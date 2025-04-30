Edit ImageCrop1SaveSaveEdit Imagefacebookpersonartpublic domainillustrationclothingadultNogaku zue (1899 (Meiji)) by Sakamaki Kogyo and Matsuke HeikichiOriginal public domain image from The Walters Art MuseumMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1200 x 811 pxHigh Resolution (HD) 1799 x 1216 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarEditable sketch book mockup designhttps://www.rawpixel.com/image/11175882/editable-sketch-book-mockup-designView licenseNogaku zue (1899 (Meiji)) by Sakamaki Kogyo and Matsuke Heikichihttps://www.rawpixel.com/image/10143436/nogaku-zue-1899-meiji-sakamaki-kogyo-and-matsuke-heikichiFree Image from public domain licenseVintage education editable collage element sethttps://www.rawpixel.com/image/9590170/vintage-education-editable-collage-element-setView licenseNogaku zue (1899 (Meiji)) by Sakamaki Kogyo and Matsuke Heikichihttps://www.rawpixel.com/image/10143479/nogaku-zue-1899-meiji-sakamaki-kogyo-and-matsuke-heikichiFree Image from public domain licenseVintage education editable collage element sethttps://www.rawpixel.com/image/9589492/vintage-education-editable-collage-element-setView licenseNogaku zue (1899 (Meiji)) by Sakamaki Kogyo and Matsuke Heikichihttps://www.rawpixel.com/image/10143475/nogaku-zue-1899-meiji-sakamaki-kogyo-and-matsuke-heikichiFree Image from public domain licenseLittle boy reading book, education editable collage. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9341769/little-boy-reading-book-education-editable-collage-remixed-rawpixelView licenseNogaku zue (1899 (Meiji)) by Sakamaki Kogyo and Matsuke Heikichihttps://www.rawpixel.com/image/10143450/nogaku-zue-1899-meiji-sakamaki-kogyo-and-matsuke-heikichiFree Image from public domain licenseKeep on learning word editable collage art. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9346751/keep-learning-word-editable-collage-art-remixed-rawpixelView licenseNogaku zue (1898 (Meiji)) by Sakamaki Kogyo and Matsuke Heikichihttps://www.rawpixel.com/image/10143408/nogaku-zue-1898-meiji-sakamaki-kogyo-and-matsuke-heikichiFree Image from public domain licenseAfrican children reading books, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/14887865/african-children-reading-books-editable-designView licenseNogaku zue (ca. 1899 (Meiji)) by Sakamaki Kogyo and Matsuke Heikichihttps://www.rawpixel.com/image/10143759/nogaku-zue-ca-1899-meiji-sakamaki-kogyo-and-matsuke-heikichiFree Image from public domain licenseRead more blog banner template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12460951/read-more-blog-banner-template-editable-textView licenseNogaku zue (1899 (Meiji)) by Sakamaki Kogyo and Matsuke Heikichihttps://www.rawpixel.com/image/10143477/nogaku-zue-1899-meiji-sakamaki-kogyo-and-matsuke-heikichiFree Image from public domain licenseReading club Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/10202697/reading-club-instagram-post-template-editable-textView licenseNogaku zue (1899 (Meiji)) by Sakamaki Kogyo and Matsuke Heikichihttps://www.rawpixel.com/image/10143490/nogaku-zue-1899-meiji-sakamaki-kogyo-and-matsuke-heikichiFree Image from public domain licenseJunior book club Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12466325/junior-book-club-instagram-post-template-editable-textView licenseNogaku zue (1899 (Meiji)) by Sakamaki Kogyo and Matsuke Heikichihttps://www.rawpixel.com/image/10143432/nogaku-zue-1899-meiji-sakamaki-kogyo-and-matsuke-heikichiFree Image from public domain licenseKids reading book, space education editable remixhttps://www.rawpixel.com/image/11783346/kids-reading-book-space-education-editable-remixView licenseNogaku zue (1898 (Meiji)) by Sakamaki Kogyo and Matsuke Heikichihttps://www.rawpixel.com/image/10143425/nogaku-zue-1898-meiji-sakamaki-kogyo-and-matsuke-heikichiFree Image from public domain licenseKeep on learning word png editable collage art. