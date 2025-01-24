Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagefacepersonartjapanese artpublic domainillustrationclothingadultNogaku zue (1899 (Meiji)) by Sakamaki Kogyo and Matsuke HeikichiOriginal public domain image from The Walters Art MuseumMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1200 x 816 pxHigh Resolution (HD) 1799 x 1223 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarJapanese Geisha woman background, vintage illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12740998/japanese-geisha-woman-background-vintage-illustration-remixed-rawpixelView licenseNogaku zue (ca. 1899 (Meiji)) by Sakamaki Kogyo and Matsuke Heikichihttps://www.rawpixel.com/image/10143759/nogaku-zue-ca-1899-meiji-sakamaki-kogyo-and-matsuke-heikichiFree Image from public domain licenseJapanese Geisha woman background, vintage illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12760008/japanese-geisha-woman-background-vintage-illustration-remixed-rawpixelView licenseNogaku zue (1899 (Meiji)) by Sakamaki Kogyo and Matsuke Heikichihttps://www.rawpixel.com/image/10143432/nogaku-zue-1899-meiji-sakamaki-kogyo-and-matsuke-heikichiFree Image from public domain licenseWoman combing hair background, vintage illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12741028/woman-combing-hair-background-vintage-illustration-remixed-rawpixelView licenseNogaku zue (1899 (Meiji)) by Sakamaki Kogyo and Matsuke Heikichihttps://www.rawpixel.com/image/10143436/nogaku-zue-1899-meiji-sakamaki-kogyo-and-matsuke-heikichiFree Image from public domain licenseWoman combing hair background, vintage illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12749712/woman-combing-hair-background-vintage-illustration-remixed-rawpixelView licenseNogaku zue (1899 (Meiji)) by Sakamaki Kogyo and Matsuke Heikichihttps://www.rawpixel.com/image/10143477/nogaku-zue-1899-meiji-sakamaki-kogyo-and-matsuke-heikichiFree Image from public domain licenseJapanese Geisha woman iPhone wallpaper, vintage illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12759702/png-adult-android-wallpaper-apparelView licenseNogaku zue (1898 (Meiji)) by Sakamaki Kogyo and Matsuke Heikichihttps://www.rawpixel.com/image/10143421/nogaku-zue-1898-meiji-sakamaki-kogyo-and-matsuke-heikichiFree Image from public domain licenseJapanese Geisha woman background, vintage illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12740524/japanese-geisha-woman-background-vintage-illustration-remixed-rawpixelView licenseNogaku zue (1899 (Meiji)) by Sakamaki Kogyo and Matsuke Heikichihttps://www.rawpixel.com/image/10143494/nogaku-zue-1899-meiji-sakamaki-kogyo-and-matsuke-heikichiFree Image from public domain licenseJapanese Geisha woman iPhone wallpaper, vintage illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12760104/png-adult-android-wallpaper-animalView licenseNogaku zue (1899 (Meiji)) by Sakamaki Kogyo and Matsuke Heikichihttps://www.rawpixel.com/image/10143450/nogaku-zue-1899-meiji-sakamaki-kogyo-and-matsuke-heikichiFree Image from public domain licenseWoman combing hair iPhone wallpaper, vintage illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12759766/woman-combing-hair-iphone-wallpaper-vintage-illustration-remixed-rawpixelView licenseNogaku zue (1899 (Meiji)) by Sakamaki Kogyo and Matsuke Heikichihttps://www.rawpixel.com/image/10143431/nogaku-zue-1899-meiji-sakamaki-kogyo-and-matsuke-heikichiFree Image from public domain licenseWoman combing hair iPhone wallpaper, vintage illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12759875/woman-combing-hair-iphone-wallpaper-vintage-illustration-remixed-rawpixelView licenseNogaku zue (1898 (Meiji)) by Sakamaki Kogyo and Matsuke Heikichihttps://www.rawpixel.com/image/10143411/nogaku-zue-1898-meiji-sakamaki-kogyo-and-matsuke-heikichiFree Image from public