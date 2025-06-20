Edit ImageCrop2SaveSaveEdit Imagehasui kawasehasuikorea public domainkawase hasuijapanese inkarchitecture and buildingsjapanese woodblockvintage people photosChii Mountain Temple, Korea, 1935 (1946-1957) by Kawase Hasui and Watanabe ShozaburoOriginal public domain image from The Walters Art MuseumMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 817 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 1159 x 1702 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarKimono poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/12696601/kimono-poster-templateView licenseSnow at Nezu Gongen Shrine, 1933 (1946-1957) by Kawase Hasui and Watanabe Shozaburohttps://www.rawpixel.com/image/10143622/image-plant-person-treeFree Image from public domain licenseUkiyoe art exhibition poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/12696627/ukiyoe-art-exhibition-poster-templateView licenseBell Tower in Rain, Okayama, 1947 (1947) by Kawase Hasui and Watanabe Shozaburohttps://www.rawpixel.com/image/10143645/bell-tower-rain-okayama-1947-1947-kawase-hasui-and-watanabe-shozaburoFree Image from public domain licenseKimono Instagram story templatehttps://www.rawpixel.com/image/12708830/kimono-instagram-story-templateView licenseHouse at Okutama, 1955 (1955 (?)) by Shiro Kasamatsu, Unsodo Han, Shinmi Saburo and Nagashima Michiohttps://www.rawpixel.com/image/10143630/image-face-person-artFree Image from public domain licenseJapanese garden poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/12761024/japanese-garden-poster-templateView licenseHinomisaki, Izumo, from the series “Souvenirs of Travels, Third Series”https://www.rawpixel.com/image/8883398/image-art-public-domain-paintingFree Image from public domain licenseJapanese travel agency poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/12761274/japanese-travel-agency-poster-templateView licenseAtagoyama in Spring (Haru no Atagoyama), from the series Twelve Scenes of Tōkyō (Tōkyō jūnidai), woodblock printhttps://www.rawpixel.com/image/9975372/image-face-flower-plantFree Image from public domain licenseFloral body lotion Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/12768928/floral-body-lotion-instagram-post-templateView license[Untitled Tokaido series] (ca. 1801 (late Edo)) by Hokusai Katsushikahttps://www.rawpixel.com/image/10141113/untitled-tokaido-series-ca-1801-late-edo-hokusai-katsushikaFree Image from public domain licensePerfume ad Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/12749719/perfume-instagram-post-templateView licenseToto meisho ichiran (1815 (late Edo)) by Hokusai Katsushikahttps://www.rawpixel.com/image/10141587/toto-meisho-ichiran-1815-late-edo-hokusai-katsushikaFree Image from public domain licenseJapanese New Year Facebook story templatehttps://www.rawpixel.com/image/14667951/japanese-new-year-facebook-story-templateView licenseTwilight at Imamiya Street, Choshi 1932 (1946-1957) by Ishiwata Koitsu and Watanabe Shozaburohttps://www.rawpixel.com/image/10143606/image-sky-person-cityFree Image from public domain licenseBotanical products Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/12687584/botanical-products-instagram-post-templateView licenseThe Red Setting Sunhttps://www.rawpixel.com/image/8883563/the-red-setting-sunFree Image from public domain licenseGratitude quote, Instagram post template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/17001501/gratitude-quote-instagram-post-template-editable-designView licenseSpring at the Daigoji Temple, 1951 (1951) by Asano Takeji, Unsodo Han, Shinmi Saburo and Nagashima Michiohttps://www.rawpixel.com/image/10143633/image-scenery-tree-artFree Image from public domain licenseGratitude quote Instagram story template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/14787426/gratitude-quote-instagram-story-template-editable-designView license着物をたたむ女 (Woman Folding a Kimono) (1920) by Hashiguchi Goyohttps://www.rawpixel.com/image/10143558/woman-folding-kimono-1920-hashiguchi-goyoFree Image from public domain licenseMount Fuji Facebook story templatehttps://www.rawpixel.com/image/14667950/mount-fuji-facebook-story-templateView licenseChildren Playing at Kabuki (ca. 1800-1810 (late Edo)) by Bunro and Yamashiroya Fujiemonhttps://www.rawpixel.com/image/10141100/image-face-person-artFree Image from public domain licenseFlower design poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14770106/flower-design-poster-templateView licenseNyobo Osato jitsu Yanagi no sei (1854 (late Edo)) by Utagawa Toyokuni IIIhttps://www.rawpixel.com/image/10142400/nyobo-osato-jitsu-yanagi-sei-1854-late-edo-utagawa-toyokuni-iiiFree Image from public domain licenseFlower design Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/12687514/flower-design-instagram-post-templateView licenseShitennoji garan kagami (1849 (late Edo)) by Konishi Hirosada and Kawaotohttps://www.rawpixel.com/image/10142248/shitennoji-garan-kagami-1849-late-edo-konishi-hirosada-and-kawaotoFree Image from public domain licenseInspirational quote, Instagram post template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/16998880/inspirational-quote-instagram-post-template-editable-designView licenseIchikawa Danzo V or VI as Sanshichiro Shinko (ca. 1842-59 (late Edo)) by Sadanobu I and Tenkihttps://www.rawpixel.com/image/10141717/image-face-person-artFree Image from public domain licenseInspirational quote Instagram story template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/14787427/inspirational-quote-instagram-story-template-editable-designView licenseAn Actor from the Nakamura Family (ca. 1854-1880 (late Edo)) by Utagawa Yoshitakihttps://www.rawpixel.com/image/10142029/image-face-person-artFree Image from public domain licenseFlower design Instagram story templatehttps://www.rawpixel.com/image/14770108/flower-design-instagram-story-templateView licenseEdo nangaku hakkei (ca. 1790-1799 (Edo)) by Toyokunihttps://www.rawpixel.com/image/10141070/edo-nangaku-hakkei-ca-1790-1799-edo-toyokuniFree Image from public domain licenseFlower design Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/17004095/flower-design-instagram-post-templateView licenseKanadehon Chushingura (1760-1849 (Edo)) by Hokusai Katsushika and Iseya Riheihttps://www.rawpixel.com/image/10141048/kanadehon-chushingura-1760-1849-edo-hokusai-katsushika-and-iseya-riheiFree Image from public domain licenseBird ink art brown background remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12669482/bird-ink-art-brown-background-remixed-rawpixelView licenseFight Scene with Higuchi Jiro Kenko (1855 (late Edo)) by Utagawa Toyokuni III and Isekanehttps://www.rawpixel.com/image/10142472/image-book-face-personFree Image from public domain licenseBird ink art background remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12663037/bird-ink-art-background-remixed-rawpixelView licenseThe Fifty-Three Stations of the Tokaido Road on Foot (1918 (Meiji)) by Fujikawa Tamenobuhttps://www.rawpixel.com/image/10143567/image-book-face-personFree Image from public domain license