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9343428/keep-learning-word-png-editable-collage-art-remixed-rawpixelView licenseNogaku zue (1899 (Meiji)) by Sakamaki Kogyo and Matsuke Heikichihttps://www.rawpixel.com/image/10143463/nogaku-zue-1899-meiji-sakamaki-kogyo-and-matsuke-heikichiFree Image from public domain licenseBook club blog banner template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12460900/book-club-blog-banner-template-editable-textView licenseNogaku zue (1899 (Meiji)) by Sakamaki Kogyo and Matsuke Heikichihttps://www.rawpixel.com/image/10143494/nogaku-zue-1899-meiji-sakamaki-kogyo-and-matsuke-heikichiFree Image from public domain licenseRead more Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12478724/read-more-instagram-post-template-editable-textView licenseNogaku zue (1899 (Meiji)) by Sakamaki Kogyo and Matsuke Heikichihttps://www.rawpixel.com/image/10143471/nogaku-zue-1899-meiji-sakamaki-kogyo-and-matsuke-heikichiFree Image from public domain licenseKids reading book png, space education editable remixhttps://www.rawpixel.com/image/11780935/kids-reading-book-png-space-education-editable-remixView licenseNogaku zue (1899 (Meiji)) by Sakamaki Kogyo and Matsuke Heikichihttps://www.rawpixel.com/image/10143496/nogaku-zue-1899-meiji-sakamaki-kogyo-and-matsuke-heikichiFree Image from public domain licenseKids reading book, space education editable remixhttps://www.rawpixel.com/image/11733987/kids-reading-book-space-education-editable-remixView licenseNogaku zue (1899 (Meiji)) by Sakamaki Kogyo and Matsuke Heikichihttps://www.rawpixel.com/image/10143437/nogaku-zue-1899-meiji-sakamaki-kogyo-and-matsuke-heikichiFree Image from public domain licenseLittle boy reading book png, education editable collage. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9346730/little-boy-reading-book-png-education-editable-collage-remixed-rawpixelView licenseNogaku zue (1899 (Meiji)) by Sakamaki Kogyo and Matsuke Heikichihttps://www.rawpixel.com/image/10143469/nogaku-zue-1899-meiji-sakamaki-kogyo-and-matsuke-heikichiFree Image from public domain licenseVintage teacher png, book education editable remixhttps://www.rawpixel.com/image/11781822/vintage-teacher-png-book-education-editable-remixView licenseNogaku zue (1899 (Meiji)) by Sakamaki Kogyo and Matsuke Heikichihttps://www.rawpixel.com/image/10143492/nogaku-zue-1899-meiji-sakamaki-kogyo-and-matsuke-heikichiFree Image from public domain licenseKids reading book, space education editable remixhttps://www.rawpixel.com/image/11780979/kids-reading-book-space-education-editable-remixView licenseNogaku zue (1899 (Meiji)) by Sakamaki Kogyo and Matsuke Heikichihttps://www.rawpixel.com/image/10143491/nogaku-zue-1899-meiji-sakamaki-kogyo-and-matsuke-heikichiFree Image from public domain licenseKids reading book, space education editable remixhttps://www.rawpixel.com/image/11783352/kids-reading-book-space-education-editable-remixView licenseNogaku zue (1899 (Meiji)) by Sakamaki Kogyo and Matsuke Heikichihttps://www.rawpixel.com/image/10143476/nogaku-zue-1899-meiji-sakamaki-kogyo-and-matsuke-heikichiFree Image from public domain licenseEditable African American male student design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15175030/editable-african-american-male-student-design-element-setView licenseNogaku zue (1899 (Meiji)) by Sakamaki Kogyo and Matsuke Heikichihttps://www.rawpixel.com/image/10143461/nogaku-zue-1899-meiji-sakamaki-kogyo-and-matsuke-heikichiFree Image from public domain license