domain licenseJapan festival blog banner template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12505365/japan-festival-blog-banner-template-editable-textView licenseNogaku zue (1898 (Meiji)) by Sakamaki Kogyo and Matsuke Heikichihttps://www.rawpixel.com/image/10143425/nogaku-zue-1898-meiji-sakamaki-kogyo-and-matsuke-heikichiFree Image from public domain licenseJapanese familyhttps://www.rawpixel.com/image/14901117/japanese-familyView licenseNogaku zue (1899 (Meiji)) by Sakamaki Kogyo and Matsuke Heikichihttps://www.rawpixel.com/image/10143471/nogaku-zue-1899-meiji-sakamaki-kogyo-and-matsuke-heikichiFree Image from public domain licenseInternational playgroup Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12473191/international-playgroup-instagram-post-template-editable-textView licenseNogaku zue (1899 (Meiji)) by Sakamaki Kogyo and Matsuke Heikichihttps://www.rawpixel.com/image/10143463/nogaku-zue-1899-meiji-sakamaki-kogyo-and-matsuke-heikichiFree Image from public domain licenseJapanese cherry blossom background, vintage illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12768332/japanese-cherry-blossom-background-vintage-illustration-remixed-rawpixelView licenseNogaku zue (1899 (Meiji)) by Sakamaki Kogyo and Matsuke Heikichihttps://www.rawpixel.com/image/10143492/nogaku-zue-1899-meiji-sakamaki-kogyo-and-matsuke-heikichiFree Image from public domain licenseJapanese travel agency Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12499806/japanese-travel-agency-instagram-post-template-editable-textView licenseNogaku zue (1899 (Meiji)) by Sakamaki Kogyo and Matsuke Heikichihttps://www.rawpixel.com/image/10143479/nogaku-zue-1899-meiji-sakamaki-kogyo-and-matsuke-heikichiFree Image from public domain licenseSumo warriors poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14443228/sumo-warriors-poster-templateView licenseNogaku zue (1899 (Meiji)) by Sakamaki Kogyo and Matsuke Heikichihttps://www.rawpixel.com/image/10143491/nogaku-zue-1899-meiji-sakamaki-kogyo-and-matsuke-heikichiFree Image from public domain licenseVintage woman yellow frame background, editable art deco designhttps://www.rawpixel.com/image/11708032/vintage-woman-yellow-frame-background-editable-art-deco-designView licenseNogaku zue (1899 (Meiji)) by Sakamaki Kogyo and Matsuke Heikichihttps://www.rawpixel.com/image/10143496/nogaku-zue-1899-meiji-sakamaki-kogyo-and-matsuke-heikichiFree Image from public domain licensePink gold frame background, editable vintage woman art deco designhttps://www.rawpixel.com/image/11513491/pink-gold-frame-background-editable-vintage-woman-art-deco-designView licenseNogaku zue (1898 (Meiji)) by Sakamaki Kogyo and Matsuke Heikichihttps://www.rawpixel.com/image/10143429/nogaku-zue-1898-meiji-sakamaki-kogyo-and-matsuke-heikichiFree Image from public domain licensePink gold frame background, editable vintage woman art deco designhttps://www.rawpixel.com/image/11710230/pink-gold-frame-background-editable-vintage-woman-art-deco-designView licenseNogaku zue (1899 (Meiji)) by Sakamaki Kogyo and Matsuke Heikichihttps://www.rawpixel.com/image/10143459/nogaku-zue-1899-meiji-sakamaki-kogyo-and-matsuke-heikichiFree Image from public domain licenseVintage woman pink frame, editable art deco designhttps://www.rawpixel.com/image/11710217/vintage-woman-pink-frame-editable-art-deco-designView licenseNogaku zue (1899 (Meiji)) by Sakamaki Kogyo and Matsuke Heikichihttps://www.rawpixel.com/image/10143460/nogaku-zue-1899-meiji-sakamaki-kogyo-and-matsuke-heikichiFree Image from public domain licenseJapanese Geisha woman iPhone wallpaper, vintage illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12759684/png-adult-android-wallpaper-apparelView licenseNogaku zue (1899 (Meiji)) by Sakamaki Kogyo and Matsuke Heikichihttps://www.rawpixel.com/image/10143453/nogaku-zue-1899-meiji-sakamaki-kogyo-and-matsuke-heikichiFree Image from public domain license