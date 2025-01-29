rawpixel
Ceiling Tile (socarrat) with a Boar (1396-1410 (Late Medieval)) by Spanish
Ceiling Tile with a Dog (1396-1410 (Late Medieval)) by Spanish
Ceiling tile (socarrat) with heraldic lion with shield (1475-1500 (Renaissance)) by Spanish
Ceiling tile (socarrat) with a dragon (1475-1500 (Renaissance)) by Spanish
Ceiling tile with a griffin (1475-1500 (Renaissance)) by Spanish
Ceiling tile (socarrat) with heraldic lion (Arms of Dukes of Segorbe) (1475-1500 (Renaissance)) by Spanish
Ceiling Tile (socarrat) with a Hare (ca. 1513 (Early Modern)) by Spanish
Ceiling tile (socarrat) with a hare (1475-1500 (Renaissance)) by Spanish
Ceiling tile (socarrat) with an eagle (1475-1500 (Renaissance)) by Spanish
Flask with Scenes of the Caledonian Boar Hunt (ca. 1540-1545 (Renaissance)) by Italian
Ceiling Tile (socarrat) with a Lion's Head (1490-1550 (Early Modern)) by Spanish
Inkstand with Saint George and the Dragon (late 15th/early 16th century) by Faenza 15th Century and Faenza 16th Century
Small Ewer Basin with Decorative Motifs (1530-1540 (Renaissance)) by Italian
Ceiling Tile (socarrat) with Leaping Fish (1475-1500 (Renaissance)) by Spanish
Ceiling Tile (socarrat) with Dolphin or Porpoise (1475-1500 (Renaissance)) by Spanish
Ornament with Grotesque (1616) by Master CR
The Small Horse (After 1505) by After Albrecht Dürer
Charger Depicting a Boar Hunt by Fontana Family
Shallow bowl on low foot with the Conversion of Saul (c. 1525) by Francesco Xanto Avelli
Dish with Female Bust and Inscription (ca. 1500-1510 (Renaissance)) by Italian
Dish with a Roman Emperor in Profile (ca. 1525 (Renaissance)) by Italian
