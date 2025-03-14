Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagejapanfacepersonartmanvintagepublic domainillustrationNogaku zue (1898 (Meiji)) by Sakamaki Kogyo and Matsuke HeikichiOriginal public domain image from The Walters Art MuseumMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1200 x 815 pxHigh Resolution (HD) 1799 x 1222 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarJapan culture expo poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11551713/japan-culture-expo-poster-template-editable-text-and-designView licenseNogaku zue (1898 (Meiji)) by Sakamaki Kogyo and Matsuke Heikichihttps://www.rawpixel.com/image/10143423/nogaku-zue-1898-meiji-sakamaki-kogyo-and-matsuke-heikichiFree Image from public domain licenseJapan culture expo social story template, editable Instagram designhttps://www.rawpixel.com/image/11551735/japan-culture-expo-social-story-template-editable-instagram-designView licenseNogaku zue (1899 (Meiji)) by Sakamaki Kogyo and Matsuke Heikichihttps://www.rawpixel.com/image/10143495/nogaku-zue-1899-meiji-sakamaki-kogyo-and-matsuke-heikichiFree Image from public domain licenseJapan culture expo blog banner template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11551662/japan-culture-expo-blog-banner-template-editable-textView licenseNogaku zue (1899 (Meiji)) by Sakamaki Kogyo and Matsuke Heikichihttps://www.rawpixel.com/image/10143437/nogaku-zue-1899-meiji-sakamaki-kogyo-and-matsuke-heikichiFree Image from public domain licenseVintage Japanese fisherman background, man catching a fish design, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/7954135/png-aesthetic-animal-backgroundView licenseNogaku zue (1898 (Meiji)) by Sakamaki Kogyo and Matsuke Heikichihttps://www.rawpixel.com/image/10143417/nogaku-zue-1898-meiji-sakamaki-kogyo-and-matsuke-heikichiFree Image from public domain licenseVintage Japanese fisherman background, man catching a fish design, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/7953926/png-aesthetic-animal-backgroundView licenseNogaku zue (1898 (Meiji)) by Sakamaki Kogyo and Matsuke Heikichihttps://www.rawpixel.com/image/10143408/nogaku-zue-1898-meiji-sakamaki-kogyo-and-matsuke-heikichiFree Image from public domain licenseFilm frame png mockup element, Raphael's Bindo Altoviti. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9189602/film-frame-png-mockup-element-raphaels-bindo-altoviti-remixed-rawpixelView licenseNogaku zue (ca. 1899 (Meiji)) by Sakamaki Kogyo and Matsuke Heikichihttps://www.rawpixel.com/image/10143759/nogaku-zue-ca-1899-meiji-sakamaki-kogyo-and-matsuke-heikichiFree Image from public domain licenseJapan festival poster template, editable text & designhttps://www.rawpixel.com/image/10116529/japan-festival-poster-template-editable-text-designView licenseNogaku zue (1899 (Meiji)) by Sakamaki Kogyo and Matsuke Heikichihttps://www.rawpixel.com/image/10143463/nogaku-zue-1899-meiji-sakamaki-kogyo-and-matsuke-heikichiFree Image from public domain licenseDiscover Japan Instagram post templateshttps://www.rawpixel.com/image/10712331/discover-japan-instagram-post-templatesView licenseNogaku zue (1899 (Meiji)) by Sakamaki Kogyo and Matsuke Heikichihttps://www.rawpixel.com/image/10143492/nogaku-zue-1899-meiji-sakamaki-kogyo-and-matsuke-heikichiFree Image from public domain licenseSeafood restaurant editable poster template, vintage Ukiyo-e art remixhttps://www.rawpixel.com/image/7899618/seafood-restaurant-editable-poster-template-vintage-ukiyo-e-art-remixView licenseNogaku zue (1899 (Meiji)) by Sakamaki Kogyo and Matsuke Heikichihttps://www.rawpixel.com/image/10143469/nogaku-zue-1899-meiji-sakamaki-kogyo-and-matsuke-heikichiFree Image from public domain licenseAuthentic Japan Instagram story