-matsuke-heikichiFree Image from public domain licenseJapanese geisha mood board mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/14777777/japanese-geisha-mood-board-mockup-editable-designView licenseNogaku zue (1898 (Meiji)) by Sakamaki Kogyo and Matsuke Heikichihttps://www.rawpixel.com/image/10143413/nogaku-zue-1898-meiji-sakamaki-kogyo-and-matsuke-heikichiFree Image from public domain licenseJapanese cherry blossom background, vintage illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12768057/japanese-cherry-blossom-background-vintage-illustration-remixed-rawpixelView licenseNogaku zue (1898 (Meiji)) by Sakamaki Kogyo and Matsuke Heikichihttps://www.rawpixel.com/image/10143411/nogaku-zue-1898-meiji-sakamaki-kogyo-and-matsuke-heikichiFree Image from public domain licenseJapanese cherry blossom background, vintage illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12768332/japanese-cherry-blossom-background-vintage-illustration-remixed-rawpixelView licenseNogaku zue (1898 (Meiji)) by Sakamaki Kogyo and Matsuke Heikichihttps://www.rawpixel.com/image/10143410/nogaku-zue-1898-meiji-sakamaki-kogyo-and-matsuke-heikichiFree Image from public domain licenseBuddhist center poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/12740600/buddhist-center-poster-templateView licenseNogaku zue (1899 (Meiji)) by Sakamaki Kogyo and Matsuke Heikichihttps://www.rawpixel.com/image/10143492/nogaku-zue-1899-meiji-sakamaki-kogyo-and-matsuke-heikichiFree Image from public domain licenseJapanese geisha mood board mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/14778798/japanese-geisha-mood-board-mockup-editable-designView licenseNogaku zue (1899 (Meiji)) by Sakamaki Kogyo and Matsuke Heikichihttps://www.rawpixel.com/image/10143490/nogaku-zue-1899-meiji-sakamaki-kogyo-and-matsuke-heikichiFree Image from public domain licenseJapanese Geisha woman iPhone wallpaper, vintage illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12759684/png-adult-android-wallpaper-apparelView licenseNogaku zue (1899 (Meiji)) by Sakamaki Kogyo and Matsuke Heikichihttps://www.rawpixel.com/image/10143496/nogaku-zue-1899-meiji-sakamaki-kogyo-and-matsuke-heikichiFree Image from public domain licenseJapanese woman vintage illustration background remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12670479/japanese-woman-vintage-illustration-background-remixed-rawpixelView licenseNogaku zue (1898 (Meiji)) by Sakamaki Kogyo and Matsuke Heikichihttps://www.rawpixel.com/image/10143409/nogaku-zue-1898-meiji-sakamaki-kogyo-and-matsuke-heikichiFree Image from public domain licenseBuddha statue poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/12740442/buddha-statue-poster-templateView licenseNogaku zue (1899 (Meiji)) by Sakamaki Kogyo and Matsuke Heikichihttps://www.rawpixel.com/image/10143469/nogaku-zue-1899-meiji-sakamaki-kogyo-and-matsuke-heikichiFree Image from public domain licenseAlbum cover Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/17004053/album-cover-instagram-post-templateView licenseNogaku zue (1899 (Meiji)) by Sakamaki Kogyo and Matsuke Heikichihttps://www.rawpixel.com/image/10143451/nogaku-zue-1899-meiji-sakamaki-kogyo-and-matsuke-heikichiFree Image from public domain licenseAlbum cover Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/13283095/album-cover-instagram-post-templateView licenseNogaku zue (1899 (Meiji)) by Sakamaki Kogyo and Matsuke Heikichihttps://www.rawpixel.com/image/10143453/nogaku-zue-1899-meiji-sakamaki-kogyo-and-matsuke-heikichiFree Image from public domain licenseBuddha statue Facebook story templatehttps://www.rawpixel.com/image/13059449/buddha-statue-facebook-story-templateView licenseNogaku zue (1898 (Meiji)) by Sakamaki Kogyo and Matsuke Heikichihttps://www.rawpixel.com/image/10143429/nogaku-zue-1898-meiji-sakamaki-kogyo-and-matsuke-heikichiFree Image from public domain license