template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12511429/authentic-japan-instagram-story-template-editable-textView licenseNogaku zue (1899 (Meiji)) by Sakamaki Kogyo and Matsuke Heikichihttps://www.rawpixel.com/image/10143491/nogaku-zue-1899-meiji-sakamaki-kogyo-and-matsuke-heikichiFree Image from public domain licenseJapan festival Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11893181/japan-festival-instagram-post-template-editable-textView licenseNogaku zue (1898 (Meiji)) by Sakamaki Kogyo and Matsuke Heikichihttps://www.rawpixel.com/image/10143411/nogaku-zue-1898-meiji-sakamaki-kogyo-and-matsuke-heikichiFree Image from public domain licenseAuthentic Japan poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12511398/authentic-japan-poster-template-editable-text-and-designView licenseNogaku zue (1899 (Meiji)) by Sakamaki Kogyo and Matsuke Heikichihttps://www.rawpixel.com/image/10143496/nogaku-zue-1899-meiji-sakamaki-kogyo-and-matsuke-heikichiFree Image from public domain licenseAuthentic Japan blog banner template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12511382/authentic-japan-blog-banner-template-editable-textView licenseNogaku zue (1899 (Meiji)) by Sakamaki Kogyo and Matsuke Heikichihttps://www.rawpixel.com/image/10143476/nogaku-zue-1899-meiji-sakamaki-kogyo-and-matsuke-heikichiFree Image from public domain licenseEditable Japanese traditional dance performance, ukiyo-e remixhttps://www.rawpixel.com/image/7716701/editable-japanese-traditional-dance-performance-ukiyo-e-remixView licenseNogaku zue (1899 (Meiji)) by Sakamaki Kogyo and Matsuke Heikichihttps://www.rawpixel.com/image/10143451/nogaku-zue-1899-meiji-sakamaki-kogyo-and-matsuke-heikichiFree Image from public domain licenseJapan travel agency Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12499828/japan-travel-agency-instagram-post-template-editable-textView licenseNogaku zue (1898 (Meiji)) by Sakamaki Kogyo and Matsuke Heikichihttps://www.rawpixel.com/image/10143393/nogaku-zue-1898-meiji-sakamaki-kogyo-and-matsuke-heikichiFree Image from public domain licenseSumo warriors poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14443228/sumo-warriors-poster-templateView licenseNogaku zue (ca. 1898-1899 (Meiji)) by Sakamaki Kogyo and Matsuke Heikichihttps://www.rawpixel.com/image/10143188/nogaku-zue-ca-1898-1899-meiji-sakamaki-kogyo-and-matsuke-heikichiFree Image from public domain licenseJapan festival blog banner template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/10113426/japan-festival-blog-banner-template-editable-textView licenseNogaku zue (1899 (Meiji)) by Sakamaki Kogyo and Matsuke Heikichihttps://www.rawpixel.com/image/10143438/nogaku-zue-1899-meiji-sakamaki-kogyo-and-matsuke-heikichiFree Image from public domain licenseJapan fest Instagram post template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9801170/japan-fest-instagram-post-template-editable-designView licenseNogaku zue (1899 (Meiji)) by Sakamaki Kogyo and Matsuke Heikichihttps://www.rawpixel.com/image/10143453/nogaku-zue-1899-meiji-sakamaki-kogyo-and-matsuke-heikichiFree Image from public domain licenseJapan festival social story template, editable Instagram designhttps://www.rawpixel.com/image/10112567/japan-festival-social-story-template-editable-instagram-designView licenseNogaku zue (1898 (Meiji)) by Sakamaki Kogyo and Matsuke Heikichihttps://www.rawpixel.com/image/10143429/nogaku-zue-1898-meiji-sakamaki-kogyo-and-matsuke-heikichiFree Image from public domain licenseJapanese travel agency Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12499806/japanese-travel-agency-instagram-post-template-editable-textView licenseNogaku zue (1898 (Meiji)) by Sakamaki Kogyo and Matsuke Heikichihttps://www.rawpixel.com/image/10143425/nogaku-zue-1898-meiji-sakamaki-kogyo-and-matsuke-heikichiFree Image from public domain license